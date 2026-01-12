ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਹੋ ਸਕਦਾ ਖਤਰਾ, ਜਾਣੋ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਰਾਏ
ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਣਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Published : January 12, 2026 at 2:03 PM IST
WEIGHT LOSS TIPS: ਹਰ ਕੋਈ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਦਿਖਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਡਾਈਟਿੰਗ, ਸਿਹਤਮੰਦ ਖੁਰਾਕ ਖਾਣ ਅਤੇ ਕਸਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇੰਟਰਨੈੱਟ 'ਤੇ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਸਹੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਘਾਤਕ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਕਸਰਤ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਦਵਾਈਆਂ ਭਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਯੋਗਦਾਨ
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਕਈ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਖੁਰਾਕ, ਕਸਰਤ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ ਦੀ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਔਰਤ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਔਰਤ ਨੇ ਆਪਣਾ 5 ਕਿਲੋ ਭਾਰ ਵਧਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਈ, ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਕਸਰਤ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਨਾਲ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਪਰ ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ 'ਤੇ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸਨੇ 'GLP 1 ਐਨਾਲਾਗ' ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਭਾਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘੱਟ ਗਿਆ ਪਰ ਦਵਾਈਆਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਭਾਰ ਆਮ ਭਾਰ ਨਾਲੋਂ 10 ਕਿਲੋ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਗੰਭੀਰ ਥਕਾਵਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਸਿਹਤ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ।
'GLP1 ਐਨਾਲਾਗ' ਕੀ ਹੈ?
'GLP1 ਐਨਾਲਾਗ' ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਾਰਮੋਨ 'GLP' 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਵਾਈ ਭੁੱਖ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਾਚਨ ਕਿਰਿਆ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਨਸੁਲਿਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੋਟਾਪੇ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਲੋਕ ਵੀ ਇਸ ਦਵਾਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਭਾਰ ਵੀ ਘਟਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਪਰਚੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਜਾਂ ਚਾਰ ਟੀਕੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਭਾਰ ਘਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ 2 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਭਾਰ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਰ 5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਕਸਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਵਾਈ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਭਾਰ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਲਗਭਗ 0.3 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ (0.7 ਪੌਂਡ) ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ
- ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ।
- ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੀਰਸ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
- ਸਖ਼ਤ ਕਸਰਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਹੁੰਦੀਆਂ।
- ਪੇਟ ਫੁੱਲਣਾ, ਕੜਵੱਲ, ਮਤਲੀ
- ਗੰਭੀਰ ਸੁਸਤੀ, ਕਬਜ਼
- ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
- ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਚਨ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ।
- ਕੁਝ ਅਧਿਐਨਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ 'ਆਪਟਿਕ ਨਿਊਰਾਈਟਿਸ' ਨਾਮਕ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਸਲਾਹਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ।
- ਥਾਇਰਾਇਡ ਕੈਂਸਰ ਅਤੇ ਪੈਨਕ੍ਰੀਆਟਿਕ ਕੈਂਸਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਡਾ. ਰਾਕੇਸ਼ ਕਲਾਪਾਲਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ 'GLP-1 ਐਨਾਲਾਗ' ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਰੁਝਾਨ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਓਨੀ ਹੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਫਾਇਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 80-90 ਫੀਸਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਸਧਾਰਨ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਮੋਟਾਪਾ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੋਟਾਪੇ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।-ਡਾ. ਰਾਕੇਸ਼ ਕਲਾਪਾਲਾ
ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਕੁਦਰਤੀ ਤਰੀਕੇ
- ਸੰਤੁਲਿਤ ਖੁਰਾਕ ਖਾਓ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੀਨ, ਫਾਈਬਰ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਚਰਬੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ।
- ਜੰਕ ਫੂਡ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਫੂਡ ਤੋਂ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
- ਹਰ ਰੋਜ਼ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 40 ਮਿੰਟ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਸਰਤ ਕਰੋ।
- ਨੀਂਦ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 3-6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤਮੰਦ ਢੰਗ ਨਾਲ ਭਾਰ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-