Vivo X300 ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਲਾਂਚ ਡੇਟ ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ, ਜਾਣੋ ਕਦੋ ਹੋਵੇਗੀ ਭਾਰਤ 'ਚ ਐਂਟਰੀ?

Vivo ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸੀਰੀਜ਼ Vivo X300 ਦੀ ਲਾਂਚ ਡੇਟ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

VIVO X300 SERIES LAUNCH DATE
VIVO X300 SERIES LAUNCH DATE (VIVO)
By ETV Bharat Tech Team

Published : November 17, 2025 at 2:46 PM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: Vivo ਆਪਣੇ ਭਾਰਤੀ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਲਈ Vivo X300 ਸੀਰੀਜ਼ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਲਦ ਹੀ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੀ ਹਾਂ... Vivo ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸੀਰੀਜ਼ Vivo X300 ਦੀ ਲਾਂਚ ਡੇਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੀਰੀਜ਼ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ Vivo X300 ਅਤੇ Vivo X300 Pro ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

Vivo X300 ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਲਾਂਚ ਡੇਟ

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ Vivo X300 ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ Vivo X300 ਸੀਰੀਜ਼ 2 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਲਾਂਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਸੀਰੀਜ਼ ਲਾਲ ਕਲਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

Vivo X300 ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਫੀਚਰਸ

ਫੀਚਰਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ Vivo X300 ਵਿੱਚ 6.31 ਇੰਚ ਦੀ Q10+AMOLED ਪੈਨਲ ਡਿਸਪਲੇ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ Vivo X300 Pro ਵਿੱਚ 6.78 ਇੰਚ ਦੀ ਫਲੈਟ Q10+LTPO AMOLED ਡਿਸਪਲੇ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 120Hz ਦੇ ਰਿਫ੍ਰੈਸ਼ ਦਰ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗੀ। ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ Vivo X300 ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆਟੈੱਕ ਡਾਇਮੈਂਸਿਟੀ 9500 ਚਿੱਪਸੈੱਟ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ਼ੀ ਲਈ Vivo X300 ਦਾ ਪਿੱਛਲਾ ਕੈਮਰਾ 200MP ਮੁੱਖ ਸੈਂਸਰ + 50MP ਅਲਟਰਾਵਾਈਡ + 50MP ਪੈਰੀਸਕੋਪ ਸੈਂਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ Vivo X300 Pro ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵਿੱਚ 50MP ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ (f/1.57) + 50MP ਅਲਟਰਾਵਾਈਡ (f/2.0) + 200MP ਪੈਰੀਸਕੋਪ ਟੈਲੀਫੋਟੋ ਕੈਮਰਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। Vivo X300 ਵਿੱਚ 5,380mAh ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 90ਵਾਟ ਵਾਇਰਡ+40ਵਾਟ ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਚਾਰਜਿੰਗ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ Vivo X300 Pro ਵਿੱਚ 5,440mAh ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 90 ਵਾਟ ਵਾਇਰਡ+40ਵਾਟ ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਚਾਰਜਿੰਗ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

Vivo X300 ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ

ਵੀਵੋ ਨੇ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਈਟ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੋਨ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਰਾਹੀਂ ਖਰੀਦ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਸੀਰੀਜ਼ ਵੀਵੋ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਔਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਔਫਲਾਈਨ ਸਟੋਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ।

Vivo X300 ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਫਿਲਹਾਲ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ Vivo X300 ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਲਾਂਚ ਡੇਟ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਹੋਈ ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਚੀਨ ਵਿੱਚ Vivo X300 ਦੇ 12GB+256GB ਦੀ ਕੀਮਤ 55,000 – 60,000 ਅਤੇ Vivo X300 Pro ਦੇ 12GB+256GB ਦੀ ਕੀਮਤ 66,000 – 75,000 ਰੁਪਏ ਹੈ।

