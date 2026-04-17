ETV Bharat / technology

Vivo ਜਲਦ ਕਰੇਗਾ ਆਪਣੇ ਦੋ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਲਾਂਚ, ਮਿਲੇਗਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕੈਮਰਾ

Vivo ਆਪਣੇ ਦੋ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ।

author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : April 17, 2026 at 4:11 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: Vivo ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤੀ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਲਈ X300 ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਚੀਨ ਵਿੱਚ vivo X300 ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ X300 Ultra ਅਤੇ X300 FE ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ 'ਤੇ ਵੀ ਲੈਡਿੰਗ ਪੇਜ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ Vivo ਆਪਣੀ ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਲਦ ਹੀ ਲਾਂਚ ਕਰੇਗੀ।

X300 ਅਲਟ੍ਰਾ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ

X300 ਅਲਟ੍ਰਾ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਚੀਨ ਵਾਲੇ ਵਰਜ਼ਨ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਿੱਛਲੇ ਪਾਸੇ ਗੋਲਾਕਾਰ ਕੈਮਰਾ ਮੋਡਿਊਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੋਨ Zeiss ਦੇ ਨਾਲ ਟਿਊਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟ੍ਰਿਪਲ ਰੀਅਰ ਕੈਮਰਾ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਐਕਸਟਰਨਲ ਟੈਲੀਫੋਟੋ ਕਨਵਰਟਰ ਕਿਟ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ਼ੀ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫ਼ੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋਰ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

X300 ਅਲਟ੍ਰਾ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਅਤੇ ਬੈਟਰੀ

X300 ਅਲਟ੍ਰਾ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਸਨੈਪਡ੍ਰੈਗਨ 8 Elite Gen 5 ਚਿਪਸੈੱਟ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, 6,600mAh ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।

Vivo X300 FE ਦੇ ਫੀਚਰਸ

Vivo X300 FE ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ ਪਿਲ-ਸ਼ੇਪਡ ਕੈਮਰਾ ਆਈਲੈਂਡ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ Zeiss ਟਿਊਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰਿਪਲ ਕੈਮਰਾ ਸੈਟਅੱਪ ਰੱਖੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਕਲਰ ਆਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। FE ਵਰਜ਼ਨ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਲਾਂਚ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕੀਮਤ 71,000 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਨੈਪਡ੍ਰੈਗਨ 8 Gen 5 ਚਿਪਸੈੱਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 6,500mAh ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

X300 ਅਲਟ੍ਰਾ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਚੀਨ ਵਿੱਚ X300 ਅਲਟ੍ਰਾ ਦੇ 12GB ਰੈਮ+256GB ਦੀ ਕੀਮਤ 95,900 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚਿੰਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੀਮਤ ਥੋੜੀ ਅਲੱਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਸਮਾਰਟਫੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੇਗਾ।

TAGGED:

VIVO X300 ULTRA AND VIVO X300 FE
VIVO X300 FE LAUNCH DATE
VIVO X300 ULTRA FEATURES
VIVO X300 FE FEATURES
VIVO X300 ULTRA LAUNCH DATE

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.