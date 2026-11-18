iPhone Duo 'ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ? ਐਡਮ ਮੋਸੇਰੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਐਡਮ ਮੋਸੇਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਨੂੰ ਐਪਲ ਦੇ ਫੋਲਡੇਬਲ iPhone Duo 'ਤੇ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ।
Published : November 18, 2026 at 4:38 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਐਡਮ ਮੋਸੇਰੀ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਨੂੰ ਐਪਲ ਦੇ iPhone Duo 'ਤੇ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾਉਣਾ ਜਿੰਨਾਂ ਅਸਾਨ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਥ੍ਰੈੱਡ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਐਡਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੋਲਡੇਬਲ ਫੋਨ 'ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਟਿਪਣੀ ਇਸ ਲਈ ਖਾਸ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਪਲ ਨੇ ਖੁਦ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਨੂੰ 'Made For iPhone Duo' ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਬਟਨਾਂ ਦਾ ਟਕਰਾਅ
ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਐਡਮ ਨੇ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਮੱਸਿਆ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਜਦੋ Duo ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਐਪਲ ਆਪਣੇ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਬਟਨ ਸਕ੍ਰੀਨ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਨਾਰੇ 'ਤੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਓਹੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਆਪਣੀਆਂ ਰੀਲਾਂ 'ਤੇ ਲਾਈਕ, ਕੰਮੈਟ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਬਟਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਦੋ ਸੈੱਟ ਡਿਸਪਲੇ ਦੀ ਇੱਕ ਹੀ ਪੱਟੀ 'ਤੇ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ।
ਐਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੇਆਊਟ 'ਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ
iPhone Duo ਐਪਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਲਡੇਬਲ ਫੋਨ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕੰਟਰੋਲਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੰਬੀ 20:9 ਸਕ੍ਰੀਨ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਐਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਇਸ ਲੇਆਊਟ 'ਤੇ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦੀਆਂ।
ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅਨਫੋਲਡ ਕੀਤੀ ਸਕ੍ਰੀਨ 'ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਵਿਚਕਾਰ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਖਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਨੂੰ ਘੁੰਮਾਇਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਵਾਪਸ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਬੈਕ ਬਟਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸਟੋਰੀਜ਼ ਵੀ ਪੂਰੀ ਸਕ੍ਰੀਨ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾਈ।
Over 200,000 apps are now optimized for iPhone Duo! That number DOUBLED in just over a week. I’m excited by how quickly developers have embraced iPhone Duo, and I can’t wait to see what they build next.— Greg Joswiak (@gregjoz) November 16, 2026
Instagram ਦਾ ਨਵਾਂ ਅਪਡੇਟ
ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਨੇ ਹੁਣ iPhone Duo ਲਈ ਆਪਣੇ ਐਪ ਦਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਵਰਜ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫੋਨ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਫੀਡ ਇੱਕ ਚੌੜੇ ਲੇਆਊਟ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰੀਲਾਂ ਪੂਰੇ ਸਾਈਜ਼ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੰਮੈਟਸ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ਰਸ ਕੰਮੈਟਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੰਟਰੋਲ ਬਟਨ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਾਈਡਬਾਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮੈਸੇਜ ਅਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੋ ਕੌਲਮ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਨਬੌਕਸ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚੈਟ।
ਹੋਰ ਵੀ ਐਪਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ
ਐਪਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਪਲ ਦੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਮੁਖੀ ਗ੍ਰੇਗ ਨੇ X 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ 200,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਪਾਂ iPhone Duo ਲਈ ਆਪਟੀਮਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਉਸ 100,000 ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਦੋਗੁਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਐਪਲ ਨੇ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਐਪਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ iOS 27.1 SDK ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਰਜ਼ਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਦੋਨੋਂ ਡਿਸਪਲੇ ਨੂੰ ਭਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਟੇਟਸ ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਵਰਟੀਕਲ ਕੰਟਰੋਲ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਫੋਨ ਬੰਦ ਹੋਣ 'ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣੀ ਹੋਈ
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਅਪਡੇਟ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਨਾਲ ਫੋਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹੋਈ ਸਕ੍ਰੀਨ ਲਈ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਅਤੇ ਰੀਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਮ ਵਰਟੀਕਲ ਫਾਰਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਐਡਮ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਟਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਉਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇਖੀ ਸੀ ਅਤੇ ਐਪ ਦਾ ਇਹੀ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਅਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
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