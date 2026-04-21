ETV Bharat / technology

Vivo ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਵਾਧਾ, ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਲਿਸਟ

Vivo ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਈ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : April 21, 2026 at 3:51 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਵਧਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। Vivo ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਮਾਰਟਫੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਲਈ ਆਪਸ਼ਣ ਚੁਣਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਵਾਰ ਵਾਧਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਮਾਡਲਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ T, V ਅਤੇ Y ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਕਈ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

Vivo ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਫੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ?

ਇਸਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ Vivo T5x 'ਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਡਲਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 4,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਸਦੇ ਬੇਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 22,999 ਰੁਪਏ ਜਦਕਿ ਟਾਪ ਮਾਡਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 26,999 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ Vivo ਦੀ V ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਫੋਨ ਵੀ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। Vivo V70 ਹੁਣ 44,999 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ V70 Elite ਦੀ ਕੀਮਤ 59,999 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੋਨ ਹੁਣ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦੇ ਕਾਫ਼ੀ ਕਰੀਬ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ।

Vivo ਦੀ Y-ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। Vivo Y51 Pro ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ 3,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕੀਮਤ 27,999 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਮਾਡਲਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਲਦ ਹੀ ਕੀਮਤ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਜਦੋ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪਹਿਲਾ ਤੋਂ ਹੀ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, 2026 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਕਰੀਬ 9 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵਧਦੀ ਕੀਮਤਾਂ, ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਦਾ ਸਾਵਧਾਨ ਰੁਖ਼ ਅਤੇ ਘੱਟ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਮੋਰੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਅਸਰ ਫੋਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਹੁਣ ਸਥਿਤੀ ਅਜਿਹੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ 3,000 ਤੋਂ 4,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਾਧਾ ਕਿਸੇ ਫੋਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਸ਼੍ਰੈਣੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

TAGGED:

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.