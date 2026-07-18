Skyroot ਦਾ VIKRAM 1 ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਲਾਂਚ, ਬਣਿਆ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਿੱਜੀ ਔਰਬਿਟਲ ਰਾਕੇਟ
Skyroot Aerospace ਦੇ Vikram-1 ਇਸ ਨੇ 18 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਉਡਾਣ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਿੱਜੀ ਔਰਬਿਟਲ ਲਾਂਚ ਸੀ।
Published : July 18, 2026 at 2:15 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਸਥਿਤ ਸਪੇਸ 'Skyroot Aerospace' ਏਅਰੋਸਪੇਸ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਔਰਬਿਟਲ ਲਾਂਚ ਵਾਹਨ, ਵਿਕਰਮ-1 ਨੂੰ ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਲਾਂਚ ਕਰਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਨਿੱਜੀ ਪੁਲਾੜ ਖੇਤਰ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਹੋਵੇਗਾ।
'ਮਿਸ਼ਨ ਅਗਮਨ' ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀਹਰੀਕੋਟਾ ਸਥਿਤ ਸਤੀਸ਼ ਧਵਨ ਸਪੇਸ ਸੈਂਟਰ (SDSC-SHAR) ਤੋਂ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ 11:30 ਵਜੇ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਲਾਂਚ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 12:06 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਕਰਮ-1 ਦੀ ਟੈਸਟ ਉਡਾਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਰਤ ਗਲੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਔਰਬਿਟਲ ਲਾਂਚ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
Vikram-1 Test Flight-1's journey from lift-off at the historic first launch pad in Sriharikota 🚀#Vikram1 #OpeningSpaceForAll #SkyrootAerospace pic.twitter.com/DNMOyrdLjF— Skyroot Aerospace (@SkyrootA) July 18, 2026
ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਿੱਜੀ ਔਰਬਿਟਲ ਲਾਂਚ ਵਾਹਨ
ਵਿਕਰਮ-1 ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰਬਿਟਲ ਲਾਂਚ ਵਾਹਨ ਹੈ, ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਪੁਲਾੜ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ। ਵਿਕਰਮ-1 ਨੇ ਗ੍ਰਾਹ ਸਪੇਸ, ਕੌਸਮਸਰਵ, ਡੀਕਿਊਬਡ ਅਤੇ ਸਕਾਈਰੂਟ ਤੋਂ ਆਪਣੇ SCOPE ਪੇਲੋਡ, 'ਕੋਸਮਿਕ ਬਲੂਮ' ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਆਰਟਵਰਕ ਅਤੇ ਕੌਸਮੌਸ ਡਾਇਮੰਡਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਾਈਕ੍ਰੋ-ਆਰਟ ਪੇਲੋਡ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਵਿਕਰਮ-1 ਦਾ ਸਫਲ ਲਾਂਚ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵੈ-ਵਿਕਸਤ ਰਾਕੇਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਲੋਅ ਅਰਥ ਔਰਬਿਟ (LEO) ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੇਲੋਡ ਭੇਜਣ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਨਵੰਬਰ 2022 ਵਿੱਚ ਸਕਾਈਰੂਟ ਦੇ ਸਫਲ ਵਿਕਰਮ-S ਸਬ-ਔਰਬਿਟਲ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੁਲਾੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਿੱਜੀ ਰਾਕੇਟ ਸੀ।
ਵਿਕਰਮ-1 ਕੀ ਹੈ?
ਵਿਕਰਮ-1 ਇੱਕ ਚਾਰ-ਪੜਾਅ ਵਾਲਾ ਔਰਬਿਟਲ ਰਾਕੇਟ ਹੈ, ਜੋ ਲਗਭਗ 20 ਮੀਟਰ ਉੱਚਾ ਅਤੇ 1.7 ਮੀਟਰ ਵਿਆਸ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਪੜਾਅ ਠੋਸ ਪ੍ਰੋਪਲਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਚੌਥਾ ਪੜਾਅ ਔਰਬਿਟਲ ਐਂਟਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਚਾਲਬਾਜ਼ੀ ਲਈ ਇੱਕ ਤਰਲ ਇੰਜਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਕਾਰਬਨ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਢਾਂਚੇ ਤੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਿਕਰਮ-1 ਵਿੱਚ ਇੱਕ 3D-ਪ੍ਰਿੰਟਿਡ ਇੰਜਣ ਅਤੇ ਉੱਚ-ਥ੍ਰਸਟ ਠੋਸ-ਈਂਧਨ ਬੂਸਟਰ ਹਨ। ਇਹ 350 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੱਕ ਭਾਰ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਉਪਗ੍ਰਹਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਅ-ਧਰਤੀ ਔਰਬਿਟ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਪਹਿਲੀ ਟੈਸਟ ਉਡਾਣ 60-ਡਿਗਰੀ ਝੁਕਾਅ 'ਤੇ 450-ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਔਰਬਿਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖੇਗੀ।
'ਮਿਸ਼ਨ ਅਗਮਨ' ਦਾ ਉਦੇਸ਼
ਮਿਸ਼ਨ ਅਗਮਨ ਇੱਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਟੈਸਟ ਫਲਾਈਟ ਹੈ ਜੋ ਵਿਕਰਮ-1 ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਯਥਾਰਥਵਾਦੀ ਉਡਾਣ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਨਬੋਰਡ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਕਾਈਰੂਟ ਏਅਰੋਸਪੇਸ ਇਸ ਟੈਸਟ ਫਲਾਈਟ ਦੌਰਾਨ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਡੇਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਕਰਮ-1 ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸੰਸਕਰਣਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਰੇਗਾ।