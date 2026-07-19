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VIKRAM 1 ਲਾਂਚ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਵੱਡੀ ਸਫ਼ਲਤਾ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਨਿੱਜੀ ਰਾਕੇਟ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਨਵਾਂ ਰਿਕਾਰਡ!

ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਿੱਜੀ ਰਾਕੇਟ ਸ਼੍ਰੀਹਰੀਕੋਟਾ ਤੋਂ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਲਾਂਚ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

VIKRAM 1 SKYROOT
VIKRAM 1 SKYROOT (Skyroot Aerospace)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : July 19, 2026 at 10:32 AM IST

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ਸ਼੍ਰੀਹਰੀਕੋਟਾ: ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਨਿੱਜੀ ਰਾਕੇਟ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਉਡਾਣ ਭਰ ਲਈ ਹੈ। ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਨਿੱਜੀ ਔਰਬਿਟਲ ਰਾਕੇਟ 'ਵਿਕਰਮ-1' ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸਵੇਰੇ 12.06 ਵਜੇ ਸ਼੍ਰੀਹਰੀਕੋਟਾ ਤੋਂ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਉਡਾਣ ਭਰੀ। ਇਸਨੂੰ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਸਥਿਤ ਸਕਾਈਰੂਟ ਏਅਰੋਸਪੇਸ ਵੱਲੋ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 'ਮਿਸ਼ਨ ਆਗਾਮਨ' ਨਾਮਕ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰਯੋਗ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਲ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨਾਰਾ ਲੋਕੇਸ਼ ਸ਼੍ਰੀਹਰੀਕੋਟਾ ਦੇ ਲਾਂਚ ਕੰਟਰੋਲ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸੈਂਕੜੇ ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਰਾਕੇਟ ਲਾਂਚ ਦੇਖਣ ਲਈ ਲਾਂਚ ਵਿਊਇੰਗ ਗੈਲਰੀ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ VIKRAM 1 ਦੀ ਲਾਂਚਿੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਸਵੇਰੇ 11:30 ਵਜੇ ਹੋਣੀ ਸੀ ਪਰ ਨੇਵੀਗੇਸ਼ਨ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਾਰਨ ਲਾਂਚਿੰਗ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦੁਪਹਿਰ 12:05 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੇਰ ਨਾਲ ਲਾਂਚਿੰਗ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੀਜਾ ਪੜਾਅ (S3) ਔਰਬਿਟ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੇ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸਮਾਂ-ਰੇਖਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਵੱਖ ਹੋ ਗਿਆ।

ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਰਾਕੇਟ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਉੱਚ-ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕੈਮਰਿਆਂ ਨੇ ਪੁਲਾੜ ਤੋਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਲਾਈਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦਿਖਾਏ। ਲਾਂਚ ਕੰਟਰੋਲ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਅਤੇ ਗੈਲਰੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਤਾੜੀਆਂ ਵਜਾਈਆਂ ਜਦੋਂ ਪੁਲਾੜ ਤੋਂ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਚਮਕਦੇ ਗਲੋਬ ਦੇ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਸਕ੍ਰੀਨਾਂ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ।

ਆਖਰੀ ਚੌਥੇ ਪੜਾਅ ( S4 ) ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਜੋ ਕਿ ਰਾਕੇਟ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਵੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਅਨੁਸਾਰ ਰਿਹਾ। 3D-ਪ੍ਰਿੰਟਿਡ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ 'ਰਮਨ' ਇੰਜਣਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਰਾਕੇਟ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਵੱਲ ਸੇਧਿਤ ਕੀਤਾ।

ਚੌਥੇ ਪੜਾਅ ਯਾਨੀ ਕਿ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਅੰਤ 'ਤੇ 'ਰਮਨ' ਇੰਜਣ ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਰਾਕੇਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਟੀਚਾ 100 ਫੀਸਦੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇੰਜਣ ਕੱਟ-ਆਫ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇੰਜਣ ਬੰਦ ਹੋਇਆ, ਰਾਕੇਟ ਦੁਆਰਾ ਲਿਜਾਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਵੱਖ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਰੇ ਪੇਲੋਡ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰੋਬੋਟਿਕ ਹੱਥ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜੋ ਪੁਲਾੜ ਦੇ ਮਲਬੇ ਨੂੰ ਹਟਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਔਰਬਿਟ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਰਾਕੇਟ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਔਰਬਿਟ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ, ਸਕਾਈਰੂਟ ਅਤੇ ਇਸਰੋ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ 'ਵਿਕਰਮ-1' ਲਾਂਚ ਨੂੰ "ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ" ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅੰਤਿਮ ਅਪਡੇਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਕਰਮ-1 ਮਿਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫਲ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੁਲਾੜ ਦ੍ਰਿਸ਼ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਛਾਣ ਦਿੱਤੀ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ

ਪ੍ਰਯੋਗ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਫਲਤਾ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੀਹਰੀਕੋਟਾ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਕੀਤਾ, ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ 'ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ' ਸੰਗੀਤ ਵੱਜਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੱਤਾ। ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਇਸਰੋ ਅਤੇ ਸਕਾਈਰੂਟ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਇਸ ਬੇਮਿਸਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਘਟਨਾ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਕਾਢਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ।

ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ

  1. ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਯੁੱਗ: ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਪੁਲਾੜ ਲਾਂਚ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ ਇਸਰੋ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਇਸ ਲਾਂਚ ਦੇ ਨਾਲ "ਸਕਾਈਰੂਟ ਏਅਰੋਸਪੇਸ" ਨੇ ਇੱਕ ਪੂਰਨ ਔਰਬਿਟਲ ਰਾਕੇਟ ਨੂੰ ਔਰਬਿਟ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਨਿੱਜੀ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਬਣ ਕੇ ਨਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
  2. ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਣੀ: ਇਹ ਸੱਤ ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਉੱਚਾ ਰਾਕੇਟ ਕਈ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​'ਆਲ-ਕਾਰਬਨ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ' ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਚਾਰ-ਪੜਾਅ ਵਾਲੇ ਰਾਕੇਟ ਦੇ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 3D-ਪ੍ਰਿੰਟਿਡ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਤਰਲ ਬਾਲਣ ਇੰਜਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
  3. ਸਪੇਸ ਕੈਬ ਸੇਵਾ: ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਰਾਕੇਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਲਈ ਸਪੇਸ ਕੈਬ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ 350 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੱਕ ਦੇ ਭਾਰ ਵਾਲੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
  4. ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦਾ 'ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ' ਸੰਦੇਸ਼: ਇਸ ਰਾਕੇਟ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੱਥ ਲਿਖਤ "ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ" ਪੋਸਟਕਾਰਡ ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ, ਜੋ ਖੁਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇਸ ਰਾਕੇਟ ਰਾਹੀਂ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਇਸਰੋ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ, ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀਆਂ, ਪੁਲਾੜ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸਕਾਈਰੂਟ ਮਾਹਿਰਾਂ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ੁਭਚਿੰਤਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੇ ਸੈਂਕੜੇ ਗ੍ਰੀਟਿੰਗ ਕਾਰਡ ਵੀ ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਏ ਗਏ।
  5. ਪੁਲਾੜ ਮਲਬਾ ਸਫਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ: ਰਾਕੇਟ ਵਿੱਚ ਕੌਸਮਸਰਵ ਤੋਂ 'ਐਂਬ੍ਰੇਸ' ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਰੋਬੋਟਿਕ ਹੱਥ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟਾਂ ਤੋਂ ਪੁਲਾੜ ਮਲਬੇ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਹੁਣ ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚ ਉਪਯੋਗੀ ਨਹੀਂ ਹਨ।

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