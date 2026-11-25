ਗ੍ਰੋਕ ਏਆਈ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈਆਂ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਾਰਨ ਘਿਰੇ ਐਲੋਨ ਮਸਕ, SpaceX 'ਤੇ ਹੋਇਆ ਮੁਕੱਦਮਾ
ਦੋ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜਾਂ ਨੇ SpaceX 'ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
Published : November 25, 2026 at 4:35 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਜ ਓਰੇਗਨ ਅਤੇ ਵਰਜੀਨੀਆ ਨੇ 23 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਦੀ ਕੰਪਨੀ SpaceX 'ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੋਨੋਂ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਦੀ ਇਸ ਕੰਪਨੀ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਏਆਈ ਟੂਲ Grok Imagine ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਣਸੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਸੀ। ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਨੇ ਜਿਣਸੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਗ੍ਰੋਕ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਓਰੇਗਨ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਅਤੇ ਵਰਜੀਨੀਆ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ।
Spicy Mode ਨਾਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਾ ਹੜ੍ਹ
ਮਸਕ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਗ੍ਰੋਕ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ Spicy Mode ਸੀ। ਦਸੰਬਰ ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜਿਣਸੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਕਈ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਣਸੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਇਸ ਏਆਈ ਟੂਲ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਬਣਾਈਆਂ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 18 ਲੱਖ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 65 ਤਸਵੀਰਾਂ X 'ਤੇ ਦਿਖੀਆਂ।
BIG NEWS: We’re holding the makers of Grok accountable for designing a platform they knew would lead to child exploitation. The lack of necessary safety measures was considered a proud feature, not a bug — and this is absolutely unacceptable. https://t.co/sWEaS3YfBi— Attorney General Dan Rayfield (@AGDanRayfield) November 23, 2026
ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਵਾਚ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਡੀਪਫੇਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਿਨਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਪਬਲਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ X ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਨਤਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਪਾਉਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਵਰਜੀਨੀਆ ਦੇ ਆਟਰਨੀ ਜਨਰਲ ਜੇ ਜੋਨਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ Spicy Mode ਨੇ ਨਗਨ ਅਤੇ ਜਿਣਸੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ। ਓਰੇਗਨ ਦੇ Dan Rayfield ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਟੂਲ ਹੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਏਆਈ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦੇ ਅਤੇ ਕਮਾਈ ਕਰਵਾਉਦੇ ਹਨ। ਰਾਜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਗ੍ਰੋਕ OpenAI ਅਤੇ Anthropic ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਕੰਪਨੀ 'ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰੋਕ ਅਤੇ ਐਕਸ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਦੱਸ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। X ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ 13 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। Jones ਅਤੇ Rayfield ਅਨੁਸਾਰ, ਅਜਿਹਾ ਕੰਟੈਟ ਅਣਚਾਹੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਅਤੇ ਬੈਚੇਨੀ ਪੈਂਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਕਾਊਂਸਿਲ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਵੀ ਭਰਪੂਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਰਕੇ SpaceX ਤੋਂ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਰੋਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਰਚ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਵਰਜੀਨੀਆ ਨੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ SpaceX ਦੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਸਪੇਨ, ਆਈਰਲੈਂਡ, ਫਰਾਂਸ ਅਤੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਨਵੇਂ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-