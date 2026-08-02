Vivo S2 ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਲਾਂਚ ਡੇਟ ਦਾ ਹੋਇਆ ਖੁਲਾਸਾ, ਜਾਣੋ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਫੀਚਰਸ ਬਾਰੇ
Vivo S2 ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਲਾਂਚ ਡੇਟ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ।
Published : August 2, 2026 at 9:45 AM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: Vivo ਆਪਣੇ ਭਾਰਤੀ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਲਈ Vivo S2 ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਦੀ ਲਾਂਚ ਡੇਟ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। Vivo ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਫੋਨ ਦੀ ਲਾਂਚ ਡੇਟ ਬਾਰੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਫੋਨ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਫੀਚਰਸ ਦਾ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
Vivo ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ, Vivo S2 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 6 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਵੀਵੋ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਝਲਕ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। Vivo ਅਤੇ ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਫੋਨ ਲਈ ਲੈਂਡਿੰਗ ਪੇਜ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, Vivo S2 ਦੀ ਸੇਲ 11 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
Vivo S2 ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ
ਇਸ ਫੋਨ ਦੇ ਪਿੱਛਲੇ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਦੋਹਰਾ ਕੈਮਰਾ ਯੂਨਿਟ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਟੀਜ਼ਰ ਵਿੱਚ Vivo S2 ਨੂੰ ਬਲੈਕ ਅਤੇ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਫੋਨ ਦੇ ਬੈਕ ਪੈਨਲ 'ਤੇ ਗਲਾਸੀ ਫਿਨਿਸ਼ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ Horizontal ਪਿਲ-ਸ਼ੇਪਡ ਮਾਡਿਊਲ ਵਿੱਚ ਦੋਹਰਾ ਕੈਮਰਾ ਯੂਨਿਟ ਮੌਜ਼ੂਦ ਹੈ। ਫੋਨ ਦੀ ਡਿਸਪਲੇ 'ਤੇ ਸੈਲਫ਼ੀ ਕੈਮਰਾ ਲਈ ਹੋਲ-ਪੰਚ ਕੱਟਆਊਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
Unveiling the Chic and ultra stylish - The all-new vivo S2, made to capture all your weekend plans.#vivoSseries #vivoS2 #FriendsWeekendsNeverEnd #MyNewStory pic.twitter.com/RcfQl5wbbH— vivo India (@Vivo_India) July 31, 2026
ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਫੋਨ ਦੇ ਫੀਚਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਲੀਕ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਕਟਾ-ਕੋਰ ਮੀਡੀਆਟੇਕ Dimensity 7360 Turbo ਚਿਪਸੈੱਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 7,050mAh ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 44ਵਾਟ ਦੀ ਵਾਇਰਡ ਫਾਸਟ ਚਾਰਜਿੰਗ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗੀ।
Vivo S2 ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਕੀਮਤ
ਲੀਕ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, Vivo S2 ਦੇ 8GB ਰੈਮ+128GB ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕੀਮਤ 51,999 ਰੁਪਏ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ 8GB ਰੈਮ+256GB ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਕੀਮਤ 55,999 ਰੁਪਏ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫੋਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਿਛਲੀ ਕੁਝ ਲੀਕ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, Vivo S2 ਵਿੱਚ 6.83 ਇੰਚ ਦੀ ਡਿਸਪਲੇ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 120Hz ਦੇ ਰਿਫ੍ਰੈਸ਼ ਦਰ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗੀ। ਕੈਮਰੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 50MP ਦਾ ਰੀਅਰ ਕੈਮਰਾ ਅਤੇ 2MP ਦਾ ਸੈਕੰਡਰੀ ਕੈਮਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੈਲਫ਼ੀ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲਿੰਗ ਲਈ ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 32MP ਦਾ ਫਰੰਟ ਕੈਮਰਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਧੂੜ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ IP68 ਅਤੇ IP69 ਰੇਟਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
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