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Vivo T5x 5G ਅਤੇ iQOO Z11x 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਵਾਧਾ, ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣ ਲਓ

Vivo T5x 5G ਅਤੇ iQOO Z11x 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 4,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

VIVO T5X 5G AND IQOO Z11X 5G
VIVO T5X 5G AND IQOO Z11X 5G (Vivo/Flipkart)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : September 2, 2026 at 5:30 PM IST

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ਹੈਦਰਾਬਾਦ: Vivo ਅਤੇ iQOO ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋ ਮਸ਼ਹੂਰ 5G ਫੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। Vivo T5x 5G ਅਤੇ iQOO Z11x 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 4 ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। Vivo ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਕੀਮਤ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਦਿਖਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਪਰ iQOO ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ iQOO Z11x 5G ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਕੀਮਤ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਫੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਸੀ।

Vivo T5x 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਕੀਮਤ

Vivo T5x 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇ 6GB ਰੈਮ+128GB ਸਟੋਰੇਜ ਵਾਲੇ ਮਾਡਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 27,999 ਰੁਪਏ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, 8GB ਰੈਮ+128GB ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਕੀਮਤ 30,999 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਟਾਪ ਮਾਡਲ 8GB ਰੈਮ+256GB ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਕੀਮਤ 34,999 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਲਾਂਚ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਡਲਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 18,999-20,999 ਅਤੇ 22,999 ਰੁਪਏ ਸੀ। ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਫੋਨ ਅਤੇ ਵੇਰੀਐਂਟਸਲਾਂਚ ਕੀਮਤਪਿਛਲੀ ਕੀਮਤਨਵੀਂ ਕੀਮਤਵਾਧਾ
6GB+128GB 18,999 ਰੁਪਏ 24,999 ਰੁਪਏ 27,999 ਰੁਪਏ3,000 ਰੁਪਏ
8GB+128GB20,999 ਰੁਪਏ27,999 ਰੁਪਏ 30,999 ਰੁਪਏ 3,000 ਰੁਪਏ
8GB+256GB22,999 ਰੁਪਏ30,999 ਰੁਪਏ 34,999 ਰੁਪਏ4,000 ਰੁਪਏ

Vivo T5x 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇ ਫੀਚਰਸ

Vivo T5x 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵਿੱਚ 6,76 ਇੰਚ ਦੀ ਫੁੱਲ HD+LCD ਡਿਸਪਲੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 120Hz ਦੇ ਰਿਫ੍ਰੈਸ਼ ਦਰ ਅਤੇ 1200nits ਪੀਕ ਬ੍ਰਾਈਟਨੈੱਸ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆਟੇਕ Dimensity 7400 Turbo ਚਿਪਸੈੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੈਮਰੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਸ ਫੋਨ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ 50MP ਦਾ ਮੇਨ ਕੈਮਰਾ ਅਤੇ 2MP ਦਾ ਸੈਂਸਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੈਲਫ਼ੀ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲਿੰਗ ਲਈ 32MP ਦਾ ਫਰੰਟ ਕੈਮਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 7,200mAh ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ 44ਵਾਟ ਦੀ ਚਾਰਜਿੰਗ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਧੂੜ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ IP68 ਅਤੇ IP69 ਰੇਟਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਫੋਨ Cyber Green, Fusion Red ਅਤੇ Star Silver ਕਲਰ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

iQOO Z11x 5G ਦੀ ਨਵੀਂ ਕੀਮਤ

ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, iQOO Z11x 5G ਦੇ 6GB ਰੈਮ+128GB ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੁਣ 27,999 ਰੁਪਏ, 8GB ਰੈਮ+128GB ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਕੀਮਤ 30,999 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 8GB ਰੈਮ+256GB ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਕੀਮਤ 34,999 ਰੁਪਏ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਲਾਂਚ ਸਮੇਂ ਇਸ ਫੋਨ ਦੀ ਕੀਮਤ 18,999 ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜੋ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵਧਦੀ ਗਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਾਫ਼ੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਫੋਨ ਅਤੇ ਵੇਰੀਐਂਟਸਲਾਂਚ ਕੀਮਤਪਿਛਲੀ ਕੀਮਤਨਵੀਂ ਕੀਮਤਵਾਧਾ
6GB+128GB 18,999 ਰੁਪਏ 24,999 ਰੁਪਏ 27,999 ਰੁਪਏ (ਰਿਪੋਰਟ)3,000 ਰੁਪਏ
8GB+128GB 20,999 ਰੁਪਏ 27,999 ਰੁਪਏ30,999 ਰੁਪਏ (ਰਿਪੋਰਟ)3,000 ਰੁਪਏ
8GB+256GB 22,999 ਰੁਪਏ30,999 ਰੁਪਏ 34,999 ਰੁਪਏ (ਰਿਪੋਰਟ)4,000 ਰੁਪਏ

iQOO Z11x 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇ ਫੀਚਰਸ

iQOO Z11x 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵਿੱਚ 6.76 ਇੰਚ ਦੀ ਫੁੱਲ-HD+LCD ਡਿਸਪਲੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 120Hz ਦੇ ਰਿਫ੍ਰੈਸ਼ ਦਰ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗੀ। ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆਟੇਕ Dimensity 7400 Turbo ਚਿਪਸੈੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ਼ੀ ਲਈ ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 50MP+2MP ਦਾ ਕੈਮਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੈਲਫ਼ੀ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲਿੰਗ ਲਈ 32MP ਦਾ ਫਰੰਟ ਕੈਮਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 7,200mAh ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ 44ਵਾਟ ਦੀ ਚਾਰਜਿੰਗ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਧੂੜ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ IP68+IP69+ ਰੇਟਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾਧਾ?

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਗਲੋਬਲ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ DRAM ਅਤੇ NAND ਮੈਮੋਰੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਵਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਖਰਚ ਵੱਧ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਮੱਧ ਰੇਂਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਤੱਕ ਕਈ ਫੋਨ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

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