"ਗਲਤੀ ਹੋਈ, ਸੁਧਾਰ ਕਰਾਂਗੇ", ਆਖਿਰ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਬੋਲਿਆ OpenAI?

ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ OpenAI ਨੇ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਫੀਚਰ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

USERS CRITICIZED OPENAI
USERS CRITICIZED OPENAI (Getty Image)
By ETV Bharat Tech Team

Published : December 9, 2025 at 11:11 AM IST

2 Min Read
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਓਪਨਏਆਈ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਏਆਈ-ਅਧਾਰਤ ਚੈਟ ਮਾਡਲ ਲਾਂਚ ਕਰਕੇ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਓਪਨਏਆਈ ਨੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਦਰਅਸਲ, ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ ਪਲੱਸ ਅਤੇ ਟੀਮ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ ਵਿੱਚ ਪੈਲੋਟਨ ਅਤੇ ਟਾਰਗੇਟ ਵਰਗੇ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਦੇ promotional ਦਿਖਣ ਵਾਲੇ ਮੈਸੇਜ ਦੇਖੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਐਪ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦਿਖਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵੱਧ ਗਿਆ ਕਿ ਓਪਨਏਆਈ ਦੇ ਟਾਪ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਸਫ਼ਾਈ ਦੇਣੀ ਪਈ।

ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਮੰਨੀ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ

ਓਪਨਏਆਈ ਦੇ ਟਾਪ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ ਕੋਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਟੈਸਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਓਪਨਏਆਈ ਦੇ ਮੁੱਖ ਖੋਜ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਾਰਕ ਚੇਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂਕਿ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਖਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣੇ।"

ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ?

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ਾਟ ਪੋਸਟ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਦਾ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੇਡ ਪਲਾਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂਕਿ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕੀਏ, ਪਰ ਹੁਣ ਪਲੱਗ ਇਨਸ ਜਾਂ ਐਪਸ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਵਰਗਾ ਕੰਟੈਟ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇੱਕ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ,"ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਨਾ ਕਰੋ।"

ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨਿੱਕ ਟਰਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਗਲਤ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। -ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨਿੱਕ ਟਰਲੀ

ਓਪਨਏਆਈ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?

ਓਪਨਏਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਸਗੋਂ ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਬਣੇ ਐਪਸ ਨੂੰ ਸਰਫੇਸ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਸੀ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਓਪਨਏਆਈ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਅਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਜੋਂ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਏ।-ਓਪਨਏਆਈ

ਦ ਵਰਜ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਓਪਨਏਆਈ ਦੇ ਸੀਈਓ ਸੈਮ ਆਲਟਮੈਨ ਨੇ ਇੱਕ ਹਾਲੀਆ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮੀਮੋ ਵਿੱਚ ਕੋਡ ਰੈੱਡ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਜੀਹ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

