ਹੁਣ DiVine ਨਾਮ ਨਾਲ ਲਾਂਚ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਛਾਰਟ ਵੀਡੀਓ ਐਪ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ AI ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ
Vine ਹੁਣ DiVine ਨਾਮ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ AI ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਗੇ।
Published : November 17, 2025 at 12:50 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਿਰਫ਼ 6 ਸਕਿੰਟ ਦੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਤੂਫ਼ਾਨ ਮਚਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਸ ਐਪ ਦਾ ਨਾਮ ਵਾਈਨ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਐਪ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। X ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਜੈਕ ਡੋਰਸੀ ਵਾਈਨ ਐਪ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸੰਸਕਰਣ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ Vine ਐਪ ਨੂੰ diVine ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੀਈਓ ਜੈਕ ਡੋਰਸੀ ਨੇ Vine ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸਭ ਤੋਂ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ?
DiVine ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਰੀਲੌਂਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਵਾਈਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਗੁਆਚੀ ਹੋਈ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਟੀਮ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬੈਕਅੱਪਾਂ ਤੋਂ 100,000 ਤੋਂ ਵੱਧ Vine ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਹਨ ਜੋ ਆਰਕਾਈਵ ਟੀਮ ਨੇ ਵਾਈਨ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਆਮ ਉਪਭੋਗਤਾ ਕਦੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ 40-50GB ਬਾਈਨਰੀ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦਾ ਸੀ ਪਰ Evan Henshaw-Plath (ਉਰਫ਼ Rabble) ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖਣਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੁਰਾਣੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਈਵਾਨ ਹੈਨਸ਼ਾ-ਪਲਾਥ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ। ਉਹ ਤਕਨੀਕੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ "ਰੈਬਲ" ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਓਪਨ-ਸੋਰਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਰੈਬਲ ਬ੍ਰਹਮ ਐਪ ਦਾ ਸੰਸਥਾਪਕ-ਵਿਕਾਸਕਾਰ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਸਾਬਕਾ ਵਾਈਨ ਕ੍ਰਿਏਟਰਸ ਲਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਈਨ ਅਕਾਊਂਟ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
DiVine ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ
|ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ
|ਕੀ ਖਾਸ ਹੈ?
|ਏਆਈ ਵੀਡੀਓ ਪਾਬੰਦੀ
|ਡਿਵਾਈਨ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਅਸਲੀ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਅਸਲੀ ਵੀਡੀਓ ਚੱਲਣਗੇ, ਕੋਈ AI-ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਕਲਿੱਪਾਂ ਨਹੀਂ
|1-2 ਲੱਖ ਪੁਰਾਣੇ ਵੀਡੀਓ
|ਵਾਈਨ ਦੇ ਲਗਭਗ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਰਾਣੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਾਪਸ ਆਉਣਗੇ, ਜੋ ਪੁਰਾਣੇ ਕ੍ਰਿਏਟਰਸ ਨੇ ਬਣਾਏ ਸੀ
|ਪੁਰਾਣੇ ਕ੍ਰਿਏਟਰਸ ਕੰਟਰੋਲ
|ਵਾਈਨ ਕ੍ਰਿਏਟਰਸ ਚਾਹੁਣ, ਤਾਂ DMCA ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਹਟਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
|ਵਿਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਤਕਨੀਕ
|ਇਸ ਐਪ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਯੂਜ਼ਰ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਏਟਰਸ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੇਗੀ।
|ਬੀਟਾ ਫੁੱਲ
|IOS ਬੀਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫੁੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਐਪ ਹੁਣ ਐਪ ਸਟੋਰ ਅਤੇ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
Vine ਐਪ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ
ਮੌਜੂਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਨਸੇਸ਼ਨ ਰੀਲਜ਼, ਸ਼ਾਰਟਸ ਅਤੇ ਟਿੱਕਟੋਕ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ Vine ਐਪ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਉਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸੀ ਜਿਸਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ 6-ਸਕਿੰਟ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਰਜਣਾਤਮਕਤਾ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਐਪ 2012 ਵਿੱਚ ਡੋਮ ਹੋਫਮੈਨ, ਰਸ ਯੂਸੁਪੋਵ ਅਤੇ ਕੋਲਿਨ ਕਰੋਲ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ 6-ਸਕਿੰਟ ਦੇ ਛੋਟੇ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੂਟ ਅਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ।
Vine ਐਪ ਆਮ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਵੀ ਲਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਕਤੂਬਰ 2012 ਵਿੱਚ ਟਵਿੱਟਰ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਟਵਿੱਟਰ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਛੋਟੇ ਵੀਡੀਓ ਫਾਰਮੈਟ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਵਰੀ 2013 ਵਿੱਚ ਇਸ ਐਪ ਨੂੰ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੀਈਓ ਜੈਕ ਡੋਰਸੀ ਦੁਆਰਾ iOS ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਲਈ ਵੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਲਾਂਚ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਐਪ ਸੁਪਰਹਿੱਟ ਹੋ ਗਈ।
ਹੁਣ ਇਸਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
2015-16 ਤੱਕ ਵਾਈਨ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਅਚਾਨਕ ਰੁਕ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਟਿਊਬ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਨੇ ਛੋਟੇ ਵੀਡੀਓ ਸਿਰਜਣਹਾਰਾਂ ਲਈ ਮੁਦਰੀਕਰਨ ਵਿਕਲਪ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ। ਟਵਿੱਟਰ Vine ਐਪ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਅਕਤੂਬਰ 2016 ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਨਵਰੀ 2017 ਵਿੱਚ Vine ਐਪ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵਾਈਨ ਕੈਮਰਾ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਐਪ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜੈਕ ਡੋਰਸੀ ਨੇ ਐਪ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਜੈਕ ਡੋਰਸੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੈਰ-ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਸੰਸਥਾ 'and Other Stuff' ਰਾਹੀਂ ਡਿਵਾਈਨ ਐਪ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦਿੱਤਾ। ਡੋਰਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਇਸਨੂੰ ਰਚਨਾਤਮਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰੈਬਲ) ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਫੰਡ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਵਪਾਰਕ ਮਾਡਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਅਰਥਪੂਰਨ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜਿਕ ਐਪਸ ਬਣਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਹੈ।
ਈਵਾਨ (ਰੈਬਲ) ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਐਪ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਾਈਬ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਫੀਡ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ ਕਿ AI ਦੇ ਮਨਮਾਨੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ। ਕੋਈ AI ਫੇਸ ਸਵੈਪ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਕਲੀ ਫਿਲਟਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਅਸਲੀ ਮਨੁੱਖਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾਤਮਕਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰੇਗਾ।
