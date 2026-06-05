Vi ਅਤੇ Meta ਨੇ ਕੀਤੀ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ, ਹੁਣ ਬਿਨਾਂ OTP ਦੇ ਲਾਗਿਨ ਹੋਵੇਗਾ ਵਟਸਐਪ-ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ

Vi ਅਤੇ Meta ਨੇ ਕੀਤੀ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ, ਹੁਣ ਬਿਨਾਂ OTP ਦੇ ਲਾਗਿਨ ਹੋਵੇਗਾ ਵਟਸਐਪ-ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ
Vi ਅਤੇ Meta ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 'Silent Mobile Verification' ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ।
Published : June 5, 2026 at 4:50 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚੋ ਇੱਕ Vi ਨੇ ਮੈਟਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 'Silent Mobile Verification' ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਟਸਐਪ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਵਰਗੇ ਮੈਟਾ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗਿਨ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਏਗੀ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਵੀ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਹੁਣ Vi ਦੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ OTP ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
PTI ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਨਵੇਂ ਫੀਚਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ OTP ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਐਪ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੋਡ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਮੈਸੇਜ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਿੱਧੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਨੈੱਟਵਰਕ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ OTP ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਦੀ ਹੈ।
ਕੀ ਮਿਲਣਗੇ ਫਾਇਦੇ?
Vi ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ SMV ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਲਾਗਿਨ ਅਤੇ ਰੀ-ਲਾਗਿਨ, ਅਕਾਊਂਟ ਰਿਕਵਰੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚੈੱਕ ਵਰਗੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਅਟੈਕ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਘਟ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਕਿ ਹਮਲਾਵਰ ਕੋਲ ਕਿਸੇ OTP ਜਾਂ ਪਾਸਵਰਡ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ।
Vi ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਨਵੇਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਅਤੇ ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਪਾਰਟਨਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਕੰਪਨੀ ਇਸਨੂੰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਰਿਸਕ ਆਧਾਰਿਤ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਪਲਾਨ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। Vi ਅਤੇ ਮੈਟਾ ਦੀ ਇਸ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਉਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। Vi ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਪਹਿਲਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।
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