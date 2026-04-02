Vivo V70 FE ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ, ਜਾਣੋ ਕੀਮਤ
Vivo V70 FE 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
Published : April 2, 2026 at 3:30 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: Vivo ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤੀ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਲਈ Vivo V70 FE 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ OLED ਡਿਸਪਲੇ, 200MP ਕੈਮਰਾ, 7,000mAh ਬੈਟਰੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਫੀਚਰਸ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਰਟਫੋਨ Vivo V70 ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ Vivo V70 ਅਤੇ Vivo V70 Elite ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਪਹਿਲਾ ਤੋਂ ਹੀ ਮੌਜ਼ੂਦ ਹਨ।
Vivo V70 FE 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਕੀਮਤ
Vivo V70 FE 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇ 8GB ਰੈਮ+128GB ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਕੀਮਤ 37,999 ਰੁਪਏ, 8GB ਰੈਮ+256GB ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਕੀਮਤ 40,999 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 12GB ਰੈਮ+256GB ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਕੀਮਤ 44,999 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਨੇ Monsoon Blue ਅਤੇ Northern Light Purple ਕਲਰ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।
Never miss a mischief. Slay every detail with 200MP OIS Ultra-Clear Main Camera on vivo V70 FE.— vivo India (@Vivo_India) April 2, 2026
Vivo V70 FE 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਸੇਲ
Vivo V750 FE 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਸੇਲ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ, ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਅਤੇ ਐਮਾਜ਼ਾਨ 'ਤੇ ਪ੍ਰੀ-ਆਰਡਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਫੋਨ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਆਫ਼ਰਸ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ Vivo TWS 3e ਈਅਰਬੱਡਸ ਵੀ 1,499 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਨ।
Vivo V70 FE 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ 'ਤੇ ਆਫ਼ਰਸ
ਇਸ ਫੋਨ ਨੂੰ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਬੈਂਕ ਕਾਰਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ 'ਤੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਕੈਸ਼ਬੈਕ ਜਾਂ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ SBI ਕਾਰਡ, American Express, Yes Bank ਜਾਂ Bank of Baroda ਕਾਰਡ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਯੂਜ਼ਰਸ 10 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ No-Cost EMI ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਫੋਨ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਖਰੀਦਣ 'ਤੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ 12 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਦੀ No-Cost EMI ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, V-Shield ਸਕ੍ਰੀਨ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ 'ਤੇ 40 ਫੀਸਦੀ ਛੋਟ, 399 ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਾਈਰਬੈਕ ਆਪਸ਼ਨ ਅਤੇ ਜੀਓ ਰਾਹੀਂ 2000GB ਦਾ ਕਲਾਊਂਡ ਸਟੋਰੇਜ ਵੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Vivo V70 FE 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇ ਫੀਚਰਸ
Vivo V70 FE 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵਿੱਚ 6.23 ਇੰਚ ਦੀ 1.5K OLED ਡਿਸਪਲੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 120Hz ਦੇ ਰਿਫ੍ਰੈਸ਼ ਦਰ, 1900nits ਪੀਕ ਬ੍ਰਾਈਟਨੈੱਸ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗੀ। ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆਟੇਕ Dimensity 7360-Turbo ਚਿਪਸੈੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ਼ੀ ਲਈ ਇਸ ਫੋਨ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ 200MP ਦਾ ਮੇਨ ਕੈਮਰਾ ਅਤੇ 8MP ਦਾ ਅਲਟ੍ਰਾਵਾਈਡ ਐਂਗਲ ਲੈਂਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੈਲਫ਼ੀ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਲਈ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 50MP ਦਾ ਫਰੰਟ ਕੈਮਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਧੂੜ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਫੋਨ ਵਿੱਚ IP68 ਅਤੇ IP69 ਰੇਟਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 7,000mAh ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 90ਵਾਟ ਦੀ ਫਾਸਟ ਚਾਰਜਿੰਗ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ।
