Vivo V70 ਸੀਰੀਜ਼ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਲਾਂਚ, ਜਾਣੋ ਕਿੰਨੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਕਰ ਸਕੋਗੇ ਖਰੀਦਦਾਰੀ?
Vivo V70 ਸੀਰੀਜ਼ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
Published : February 19, 2026 at 3:05 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: Vivo ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤੀ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਲਈ Vivo V70 ਸੀਰੀਜ਼ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਗ੍ਰਾਹਕ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਖਿਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। Vivo V70 ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ Vivo V70 ਅਤੇ Vivo V70 Elite ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਸੀਰੀਜ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਹੀਂ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆਂ ਕੈਮਰਾ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
Vivo V70 ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਫੀਚਰਸ
ਫੀਚਰਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ Vivo V70 ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ 6.59 ਇੰਚ ਦੀ OLED ਡਿਸਪਲੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 1.5K Resolution ਅਤੇ 120Hz ਦੇ ਰਿਫ੍ਰੈਸ਼ ਦਰ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ Vivo V70 ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵਿੱਚ ਸਨੈਪਡ੍ਰੈਗਨ 7 ਜੇਨ 4 ਚਿਪਸੈੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦਕਿ Vivo V70 Elite ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵਿੱਚ ਸਨੈਪਡ੍ਰੈਗਨ 8s Gen 3 ਚਿਪਸੈੱਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ਼ੀ ਲਈ ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਪਿੱਛਲੇ ਪਾਸੇ 50MP ਦਾ ਮੇਨ ਕੈਮਰਾ, 50MP ਦਾ ਨਾਈਟ ਟੈਲੀਫੋਟੋ ਲੈਂਸ ਅਤੇ 8MP ਦਾ ਅਲਟ੍ਰਾਵਾਈਡ ਕੈਮਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸੈਲਫ਼ੀ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲਿੰਗ ਲਈ ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ 50MP ਦਾ ਫਰੰਟ ਕੈਮਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। Vivo V70 ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ 6,500mAh ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 90ਵਾਟ ਦੀ ਫਾਸਟ ਚਾਰਜਿੰਗ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ।
Unlocking the all-new #vivoV70Series in Passion Red, as Ahan heads out for a bachelor trip with the boys.— vivo India (@Vivo_India) February 19, 2026
From chaotic road trips and inside jokes to moments captured on the 50MP ZEISS Night Telephoto Camera.
It's all fun and games,until they realise someone isn’t in the frame pic.twitter.com/vgfPQ4NjN8
Vivo V70 ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ
ਕੀਮਤ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ Vivo V70 ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕੀਮਤ 45,999 ਰੁਪਏ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦਕਿ Vivo V70 Elite ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਕੀਮਤ 51,999 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
