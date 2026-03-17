Vivo T5x 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ, ਕੀਮਤ ਸਿਰਫ਼ 23 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ

Vivo T5x 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

By ETV Bharat Tech Team

Published : March 17, 2026 at 3:48 PM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: Vivo ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤੀ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਲਈ Vivo T5x 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੀਡੀਆਟੇਕ Dimensity 7400 Turbo ਚਿਪਸੈੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, 7200mAh ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, IP68 ਅਤੇ IP69 ਰੇਟਿੰਗਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

Vivo T5x 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇ ਫੀਚਰਸ

ਫੀਚਰਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਸ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵਿੱਚ 6.76 ਇੰਚ ਦਾ HD+LCD ਪੈਨਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 120Hz ਦੇ ਰਿਫ੍ਰੈਸ਼ ਦਰ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆਟੇਕ Dimensity 7400 Turbo ਚਿਪਸੈੱਟ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ਼ੀ ਲਈ ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 50MP ਦਾ ਮੇਨ ਕੈਮਰਾ ਅਤੇ 2MP ਦਾ Bokeh ਕੈਮਰਾ ਸੈਂਸਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸੈਲਫ਼ੀ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲਿੰਗ ਲਈ ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 32MP ਦਾ ਫਰੰਟ ਕੈਮਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। Vivo T5x 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵਿੱਚ 7,200mAh ਦੀ ਵੱਡੀ ਬੈਟਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 44ਵਾਟ ਦੀ ਫਾਸਟ ਚਾਰਜਿੰਗ ਅਤੇ ਰਿਵਰਸ ਚਾਰਜਿੰਗ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗੀ।

Vivo T5x 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਕੀਮਤ

Vivo T5x 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇ 6GB ਰੈਮ+128GB ਸਟੋਰੇਜ ਵਾਲੇ ਮਾਡਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 18,999 ਰੁਪਏ, 8GB ਰੈਮ+128GB ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਕੀਮਤ 20,999 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 8GB ਰੈਮ+256GB ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਕੀਮਤ 22,999 ਰੁਪਏ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਫੋਨ ਸਾਈਬਰ ਗ੍ਰੀਨ ਅਤੇ ਸਟਾਰ ਸਿਲਵਰ ਕਲਰ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

Vivo T5x 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਸੇਲ ਅਤੇ ਆਫ਼ਰਸ

Vivo T5x 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਸੇਲ 24 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਅਤੇ ਵੀਵੋ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਸਮੇਤ ਰਿਟੇਲ ਪਾਰਟਨਰਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਵੀਵੋ ਨੇ ਇਸ ਫੋਨ ਨਾਲ ਕੁਝ ਲਾਂਚ ਆਫ਼ਰਸ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਫੋਨ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ HDFC, Axis, SBI ਬੈਂਕ ਕਾਰਡਾਂ ਜਾਂ UPI ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ 'ਤੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ 2000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਦੀ No-Cost EMI ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਫੋਨ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਨਾਲ Jio ਦਾ 1,199 ਰੁਪਏ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਪਲਾਨ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਲਈ 10 OTT ਐਪਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਐਕਸੇਸ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ।

