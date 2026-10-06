Vivo V80 ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ, 7200mAh ਬੈਟਰੀ ਅਤੇ 50MP ZEISS ਟੈਲੀਫੋਟੋ ਕੈਮਰੇ ਨਾਲ ਲੈਸ
Vivo V80 ਵਿੱਚ 7200mAh ਬੈਟਰੀ, 50MP ZEISS ਟੈਲੀਫੋਟੋ ਅਤੇ 144Hz ਡਿਸਪਲੇਅ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਮਰਾ ਅਤੇ ਬੈਟਰੀ ਦੋਵਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
Published : October 6, 2026 at 3:40 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਵੀਵੋ ਨੇ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਫੋਨ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀਵੋ ਐਕਸ ਫੋਲਡ 6, ਵੀਵੋ ਵੀ80, ਅਤੇ ਵੀਵੋ ਐਸ2 ਐਫਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਵੀਵੋ ਵੀ80 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਵੀਵੋ ਵੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਨਵੀਨਤਮ ਜੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 144Hz 1.5K AMOLED ਡਿਸਪਲੇਅ, ਇੱਕ 50MP ZEISS ਟੈਲੀਫੋਟੋ ਕੈਮਰਾ, ਇੱਕ ਸਨੈਪਡ੍ਰੈਗਨ 7 Gen 4 ਚਿੱਪਸੈੱਟ, ਐਂਡਰਾਇਡ 17 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ OriginOS 7, ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ 7200mAh ਬੈਟਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਆਓ ਇਸ ਵੀਵੋ ਫੋਨ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ, ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਵੇਰਵਿਆਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ।
ਡਿਸਪਲੇ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰ
ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 144Hz ਤੱਕ ਦੀ ਰਿਫਰੈਸ਼ ਦਰ ਦੇ ਨਾਲ 6.59-ਇੰਚ 1.5K AMOLED ਸਕ੍ਰੀਨ ਹੈ। ਇਹ ਸਕ੍ਰੌਲਿੰਗ ਅਤੇ ਗੇਮਿੰਗ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਪਿਕਸਲ ਘਣਤਾ 459ppi ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ P3 ਵਾਈਡ ਕਲਰ ਗਾਮਟ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਸਥਾਨਕ ਪੀਕ ਬ੍ਰਾਈਟਨੈੱਸ 5000 ਨਿਟਸ ਅਤੇ HBM ਬ੍ਰਾਈਟਨੈੱਸ 1,800 ਨਿਟਸ ਤੱਕ ਹੈ।
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਫੋਨ ਨੂੰ ਸਨੈਪਡ੍ਰੈਗਨ 7 ਜਨਰੇਸ਼ਨ 4 ਚਿੱਪਸੈੱਟ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 4nm ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਆਕਟਾ-ਕੋਰ CPU ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੋਰ 2.8GHz ਤੱਕ, ਚਾਰ ਕੋਰ 2.4GHz ਤੱਕ, ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਕੋਰ 1.8GHz ਤੱਕ ਹਨ। ਇਸ ਚਿੱਪਸੈੱਟ ਦੇ ਨਾਲ LPDDR4X RAM ਅਤੇ UFS 3.1 ਸਟੋਰੇਜ ਹੈ। RAM 16GB ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਟੋਰੇਜ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਇਹ ਫੋਨ Vivo ਦੇ ਨਵੀਨਤਮ ਸਾਫਟਵੇਅਰ, OriginOS 7 'ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ Android 17 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਇੱਕ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਫੋਨ 'ਤੇ ਨਵੀਨਤਮ OS ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਫੋਨ 'ਤੇ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਸੈਂਸਰ ਇੱਕ 3D ਅਲਟਰਾਸੋਨਿਕ ਸਿੰਗਲ-ਪੁਆਇੰਟ ਕਿਸਮ ਹੈ।
ਕੈਮਰਾ ਸੈੱਟਅੱਪ
ਇਸ ਫੋਨ 'ਤੇ ਕੈਮਰਾ ਸਿਸਟਮ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧੀਆ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। Vivo V80 ਦਾ ਕੈਮਰਾ ਸਿਸਟਮ ZEISS ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟ੍ਰਿਪਲ ਰੀਅਰ ਕੈਮਰਾ ਸੈੱਟਅਪ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ:
50MP ZEISS OIS ਮੁੱਖ ਕੈਮਰਾ:
ਇਹ ਆਟੋਫੋਕਸ ਅਤੇ OIS ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਅਪਰਚਰ f/1.88 ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਫੀਲਡ ਆਫ਼ ਵਿਊ 84 ਡਿਗਰੀ ਹੈ।
50MP ZEISS ਨਾਈਟ ਟੈਲੀਫੋਟੋ ਕੈਮਰਾ:
ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਟੋਫੋਕਸ ਅਤੇ OIS ਦੋਵੇਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਅਪਰਚਰ f/2.65 ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਫੀਲਡ ਆਫ਼ ਵਿਊ 33 ਡਿਗਰੀ ਹੈ।
8MP ZEISS ਅਲਟਰਾਵਾਈਡ ਕੈਮਰਾ:
