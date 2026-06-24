Instagram ਟੀਵੀ ਐਪ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ ਕਈ ਨਵੇਂ ਫੀਚਰਸ, ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਲਿਸਟ
Instagram ਹੁਣ ਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਟੀਵੀ ਸਕ੍ਰੀਨ 'ਤੇ ਵੀ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਲਾਈਵ ਕੰਟੈਟ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਦੇਵੇਗਾ।
Published : June 24, 2026 at 6:08 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਮੈਟਾ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਮੋਬਾਈਲ ਸਕ੍ਰੀਨ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੇ ਟੀਵੀ ਐਪ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਨਵੇਂ ਕੰਟੈਟ ਫਾਰਮੈਂਟ ਜੋੜਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੰਬੇ-ਵੀਡੀਓ, ਐਪੀਸੋਡ ਆਧਾਰਿਤ ਸੀਰੀਜ਼ ਅਤੇ ਲਾਈਵ ਟੀਵੀ ਅਨੁਭਵ ਵਰਗੇ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੈਸਟਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸਕ੍ਰੀਨ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਕਰਸ਼ਕ ਅਤੇ ਇੰਟਰਐਕਟਿਵ ਅਨੁਭਵ ਦੇਣਾ ਹੈ।
ਸੈਮਸੰਗ ਟੀਵੀ ਵਿੱਚ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ
ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਫਾਰ ਟੀਵੀ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ Samsung Smart TVs 'ਤੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਫਾਰ ਟੀਵੀ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਅਮਰੀਕਨ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ Amazon Fire TV ਅਤੇ Google TV ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਸੈਮਸੰਗ ਟੀਵੀ 'ਤੇ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ।
Today, we’re expanding Instagram for TV to Samsung TVs across the US and testing new features, like casting Reels and channels organized by interest, that help people connect around what they’re watching.https://t.co/VyNOh1bdMh— Meta Newsroom (@MetaNewsroom) June 22, 2026
ਇਸ ਫੀਚਰ ਨੂੰ ਸੈਮਸੰਗ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਇਸ ਖਾਸ ਫੀਚਰ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਟੀਵੀ ਯੂਜ਼ਰਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਮੈਟਾ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤ ਅਕਸਰ ਟੀਵੀ 'ਤੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਕੰਟੈਟ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਉਸ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
Channels ਅਤੇ Casting ਵਰਗੇ ਨਵੇਂ ਫੀਚਰਸ
ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਟੀਵੀ ਐਪ ਵਿੱਚ ਕਈ ਨਵੇਂ ਫੀਚਰਸ ਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚੈਨਲਸ ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸ ਹੈ, ਜੋ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੀ ਪਸੰਦ ਅਤੇ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਾਮੇਡੀ, ਸਪੋਰਟ ਜਾਂ ਪਸੰਦੀਦਾ ਕ੍ਰਿਏਟਰਾਂ ਦਾ ਕੰਟੈਟ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਯੂਜ਼ਰਸ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਤੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੀਵੀ 'ਤੇ ਰੀਲਾਂ ਕਾਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੇਵ ਟੈਬਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜ਼ੂਦ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਵੱਡੀ ਸਕ੍ਰੀਨ 'ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਟੋਰੀਜ਼ ਫੀਚਰ ਨੂੰ ਵੀ ਟੀਵੀ ਐਪ 'ਤੇ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਏਟਰਾਂ ਦੇ ਅਪਡੇਟ ਟੀਵੀ 'ਤੇ ਹੀ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ।
p.s. Instagram is now on Samsung TVs 📺— Instagram (@instagram) June 22, 2026
p.p.s. available in the US only
ਟੀਵੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਵਾਂ ਕੰਟੈਟ
ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟੀਵੀ 'ਤੇ ਕੰਟੈਟ ਦੇਖਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਫਾਰਮੈਂਟ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੱਡੀ ਸਕ੍ਰੀਨ ਲਈ ਵਧੀਆਂ ਹੋ। ਲੰਬੇ ਵੀਡੀਓ ਕ੍ਰਿਏਟਰਾਂ ਨੂੰ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ ਜਦਕਿ ਐਪੀਸੋਡ ਆਧਾਰਿਤ ਕੰਟੈਟ ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਵੀ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, Live On TV ਫੀਚਰ ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਏਟਰਾਂ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਜੋੜਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ।
ਮੈਟਾ ਅਨੁਸਾਰ, Instagram For TV ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪਰ ਕੰਪਨੀ ਇਸਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਵੀਡੀਓ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੈਟਾ ਨੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਫਾਰ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ Netflix ਵਰਗੇ OTT ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਵੀ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਣ ਲੱਗੇਗਾ।
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