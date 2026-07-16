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Vivo T5 Lite 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਲਾਂਚ, ਜਾਣੋ ਕੀਮਤ ਬਾਰੇ

Vivo T5 Lite 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

VIVO T5 LITE 5G SALE
VIVO T5 LITE 5G SALE (VIVO)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : July 16, 2026 at 3:12 PM IST

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ਹੈਦਰਾਬਾਦ: Vivo ਨੇ ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ Vivo T5 Lite 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਬਜਟ ਰੇਂਜ ਵਧੀ। ਇਹ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਮੀਡੀਆਟੈੱਕ ਡਾਈਮੈਂਸਿਟੀ 6000 ਸੀਰੀਜ਼ ਆਕਟਾ-ਕੋਰ ਚਿਪਸੈੱਟ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨਾਂ ਲਈ ਫੋਨ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ 50-ਮੈਗਾਪਿਕਸਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੈਮਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਫੋਨ ਵਿੱਚ 6,500mAh ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਅਤੇ 6.74-ਇੰਚ ਦੀ LCD ਟੱਚਸਕ੍ਰੀਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

Vivo T5 Lite 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਕੀਮਤ

Vivo T5 Lite 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇ 4GB ਰੈਮ + 128GB ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਕੀਮਤ 19,999 ਰੁਪਏ, 6GB ਰੈਮ + 128GB ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਕੀਮਤ 21,999 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 6GB ਰੈਮ + 256GB ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਕੀਮਤ 24,999 ਰੁਪਏ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਟਵਾਈਲਾਈਟ ਸ਼ੈਡੋ ਅਤੇ ਲਹਿਰਦਾਰ ਬਲੂ ਕਲਰ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।

Vivo T5 Lite 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ 'ਤੇ ਆਫਰਸ

ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਆਫਰ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ HDFC ਬੈਂਕ, ਐਕਸਿਸ ਬੈਂਕ ਅਤੇ SBI ਕਾਰਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਕੇ 1,500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਛੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, Vivo ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ 'ਨੋ-ਕਾਸਟ EMI' ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

Vivo T5 Lite 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਸੇਲ

Vivo T5 Lite 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਸੇਲ 22 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਗ੍ਰਾਹਕ ਇਸਨੂੰ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਅਤੇ ਵੀਵੋ ਔਨਲਾਈਨ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਨ।

Vivo T5 Lite 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇ ਫੀਚਰਸ

Vivo T5 Lite 5G ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵਿੱਚ 6.74-ਇੰਚ ਦੀ HD+LCD ਡਿਸਪਲੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਆਕਟਾ ਕੋਰ ਮੀਡੀਆਟੈੱਕ ਡਾਇਮੈਂਸਿਟੀ 6300 ਚਿਪਸੈੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ਼ੀ ਲਈ ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਦੋਹਰਾ ਕੈਮਰਾ ਸੈਟਅੱਪ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 50MP ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮਰੀ ਅਤੇ 8MP ਦਾ ਸੈਕੰਡਰੀ ਕੈਮਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸੈਲਫ਼ੀ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲਿੰਗ ਲਈ ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 5MP ਦਾ ਫਰੰਟ ਕੈਮਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਧੂੜ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਫੋਨ ਵਿੱਚ IP65 ਰੇਟਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 6,500mAh ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜੋ 44ਵਾਟ ਦੀ ਵਾਇਰਡ ਫਾਸਟ ਚਾਰਜਿੰਗ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ।

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