ਇਹ 115 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਫੀਲਡ ਆਫ਼ ਵਿਊ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਸੈਲਫੀ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲਿੰਗ ਲਈ ਫਰੰਟ 'ਤੇ 50MP ZEISS ਗਰੁੱਪ ਸੈਲਫੀ ਕੈਮਰਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਟੋਫੋਕਸ, f/2.0 ਅਪਰਚਰ, ਅਤੇ 92-ਡਿਗਰੀ ਫੀਲਡ ਆਫ ਵਿਊ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਰੁੱਪ ਸੈਲਫੀ ਲਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕੈਮਰਾ ਮੋਡ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਈਟ, ਪੋਰਟਰੇਟ, ਹਾਈ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ, ਪੈਨੋਰਮਾ, ਸੁਪਰਮੂਨ, ਐਸਟ੍ਰੋ, ਪ੍ਰੋ, ਸਲੋ-ਮੋ ਅਤੇ ਟਾਈਮ-ਲੈਪਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਰੀਅਰ ਕੈਮਰਾ ਅੰਡਰਵਾਟਰ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦਾ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਅਲਟਰਾਵਾਈਡ ਵਿੱਚ ਫਿਸ਼ਆਈ ਮੋਡ ਵੀ ਹੈ।
Vivo V80 ਦੀਆਂ AI ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ
ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ AI ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਵੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ AI ਕਰੀਏਟਿਵ ਕੈਮਰਾ, 30 ਤੋਂ ਵੱਧ AI ਪੋਰਟਰੇਟ ਸਟਾਈਲ, AI ਦੀਵਾਲੀ ਪੋਰਟਰੇਟ 2.0, AI ਰੀਟਚ, ਕਲਰ ਪੈਲੇਟ ਅਤੇ ਲਾਈਵ ਸਟਿੱਕਰ ਕੋਲਾਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਫੋਟੋ ਐਡੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਬੈਟਰੀ, ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ
ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 90W ਫਲੈਸ਼ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡੀ 7200mAh ਬੈਟਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿਲੀਕਾਨ-ਕਾਰਬਨ ਐਨੋਡ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕੂਲਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਈਪਾਸ ਚਾਰਜਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਬੈਕ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੈਟਲ ਫਰੇਮ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਲੋਟਿੰਗ ਕੈਮਰਾ ਮੋਡੀਊਲ ਹੈ। ਫੋਨ ਦਾ ਭਾਰ 203 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਮੋਟਾਈ 7.69mm ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਫੋਨ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ: ਸਨਰਾਈਜ਼ ਐਂਥਮ, ਹੋਰਾਈਜ਼ਨ ਬਲੂ, ਅਤੇ ਸਟੈਲਰ ਬਲੈਕ। ਇਹ ਫੋਨ IP68 ਅਤੇ IP69 ਰੇਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਧੂੜ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਵੇਰੀਐਂਟ ਅਤੇ ਕੀਮਤ
- ਇਸ ਫੋਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਵੇਰੀਐਂਟ 8GB RAM ਅਤੇ 128GB ਸਟੋਰੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਕੀਮਤ ₹62,999 ਹੈ।
- ਇਸ ਫੋਨ ਦਾ ਦੂਜਾ ਵੇਰੀਐਂਟ 8GB RAM ਅਤੇ 256GB ਸਟੋਰੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਕੀਮਤ ₹69,999 ਹੈ।
- ਇਸ ਫੋਨ ਦਾ ਤੀਜਾ ਵੇਰੀਐਂਟ 8GB RAM ਅਤੇ 512GB ਸਟੋਰੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
- ਇਸ ਫੋਨ ਦੀ ਪ੍ਰੀ-ਬੁਕਿੰਗ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਕਰੀ 13 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਪ੍ਰੀ-ਬੁਕਿੰਗ ਵੀਵੋ ਔਨਲਾਈਨ ਸਟੋਰ, ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਅਤੇ ਐਮਾਜ਼ਾਨ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ।
- ਇਹ ਫੋਨ ₹2625 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ EMI ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਕਈ ਹੋਰ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਵੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਂਕ ਕਾਰਡਾਂ 'ਤੇ 10% ਤੱਕ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਛੋਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਕਿਸਨੂੰ ਇਸਨੂੰ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਨੂੰ ਨਹੀਂ?
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੈਮਰਾ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਫ਼ੋਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ZEISS ਪੋਰਟਰੇਟ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਹੋ, 144Hz AMOLED ਡਿਸਪਲੇਅ ਵਾਲਾ ਫ਼ੋਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਵੱਡੀ ਬੈਟਰੀ ਅਤੇ ਸੁਪਰਫਾਸਟ ਚਾਰਜਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਫ਼ੋਨ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਵਿਕਲਪ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਗੇਮਿੰਗ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ-ਪੱਧਰ ਦੀ ਗਤੀ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਫ਼ੋਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਸੰਪਾਦਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਫ਼ੋਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।