Vivo T5 Pro 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਲਦ ਹੋਵੇਗਾ ਲਾਂਚ, ਮਿਲਣਗੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਫੀਚਰਸ

Vivo T5 Pro 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਜਲਦ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਹੋਵੇਗਾ।

VIVO T5 PRO 5G LAUNCH DATE
ਵੀਵੋ (Vivo)
Published : April 5, 2026 at 5:44 PM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: Vivo ਆਪਣੇ ਭਾਰਤੀ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਲਈ Vivo T5 Pro 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਦਾ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਫੋਨ ਦੀ ਲਾਂਚ ਡੇਟ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵੀਵੋ ਨੇ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ 'ਤੇ ਇਸ ਫੋਨ ਦਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਈਟ ਵੀ ਲਾਈਵ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੋਨ ਜਲਦ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਹੋਵੇਗਾ।

Vivo T5 Pro 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇ ਲਾਂਚ ਬਾਰੇ

ਵੀਵੋ ਨੇ ਆਪਣੇ X ਅਕਾਊਂਟ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ Vivo T5 Pro 5G ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਲਦ ਲਾਂਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਫੋਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਾਸੀਅਤ ਇਸਦੀ ਬੈਟਰੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ Vivo T5 Pro 5G ਵਿੱਚ 9,020mAh ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੋਨ 9,020mAh ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਵਾਲਾ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਤਲਾ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਗੇਮਿੰਗ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਵਧੀਆਂ ਖਬਰ ਹੈ। ਇਹ ਫੋਨ 120 fps ਤੱਕ ਗੇਮਿੰਗ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਆਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਾਈ ਫ੍ਰੇਮ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਗੇਮਾਂ ਖੇਡਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਕੈਮਰਾ

ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ Vivo T5 Pro 5G ਵਿੱਚ ਦੋਹਰਾ ਰੀਅਰ ਕੈਮਰਾ ਸੈਟਅੱਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਪਿਲ-ਸ਼ੇਪਡ ਹਾਊਸਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਾਵਰ ਬਟਨ ਅਤੇ ਵਾਲੀਊਮ ਰਾਕਰ ਫੋਨ ਦੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਹੋਣਗੇ ਜਦਕਿ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਸਪੀਕਰ ਗ੍ਰਿਲ, USB ਟਾਈਪ-ਸੀ ਪੋਰਟ ਅਤੇ ਸਿਮ ਟ੍ਰੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਫੋਨ ਨੂੰ Cosmic Black ਅਤੇ Glacier Blue ਕਲਰ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Vivo T5 Pro 5G ਦੇ ਫੀਚਰਸ

Vivo T5 Pro 5G ਵਿੱਚ 6.8 ਇੰਚ ਦੀ 1.5K AMOLED ਡਿਸਪਲੇ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 144Hz ਦੇ ਰਿਫ੍ਰੈਸ਼ ਦਰ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗੀ। ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਸਨੈਪਡ੍ਰੈਗਨ 7s Gen 4 ਚਿਪਸੈੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਧੂੜ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ IP68+IP69 ਰੇਟਿੰਗ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕੀਮਤ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਸ ਫੋਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 30,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 35,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਫੋਨ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਲਾਂਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਡੇਟ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-

VIVO T5 PRO 5G
VIVO T5 PRO 5G PRICE
VIVO T5 PRO 5G FEATURES
VIVO T5 PRO 5G LAUNCH DATE

