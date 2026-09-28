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ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ Vi ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਵੱਡੀ ਸੁਵਿਧਾ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਲਾਭ?

Vi ਨੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪਲਾਨ 'ਤੇ 170 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੋਮਿੰਗ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ।

VI LAUNCHES INTERNATIONAL ROAMING
VI LAUNCHES INTERNATIONAL ROAMING (Getty Image)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : September 28, 2026 at 9:54 AM IST

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ਹੈਦਰਾਬਾਦ: Vi ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸੁਵਿਧਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪੋਸਟਪੇਡ, ਪ੍ਰੀ-ਪੇਡ ਅਤੇ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਪਲਾਨ 'ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੋਮਿੰਗ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪਲਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ਼ ਦੇ 170 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦੇ ਸਮੇਂ ਰੋਮਿੰਗ ਸੁਵਿਧਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਰੋਮਿੰਗ ਪੈਕ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਖਰੀਦਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਉੱਥੋ ਦੀ ਸਿਮ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ?

ਪਲਾਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗ੍ਰਾਹਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਤੱਕ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰੋਮਿੰਗ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ, ਬਾਹਰ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮਿੰਟ, ਕਾਲਿੰਗ ਅਤੇ SMS ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਯਾਤਰੀ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਵੀ ਪਲਾਨ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 9,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੋਸਟਪੇਡ ਪਲਾਨ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਤ ਡਾਟਾ, ਕਾਲਿੰਗ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਪਲਾਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਫ੍ਰੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਮੈਂਬਰ ਦੋਨੋ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਰੋਮਿੰਗ ਫਾਇਦਿਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੁਵਿਧਾ ਇਕੱਲੇ ਘੁੰਮਣ ਵਾਲਿਆਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਬਿਜ਼ਨੇਸ ਯਾਤਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਹੈ।

ਪਲਾਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਇਹ ਸੁਵਿਧਾ Vi Max ਪੋਸਟਪੇਡ ਪਲਾਨ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਇਸ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਪਲਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:-

  1. 501 ਰੁਪਏ
  2. 601 ਰੁਪਏ
  3. 801 ਰੁਪਏ
  4. 851 ਰੁਪਏ
  5. 971 ਰੁਪਏ
  6. 1,251 ਰੁਪਏ
  7. 1,301 ਰੁਪਏ
  8. 1,401 ਰੁਪਏ
  9. 1,651 ਜਾਂ 1775 ਰੁਪਏ

ਇਹ ਪਲਾਨ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਤੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦੋਨਾਂ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰੇਂਟਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੀ-ਪੇਡ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਅਸੀਮਿਤ ਡਾਟਾ ਪਲਾਨ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰੋਮਿੰਗ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਮਿਲੇਗੀ।

ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ 451 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪਲਾਨ 'ਤੇ ਫ੍ਰੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰੋਮਿੰਗ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਯੂਜ਼ਰਸ Vi ਐਪ ਜਾਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਰੋਮਿੰਗ ਪਾਰਟਨਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਲਾਗੂ ਰੋਮ-ਫ੍ਰੀ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਉੱਥੋ ਹੀ ਐਕਟਿਵ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਫ੍ਰੀ ਵੈਧਤਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ Always on Feature ਚਾਲੂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਆਈ.ਆਰ. ਪੈਕ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ।

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