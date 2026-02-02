Vivo V70 ਸੀਰੀਜ਼ ਜਲਦ ਹੋਵੇਗੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ, ਮਿਲਣਗੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਫੀਚਰਸ

ETV Bharat / technology

Vivo V70 ਸੀਰੀਜ਼ ਜਲਦ ਹੋਵੇਗੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ, ਮਿਲਣਗੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਫੀਚਰਸ

Vivo V70 ਸੀਰੀਜ਼ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਲਦ ਲਾਂਚ ਹੋਵੇਗੀ।

Published : February 2, 2026 at 12:36 PM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: Vivo ਆਪਣੇ ਭਾਰਤੀ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਲਈ Vivo V70 ਸੀਰੀਜ਼ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਖੁਦ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ, ਅਜੇ ਲਾਂਚ ਡੇਟ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। Vivo V70 ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ Vivo V70 ਅਤੇ Vivo V70 Elite ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਈਟ ਨੂੰ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਈਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੋਨੋ ਫੋਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਰਾਹੀਂ ਵੇਚੇ ਜਾਣਗੇ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, Vivo ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਸ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਫੀਚਰਸ ਦੀ ਵੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਈਟ ਅਨੁਸਾਰ, Vivo V70 ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵਿੱਚ ਸਨੈਪਡ੍ਰੈਗਨ 7 ਜੇਨ 4 ਚਿਪਸੈੱਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ Vivo V70 Elite ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵਿੱਚ ਸਨੈਪਡ੍ਰੈਗਨ 8s ਜੇਨ 3 ਚਿਪਸੈੱਟ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।

Vivo V70 ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਇਹ ਦੋਨੋ ਫੋਨ Zesis Powered ਰਿਅਰ ਕੈਮਰਾ ਸੈਟਅੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਫੋਨਾਂ ਵਿੱਚ 50MP ਦਾ ਮੇਨ ਕੈਮਰਾ, 8MP ਦਾ ਅਲਟ੍ਰਾਵਾਈਡ ਕੈਮਰਾ ਅਤੇ 50MP ਦਾ ਟੈਲੀਫੋਟੋ ਕੈਮਰਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 3x ਆਪਟੀਕਲ ਜ਼ੂਮ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਲੀਫੋਟੋ ਲੈਂਸ ਸਿਰਫ਼ Vivo V70 Elite ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲਣ। ਇਹ ਸੈਟਅੱਪ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ਼ੀ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫ਼ੀ ਪਸੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

Vivo V70 ਅਤੇ Vivo V70 Elite ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵਿੱਚ 6.59 ਇੰਚ ਦੀ ਫੁੱਲ HD+AMOLED ਡਿਸਪਲੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 120Hz ਦੇ ਰਿਫ੍ਰੈਸ਼ ਦਰ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ Vivo V70 ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵਿੱਚ 6,500mAh ਦੀ ਵੱਡੀ ਬੈਟਰੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 55ਵਾਟ ਦੀ ਫਾਸਟ ਚਾਰਜਿੰਗ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗੀ। ਧੂੜ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਇਹ ਫੋਨ IP68 ਰੇਟਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵੀਵੋ ਨੇ ਅਜੇ Vivo V70 ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਲਾਂਚ ਡੇਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੀਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ 55,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। Vivo V70 ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਨੂੰ Passion Red ਅਤੇ Lemon Yellow ਕਲਰ ਜਦਕਿ Vivo V70 Elite ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਨੂੰ Passion Red, Sand Beige ਅਤੇ Black ਕਲਰ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

