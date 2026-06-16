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Vivo ਦੇ ਕਈ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਹੋਏ ਮਹਿੰਗੇ, ਜਾਣੋ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ?

Vivo ਨੇ Vivo V70, V70 Elite, Y21 ਅਤੇ Y400 ਸਮੇਤ ਕਈ ਸਮਾਰਟਫੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

VIVO V70 PRICE HIKE INDIA
VIVO V70 PRICE HIKE INDIA (VIVO)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : June 16, 2026 at 1:48 PM IST

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ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ Vivo ਦਾ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਪਲਾਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਖਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੰਮ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਮਾਡਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਰੇਂਜ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮੱਧ-ਰੇਂਜ Y ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵੀ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਟਿਪਸਟਰ ਸੰਜੂ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਰਾਹੀਂ Vivo ਦੇ ਕਈ ਸਮਾਰਟਫੋਨਾਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਫੋਨ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬਾਰੇ Vivo ਵੱਲੋ ਅਜੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ Vivo ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਡਲਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ Vivo V70, Vivo V70 Elite, Vivo Y21 ਅਤੇ Vivo Y400 ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀਵੋ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।

Vivo V70 Elite ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਹੋਇਆ ਮਹਿੰਗਾ

Vivo V70 Elite ਦਾ 8GB ਰੈਮ+256GB ਸਟੋਰੇਜ ਵਾਲੇ ਮਾਡਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 58,999 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾ 54,999 ਰੁਪਏ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਇਸ ਮਾਡਲ 'ਤੇ 4,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦਕਿ Vivo V70 Elite ਦੇ 12GB ਰੈਮ+256GB ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਕੀਮਤ 59,999 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 63,999 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਇਸ ਮਾਡਲ 'ਤੇ ਵੀ 4,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

Vivo V70 ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਹੋਇਆ ਮਹਿੰਗਾ

Vivo V70 ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇ 8GB ਰੈਮ+256GB ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਕੀਮਤ 49,999 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 53,999 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਇਸ ਮਾਡਲ 'ਤੇ ਵੀ 4,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ Vivo V70 ਦੇ 12GB ਰੈਮ+256GB ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਕੀਮਤ 53,999 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 56,999 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਇਸ ਮਾਡਲ 'ਤੇ 3,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

Vivo ਦੇ ਮੱਧ ਰੇਂਜ ਫੋਨ ਵੀ ਹੋਏ ਮਹਿੰਗੇ

Vivo ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਫੋਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਬਜਟ ਅਤੇ ਮੱਧ ਰੇਂਜ ਦੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਵਧੀਆਂ ਹਨ। Vivo Y21 ਦੇ 6GB ਰੈਮ+128GB ਸਟੋਰੇਜ ਵਾਲੇ ਮਾਡਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 20,999 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 21,999 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ 1,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੈ। Vivo Y400 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਇਸਦੇ 8GB ਰੈਮ+128GB ਸਟੋਰੇਜ ਵਾਲੇ ਮਾਡਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 28,999 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 31,999 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਜਦਕਿ 8GB ਰੈਮ+256GB ਸਟੋਰੇਜ ਵਾਲੇ ਮਾਡਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 31,999 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 34,999 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ। Vivo Y400 'ਤੇ ਇਹ ਵਾਧਾ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਲਾਈਨਅੱਪ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

Vivo ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਵੀ ਵਧਾਈਆਂ ਕੀਮਤਾਂ

ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ Vivo ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਮਈ 2025 ਵਿੱਚ ਵੀ Vivo ਨੇ ਕਈ ਸਮਾਰਟਫੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ Vivo T5x, V70 Elite, Y400, Y51 Pro ਅਤੇ Y31 5G ਵਰਗੇ ਮਾਡਲ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਹੁਣ ਵੀਵੋ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ Vivo V70 Elite ਅਤੇ Vivo Y400 ਦਾ ਨਾਮ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ।

ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਮੈਮੋਰੀ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਮੰਗ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੈਂਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੀ ਦਾ ਅਸਰ ਹੁਣ ਆਮ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੀ ਜੇਬ 'ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

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