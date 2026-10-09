ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਆਏਗਾ Vivo ਦਾ ਨਵਾਂ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਅਪਡੇਟ, ਜਾਣੋ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ
Vivo ਦਾ ਨਵਾਂ Origin OS 7 ਅਪਡੇਟ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਲਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ।
Published : October 9, 2026 at 3:56 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: Vivo ਨੇ 6 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਇਵੈਂਟ Vivo Next 2026 ਵਿੱਚ ਕਈ ਨਵੇਂ ਫੋਨ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ Vivo V80, Vivo S2 FE ਅਤੇ Vivo X Fold 6 ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸੇ ਇਵੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਲਈ Origin OS 7 ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ Vivo ਦਾ ਨਵਾਂ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਹੈ, ਜੋ ਐਂਡਰਾਈਡ 17 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਅਪਡੇਟ Vivo ਦੇ ਕਈ ਫੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮਹਿੰਗੇ ਫੋਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਈ ਸਸਤੇ ਫੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਵਾਂ ਅਪਡੇਟ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਵਿੱਚ Vivo ਨੇ UI ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਜੋੜੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਲਟੀਟਾਸਕਿੰਗ ਵੀ ਅਸਾਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
Origin OS 7 ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਦੋ ਆਏਗਾ?
Vivo ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ Origin OS 7 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੜਾਅ ਵਾਈਜ਼ ਰੋਲਆਊਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕੋਈ ਪੱਕੀ ਤਰੀਕ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਹੈ ਪਰ ਟਾਈਮਲਾਈਨ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਫੋਨਾਂ ਯਾਨੀ Vivo ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਫੋਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਅਪਡੇਟ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ Vivo X300 ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਫੋਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਆਖਿਰ ਤੱਕ ਨਵਾਂ OS ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ Vivo X200 ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਨਵਾਂ ਅਪਡੇਟ ਮਿਲੇਗਾ।
What if your smartphone understood the way you work, connect and move through your day a little better? The all-new OriginOS 7 is here, with its rollout timeline in India now available. Designed to bring smarter productivity, AI-powered experiences and seamless cross-device connectivity together, OriginOS 7 makes every interaction more intuitive, personalised and fluid. Less friction. More flow. More of what matters, seamlessly connected. Explore more of what’s new: https://t.co/W4UXERONPW #vivoIndia— vivo India (@Vivo_India) October 7, 2026
Vivo ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਹੋਏ Vivo V80 ਅਤੇ Vivo X Fold 6 ਨੂੰ ਵੀ Origin OS 7 ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਯਾਨੀ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, Vivo S2 FE ਨੂੰ Origin OS 6 ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਐਂਡਰਾਈਡ 16 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ OS ਹੈ ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ Origin OS 7 ਦਾ ਅਪਡੇਟ ਮਿਲੇਗਾ।
Origin OS 7 ਵਿੱਚ ਕੀ ਨਵਾਂ ਹੈ?
Origin ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ Dynamic Glow ਨਾਮ ਦਾ ਫੀਚਰ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਿੱਚ ਟਚ ਕਰਨ 'ਤੇ ਬਟਨ ਅਤੇ ਆਈਕਨ ਉੱਛਲਦੇ ਹਨ, ਖਿੱਚਦੇ ਹਨ, ਉਂਗਲੀ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸਪੀਡ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਿਕਵਿਡ ਵਰਗਾ ਟ੍ਰਾਂਸਲੂਸੈਂਟ ਮਟੀਰੀਅਲ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮੋਡ ਹਨ। Real, Natural ਅਤੇ Soft. ਯੂਜ਼ਰਸ ਕਵਿੱਕ ਸੈਟਿੰਗ ਪੈਨਲ, ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਬਾਰ ਅਤੇ ਬਟਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਜਾਂ ਹਲਕਾ ਰੰਗੀਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਲੌਕਸਕ੍ਰੀਨ ਅਤੇ ਹੋਮਸਕ੍ਰੀਨ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟਰਐਕਟਿਵ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਵਿਗਲ, ਗਲਿੰਟ ਅਤੇ ਪੇਟ ਪੈਲਸ ਵਰਗੇ ਕਈ ਥੀਮ ਆਏ ਹਨ। ਇਹ ਥੀਮ ਫੋਨ ਹਿਲਾਉਣ ਜਾਂ ਸਕ੍ਰੀਨ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਗਾਉਣ 'ਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਅਸਰ ਦਿਖਾਉਦੇ ਹਨ। ਸਟਿਕਇਟ ਫੀਚਰ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ਰਸ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਜਾਂ ਖੁਦ ਬਣਾਏ ਸਟਿੱਕਰ ਲੌਕਸਕ੍ਰੀਨ ਜਾਂ ਹੋਮਸਕ੍ਰੀਨ 'ਤੇ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਨਵੇਂ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਵਿੱਚ Origin ਵਰਕਬੈਂਚ ਨਾਮ ਦਾ ਫੀਚਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਫੋਲਡੇਬਲ ਫੋਨ ਅਤੇ ਟੈਬਲੇਟ 'ਤੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਕ੍ਰੀਨ 'ਤੇ ਪੰਜ ਐਪਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਡੈਸਕਟਾਪ ਵਰਗਾ ਅਨੁਭਵ ਮਿਲੇਗਾ। Jovi AI ਨੂੰ ਵੀ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਿਰਫ ਕਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੱਭਦਾ ਹੈ, ਫਾਈਲਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਡਿਊਲ ਟਾਸਕ ਸੈੱਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਹੀ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਤੀਜੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਬਿਹਤਰ
- ਐਪ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੀ ਸਪੀਡ 10 ਫੀਸਦੀ ਤੇਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ।
- ਪੇਜ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਪੀਡ 11 ਫੀਸਦੀ ਤੇਜ਼ ਹੈ।
- ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਰੇਂਡਰਿੰਗ 14.4 ਫੀਸਦੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋਈ ਹੈ।
- ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੇਮ ਡ੍ਰਾਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।
- ਮੈਮੋਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਟੀਮਾਈਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
- ਹੁਣ 60 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਮੋਰੀ ਵਾਪਸ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
- 256GB ਸਟੋਰੇਜ ਵਾਲੇ ਫੋਨ ਵਿੱਚ 25GB ਤੱਕ ਜਗ੍ਹਾਂ ਖਾਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਦਲਾਅ?
ਹੁਣ Vivo ਜਾਂ iQoo ਫੋਨ ਨੂੰ ਐਪਲ ਵਾਂਚ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਰਕਆਊਟ ਡਾਟਾ Origin ਹੈਲਥ ਵਿੱਚ ਸਿੰਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਏਅਰਪੌਡ ਦਾ ਬੈਟਰੀ ਸਟੇਟਸ ਅਤੇ ਆਡੀਓ ਸਟੇਟਸ Origin ਆਈਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਦਿਖਦਾ ਹੈ। iCloud ਨੂੰ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਾਈਲ ਮੈਨੇਜਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ iCloud ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। Vivo ਆਫਿਸ ਕਿਟ ਤੋਂ ਮੈਕ, ਆਈਪੈਡ ਅਤੇ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸਕ੍ਰੀਨ ਹੈਂਡਆਫ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੁਣ ਯੂਜ਼ਰਸ ਮੈਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਵੀਵੋ ਅਤੇ iQoo ਫੋਨਾਂ 'ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਆਈਫੋਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਂਦੀ ਸੀ।
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