Vivo ਨੇ Jovi AI ਸਹਾਇਕ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ OriginOS 7, ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਫੋਨਾਂ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ ਰੋਲਆਊਟ

Vivo ਨੇ Jovi AI ਸਹਾਇਕ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ OriginOS 7, ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਫੋਨਾਂ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ ਰੋਲਆਊਟ
Vivo ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ OriginOS 7 ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
Published : September 23, 2026 at 9:45 AM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀ Vivo ਨੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੀਨ ਵਿੱਚ Vivo X500, Vivo X500 Pro ਅਤੇ Vivo X500 Pro Max ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ OriginOS 7 ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਗਲੋਬਲ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ OriginOS 7 ਪ੍ਰੀਵਿਊ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਨਵਾਂ OS ਐਂਡਰਾਈਡ 17 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਨਵਾਂ ਯੂਜ਼ਰ ਇੰਟਰਫੇਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੁਣੇ ਹੋਏ Vivo ਅਤੇ iQOO ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਲਈ ਰੋਲਆਊਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। OriginOS 7 ਅਪਡੇਟ Vivo ਅਤੇ iQOO ਫੋਨ ਅਤੇ ਟੈਬਲੇਟ ਵਿੱਚ Jovi AI ਲੈ ਕੇ ਆਉਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਏਆਈ ਏਜੰਟ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਡਿਵਾਈਸ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ OS ਵਿੱਚ 'ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਗਲੋ' ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵਾਂ Origin ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
OriginOS 7 ਦੇ ਫੀਚਰਸ
Vivo ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਂਡਰਾਈਡ 17 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਨਵਾਂ OriginOS 7 ਅਪਡੇਟ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਭਾਰਤ, ਥਾਈਲੈਂਡ ਅਤੇ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ OriginOS 7 ਪ੍ਰੀਵਿਊ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਚੁਣੇ ਹੋਏ Vivo ਅਤੇ iQOO ਡਿਵਾਈਸ ਲਈ ਰੋਲਆਊਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਫਟਵੇਅਰ Vivo X500 ਸੀਰੀਜ਼ ਅਤੇ ਨਵੇਂ Vivo X Fold ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ V ਲਾਈਨਅੱਪ ਲਈ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਨਵਾਂ OriginOS 7 ਅਪਡੇਟ Vivo ਅਤੇ iQOO ਡਿਵਾਈਸ ਵਿੱਚ Jovi AI ਲੈ ਕੇ ਆਉਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀ ਕ੍ਰਾਸ ਡਿਵਾਈਸ ਪਰਸਨਲ ਏਜੰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। Vivo ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ Jovi AI ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਅਤੇ ਡੈਸਕਟਾਪ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਚਕਾਰ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਰਕਫਲੋ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਏਆਈ ਸਹਾਇਕ ਨੂੰ Vivo Office Kit ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਕਨੈਕਟਡ ਡਿਵਾਈਸ ਵਿਚਕਾਰ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯੂਜ਼ਰਸ Jovi ਨਾਲ ਘਰ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਪ੍ਰੈਡਸ਼ੀਟ ਲਿਆਉਣ, ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਪ੍ਰੋਂਪਟ ਨਾਲ ਫੋਨ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਨਿਰਮਾਤਾ Vivo ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ Vivo ਦੇ Jovi AI ਸਹਾਇਕ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਸੰਰਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਤੈਅ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਫਾਈਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ।
ਇਸ ਏਆਈ ਸਹਾਇਕ ਵਿੱਚ Jovi Security ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਏਜੰਟ ਵੱਲੋ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਾਫ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ Jovi AI ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਐਂਡਰਾਈਡ 17 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ OriginOS 7 ਅਪਡੇਟ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦਾ Origin Smooth Engine ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਕੰਪਿਊਟੇਸ਼ਨ, ਮੈਮੋਰੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ਡਿਊਲ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। Ultra-Core Computing ਸਿਸਟਮ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸਰੋਤ ਨੂੰ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Vivo ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਂ Origin Smooth Engine ਐਪ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ 10 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਐਪ ਪੇਜ ਸਵਿੱਚਿੰਗ ਵਿੱਚ 11 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ Memory Fusion ਇੰਜਣ ਵੀ ਹੁਣ 60 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਮੋਰੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 256GB ਔਨਬੋਰਡ ਸਟੋਰੇਜ ਵਾਲੇ ਡਿਵਾਈਸ 'ਤੇ 25GB ਤੱਕ ਵਾਧੂ ਸਟੋਰੇਜ ਖਾਲੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। OriginOS 7 ਵਿੱਚ ਫਲਿਊਡ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵਾਂ ਮੂਲ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਸੂਟ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਪ੍ਰਿੰਗ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੀਮਲੈੱਸ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਵਰਗੇ ਫੀਚਰਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਆਖਿਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫੀਚਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਂਡਰਾਈਡ 17 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਇਸ ਅਪਡੇਟ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਸ ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਸੂਟ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
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