Vivo S2 ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਲਾਂਚ, 7 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਵਾਪਸੀ!
Vivo S2 ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
Published : August 6, 2026 at 3:47 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: Vivo ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤੀ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਲਈ Vivo S2 ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਦੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੋਨ ਕੰਪਨੀ ਦੀ S-ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ 7 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਡਲ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਲਈ ਮੀਡੀਆਟੇਕ Dimensity 7360-Turbo ਚਿਪਸੈੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 6.83 ਇੰਚ ਦੀ AMOLED ਡਿਸਪਲੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜੋ 120Hz ਦੇ ਰਿਫ੍ਰੈਸ਼ ਦਰ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, 50MP ਦਾ ਦੋਹਰਾ ਰੀਅਰ ਕੈਮਰਾ ਸੈੱਟਅੱਪ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
Vivo S2 ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧਤਾ
Vivo S2 ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇ 8GB ਰੈਮ+128GB ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਕੀਮਤ 39,999 ਰੁਪਏ ਜਦਕਿ 8GB ਰੈਮ+256GB ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਕੀਮਤ 44,999 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਨੂੰ Sapphire Blue, Regal Bronze ਅਤੇ Silk White ਕਲਰ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। Vivo S2 ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਨੂੰ Vivo India ਈ-ਸਟੋਰ, ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਔਫਲਾਈਨ ਰਿਟੇਲ ਸਟੋਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖਰੀਦਿਆਂ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਫੋਨ ਦੀ ਸੇਲ 11 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ।
Meet the vivo S2: The only thing that should not miss your weekend plans.#vivoS2 #vivoSseries #FriendsWeekendsNeverEnd #MyNewStory pic.twitter.com/A8V0LEGL0Y— vivo India (@Vivo_India) August 5, 2026
Vivo S2 ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇ ਫੀਚਰਸ
Vivo S2 ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵਿੱਚ 6.83 ਇੰਚ ਦੀ AMOLED ਡਿਸਪਲੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ 120Hz ਦੇ ਰਿਫ੍ਰੈਸ਼ ਦਰ ਅਤੇ 3,000nits ਪੀਕ ਬ੍ਰਾਈਟਨੈੱਸ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆਟੇਕ Dimensity 7360-Turbo ਚਿਪਸੈੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਦੋਹਰਾ ਕੈਮਰਾ ਸੈੱਟਅੱਪ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਮਰਾ 50MP ਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਬੈਕ ਕੈਮਰਾ 2MP ਦਾ ਹੈ। ਸੈਲਫ਼ੀ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲਿੰਗ ਲਈ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 32MP ਦਾ ਫਰੰਟ ਕੈਮਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 7,050mAh ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 44ਵਾਟ ਦੀ ਫਲੈਸ਼ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗੀ। ਧੂੜ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਫੋਨ ਵਿੱਚ IP68 ਅਤੇ IP69 ਰੇਟਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
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