ETV Bharat / technology

VinFast VF6 ਅਤੇ VF7 ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸ਼ੁਰੂ, ਜਾਣੋ ਇਸ ਦੇ ਫੀਚਰਸ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ?

VinFast ਦੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਸਤਕ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮਾਡਲ - VinFast VF6 ਅਤੇ VF7 ਦੀ ਰਸਮੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ।

VinFast VF6 and VF7 features
Vinfast VF7 (Photo-VinFast India)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : October 27, 2025 at 12:13 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਵੀਅਤਨਾਮੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰ ਨਿਰਮਾਤਾ ਵਿਨਫਾਸਟ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਮਾਡਲਾਂ - VinFast VF6 ਅਤੇ VF7 ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੋਚੀ, ਜੈਪੁਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਲਾਂਚ ਦੌਰਾਨ, ਵਿਨਫਾਸਟ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਉਤਪਾਦਨ, ਪ੍ਰਚੂਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।

ਦੋਵੇਂ ਮਾਡਲ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਥੂਥੁਕੁਡੀ ਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਪ-ਮਹਾਂਦੀਪ ਦੇ ਹੋਰ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵੀ ਨਿਰਯਾਤ ਲਈ ਵਿਨਫਾਸਟ ਦੇ ਹੱਬ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ।

VinFast VF6 ਦੀ ਕੀਮਤ, ਫੀਚਰਸ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ

VinFast VF6 ਕੰਪੈਕਟ EV SUV ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਰੇਂਜ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ₹20 ਲੱਖ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ। VinFast VF6 ਦੀ ਕੀਮਤ ₹16.49 ਲੱਖ ਅਤੇ ₹18.29 ਲੱਖ (ਐਕਸ-ਸ਼ੋਰੂਮ) ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਤਿੰਨ ਟ੍ਰਿਮ - ਅਰਥ, ਵਿੰਡ ਅਤੇ ਵਿੰਡ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

VinFast VF6 and VF7 features
Vinfast VF7 (Photo-VinFast India)

ਇਹ ਕਾਰ 59.6 kWh ਬੈਟਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਫਰੰਟ-ਮਾਊਂਟਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਮੋਟਰ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਮੋਟਰ 198 bhp ਅਤੇ 310 Nm ਟਾਰਕ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। VinFast 468 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ARAI-ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਰੇਂਜ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਬੈਟਰੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਚਾਰਜਿੰਗ ਨਾਲ ਸਿਰਫ 25 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ SUV 8.9 ਸਕਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ 0-100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਫੜ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਹਾਈਵੇਅ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, VinFast VF6 ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ 12.9-ਇੰਚ ਟੱਚਸਕ੍ਰੀਨ, ਇੱਕ ਹੈੱਡ-ਅੱਪ ਡਿਸਪਲੇਅ, ਇੱਕ ਏਅਰ ਪਿਊਰੀਫਾਇਰ, ਇੱਕ 360-ਡਿਗਰੀ ਕੈਮਰਾ, ਅਤੇ ਇੱਕ ADAS ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੂਟ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੈ।

VinFast VF6 and VF7 features
Vinfast VF6 (Photo-VinFast India)

ਇਹ ਸੱਤ ਏਅਰਬੈਗ, 190mm ਗਰਾਊਂਡ ਕਲੀਅਰੈਂਸ, ਅਤੇ 2,730mm ਵ੍ਹੀਲਬੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀਜਨਕ ਸੜਕ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, VinFast VF6 'ਤੇ 7 ਸਾਲ ਜਾਂ 1.60 ਲੱਖ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਾਰੰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਲਾਂਚ ਚਾਰਜਿੰਗ ਲਾਭ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

VinFast VF7 ਦੀ ਕੀਮਤ, ਫੀਚਰਸ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ

ਇੱਕ ਸੈਗਮੈਂਟ ਤੋਂ ਉੱਚਾ, VinFast VF7 ਇੱਕ ਮੱਧ-ਆਕਾਰ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ SUV ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਲਈ ਹੈ ਜੋ ਵਧੇਰੇ ਪਾਵਰ, ਰੇਂਜ ਅਤੇ ਸਪੇਸ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ₹20.89 ਲੱਖ ਅਤੇ ₹25.49 ਲੱਖ (ਐਕਸ-ਸ਼ੋਰੂਮ) ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੀਮਤ ਵਾਲੀ, ਇਹ ਕਾਰ ਪੰਜ ਟ੍ਰਿਮ Earth, Wind, Wind Infinity, Sky, ਅਤੇ Sky Infinity ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

VinFast VF6 and VF7 features
Vinfast VF6 (Photo-VinFast India)

VinFast VF7 ਦੋ ਬੈਟਰੀ ਪੈਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ - 59.6 kWh ਅਤੇ 70.8 kWh - ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ 2WD ਜਾਂ AWD ਡਰਾਈਵਟ੍ਰੇਨ ਨਾਲ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਾਵਰ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੇਰੀਐਂਟ 'ਤੇ 175 hp ਅਤੇ 250 Nm ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ AWD ਵੇਰੀਐਂਟ 'ਤੇ 350 bhp ਅਤੇ 500 Nm ਤੱਕ ਹੈ। ਰੇਂਜ-ਟੌਪਿੰਗ VF7 5.8 ਸਕਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ 0-100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰੇਂਜ 510 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਹੈ।

TAGGED:

VINFAST VF7 DELIVERY
VINFAST VF6 FEATURES
VINFAST CARS
ਵੀਅਤਨਾਮੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰ
VINFAST VF6 AND VF7 IN INDIA

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ਜਾਣੋ ਕਿੰਨਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ ਗ੍ਰੇਡ 2 ਫੈਟੀ ਲੀਵਰ ? ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ Fatty Liver Disease

ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵਧ ਰਹੀ ਠੰਢ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੰਬਲ ਦੇ ਰਜਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਅਪਣਾਓ ਸੌਖੇ ਤੇ ਅਸਾਨ ਢੰਗ

ਬੈਕਅੱਪ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਡਿਲੀਟ ਕੀਤੇ WhatsApp ਮੈਸਿਜ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰਿਕਵਰ ਕਰੀਏ ? ਜਾਣੋ

ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਅੰਜੀਰ, ਵਧਾਉਂਦਾ ਸੈਕਸੁਅਲ ਸਮਰੱਥਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਫਾਇਦੇ, ਜਾਣੋ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.