VinFast ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਲਗਾਈ ਰੋਕ, ਜਾਣੋ ਕਾਰਨ
VinFast ਕੰਪਨੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ 'ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।
Published : November 23, 2026 at 2:50 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਵਾਹਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀ VinFast ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਯਾਤਰੀ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ 2027 ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਕੂਟਰ ਲਾਂਚ ਕਰਨ 'ਤੇ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪਹਿਲੇ 2026 ਦੀ ਦੂਜੀ ਛਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਉਤਾਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਕੰਪਨੀ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਵੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੀ।
VinFast Asia ਦੇ ਸੀਈਓ ਤਪਨ ਘੋਸ਼ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ,"ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਏਗਾ। ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਈ-ਬੱਸਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀ ਇਸਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਰ-ਪਹੀਆ ਅਤੇ ਦੋਪਹੀਆ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਵਾਂਗੇ।"
ਇਹ ਫੈਸਲਾ VinFast ਵੱਲੋ ਆਪਣੀ ਥੂਥੁਕੁੜੀ ਨਿਰਮਾਣ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦਸੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ MoU 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਲਗਭਗ 500 ਏਕੜ ਵਾਧੂ ਜ਼ਮੀਨ ਵੰਡ ਕਰੇਗੀ ਜਦਕਿ VinFast ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਟਰਾਂ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਈਨਾਂ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ 500 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 2 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਜਨਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ ਘੋਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਸਾਲ ਦੀ ਦੂਜੀ ਛਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਅਤੇ ਬੱਸਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, VinFast ਨੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਵਿਸਤਾਰ ਲਈ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਘੋਸ਼ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਕੋਈ ਸਮੇਂ-ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇਰੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਐਲਾਨ ਨਿਰਮਾਣ ਨਿਵੇਸ਼ 'ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਏਗਾ।
ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਦੋ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸ ਬਜ਼ਾਰ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰੀ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ PM E-Drive ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 14,000 ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋ 13,800 ਬੱਸਾਂ 7 ਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਿੱਲੀ, ਬੈਂਗਲੁਰੂ, ਮੁੰਬਈ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਅਤੇ ਪੁਣੇ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
VinFast ਲਈ ਹੁਣ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਆਪਣੇ ਯਾਤਰੀ ਵਾਹਨ ਆਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਦੋ ਪਹੀਆ ਬਿਜਨੇਸ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ VinFast ਮੌਜ਼ੂਦਾਂ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ VinFast VF6 ਅਤੇ VF7 ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ SUV, ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ MPV7 ਅਤੇ ਲਿਮੋ ਗ੍ਰੀਨ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਹੀਨਾਵਰ ਵਾਹਨ ਪੰਜੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 300 ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਹੁਣ ਲਗਭਗ 2,500-3,000 ਯੂਨਿਟ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਫਲੀਟ ਵਾਹਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
VAHAN ਡਾਟਾ ਅਨੁਸਾਰ, 6 ਸਤੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 14 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਵਿਚਕਾਰ VinFast ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 14,637 ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਯਾਤਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, 4 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਯਾਤਰੀ ਵਾਹਨ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2027 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਛਿਮਾਹੀ ਲਈ SIAM ਦੇ ਹੋਲਸੇਲ ਡਾਟਾ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ, ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕੁੱਲ 13,307 ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ Limo Green ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ MPV ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰਹੀ, ਜਿਸਦੀ 7,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਨਿਟਸ ਭੇਜੀ ਗਈ, ਜੋ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਲਗਭਗ 54 ਫੀਸਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ VinFast VF7 ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਉਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ 3,519 ਯੂਨਿਟਸ ਭੇਜੀ ਗਈ ਜਦਕਿ VF6 ਦੀ 2,076 ਯੂਨਿਟਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, MPV7 ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ 530 ਯੂਨਿਟਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਕੰਪਨੀ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਯਾਤਰੀ EV ਬਜ਼ਾਰ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਫਾਇਤੀ ਸੇਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਉਤਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ 2027 ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਛੋਟੀ VF5 ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ SUV ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। VF5 ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ Tata Nexon ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੰਪੈਕਟ SUV ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ।
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