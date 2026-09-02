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Vivo T5 ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ, ਜਾਣੋ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਸੇਲ ਅਤੇ ਕੀ ਮਿਲਣਗੇ ਆਫਰਸ?

Vivo T5 ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

VIVO T5 SMARTPHONE LAUNCH
VIVO T5 SMARTPHONE LAUNCH (VIVO)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : September 2, 2026 at 4:03 PM IST

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ਹੈਦਰਾਬਾਦ: Vivo ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤੀ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਲਈ Vivo T5 ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੋਨ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੇਜ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਔਨ-ਡਿਵਾਈਸ ਏਆਈ, ਲੰਬੀ ਬੈਟਰੀ ਲਾਈਫ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਡਿਸਪਲੇ ਕੁਆਲਿਟੀ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਪਤਲਾ ਹੈ।

Vivo T5 ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ

Vivo T5 ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵਿੱਚ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਹਰੀਜੱਟਲ ਕੈਮਰਾ ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਨੈਰੋ-ਫਰੇਮ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸਨੂੰ Royal Bronze ਅਤੇ Silver Green ਕਲਰ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਸਿਲਵਰ ਗ੍ਰੀਨ ਕਲਰ ਵਾਲੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ Aurora Liquid Crystal ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਫੋਨ ਦਾ ਰੰਗ ਬਦਲਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਸਾਊਂਡ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ Vivo ਨੇ ਸਿਮਿਟ੍ਰਿਕਲ ਡਿਊਲ ਸਟੀਰੀਓ ਸਪੀਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਵੋ ਦਾ VEQ ਲੋਅ-ਵਾਲੀਊਮ ਬਾਸ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਾ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।

Vivo T5 ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇ ਫੀਚਰਸ

Vivo T5 ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵਿੱਚ 6.83 ਇੰਚ ਦੀ 1.5K Curved AMOLED ਸਕ੍ਰੀਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 144Hz ਦੇ ਰਿਫ੍ਰੈਸ਼ ਅਤੇ 2,000nits ਪੀਕ ਬ੍ਰਾਈਟਨੈੱਸ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆਟੇਕ Dimensity 7500 Turbo ਚਿਪਸੈੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੈਮਰੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਸ ਫੋਨ ਦੇ ਬੈਕ 'ਤੇ 50MP ਦਾ ਸੋਨੀ ਅਤੇ 8MP ਦਾ ਅਲਟ੍ਰਾਵਾਈਡ ਕੈਮਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੈਲਫ਼ੀ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲਿੰਗ ਲਈ ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 32MP ਦਾ ਫਰੰਟ ਕੈਮਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 7,050mAh ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 44ਵਾਟ ਦੀ ਫਲੈਸ਼ ਚਾਰਜਿੰਗ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਧੂੜ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ IP68+IP69 ਰੇਟਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

Vivo T5 ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਕੀਮਤ

Vivo T5 ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇ 6GB ਰੈਮ+128GB ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਕੀਮਤ 34,999 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਆਫਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਦੀ ਕੀਮਤ 31,499 ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, 8GB ਰੈਮ+128GB ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਕੀਮਤ 39,999 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਆਫਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਦੀ ਕੀਮਤ 35,999 ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, 8GB ਰੈਮ+256GB ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਕੀਮਤ 44,999 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਆਫ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ 40,999 ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ 12GB ਰੈਮ+256GB ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਕੀਮਤ 49,999 ਰੁਪਏ ਹੈ ਪਰ ਆਫਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਦੀ ਕੀਮਤ 45,999 ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

Vivo T5 ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਸੇਲ

ਇਸ ਫੋਨ ਦੀ ਸੇਲ 9 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। Vivo T5 ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ, ਵੀਵੋ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਈ-ਸਟੋਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟਨਰ ਆਫਲਾਈਨ ਰਿਟੇਲ ਸਟੋਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕੋਗੇ।

Vivo T5 ਸਮਾਰਟਫੋਨ 'ਤੇ ਆਫਰਸ

ਇਸ ਫੋਨ 'ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਬੈਂਕ ਕਾਰਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਾਂਚ ਆਫਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। HDFC, SBI ਅਤੇ Axis ਬੈਂਕ ਕਾਰਡ ਤੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ 'ਤੇ ਬੇਸ ਰੂਪ 'ਤੇ 3,500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰੂਪਾਂ 'ਤੇ 4,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ No-Cost EMI ਰਾਹੀ ਵੀ ਫੋਨ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

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