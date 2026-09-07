ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਅਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ Gmail, Docs ਅਤੇ Keep ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ?
Gmail, Docs ਅਤੇ Keep ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਅਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਹੀ ਕਈ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
Published : September 7, 2026 at 10:27 AM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਬਦਲਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੂਗਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਰਕਸਪੇਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟਾਂ ਵਿੱਚ Gemini Audio ਮਾਡਲ ਲਿਆਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਅਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ ਕੰਮ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
Google I/O ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰੀਵਿਊ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ Gmail, Docs ਅਤੇ Keep ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਂਚ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਨਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਸਰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
Gmail Live ਨਾਲ ਇਨਬਾਕਸ ਤੋਂ ਅਸਾਨ ਖੋਜ
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਹੋ, ਤਾਂ ਮੇਲ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਥ੍ਰੈਡਸ ਵਿੱਚ ਡਿਟੇਲ ਲੱਭਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। Gmail Live ਨਾਲ ਹੁਣ ਮੈਨੂਅਲ ਸਰਚ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰੀ ਫਲਾਈਟ ਦਾ ਗੇਟ ਨੰਬਰ ਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਹਫਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪੀਆਰ ਦਾ ਮੇਲ ਆਇਆ ਹੈ। ਜੀਮੇਲ ਲਾਈਵ ਤੁਹਾਡੇ ਇਨਬਾਕਸ ਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕਰਕੇ ਜਲਦੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਵੇਗਾ।
We’re bringing new voice capabilities to @GoogleWorkspace to help you tackle daily tasks. These are now rolling out across @Gmail, @GoogleDocs, and Keep to help you search your inbox, organize your thoughts, or brainstorm new ideas conversationally.— Google (@Google) September 3, 2026
Here's how you can use them… pic.twitter.com/GtGUE7ulb4
Docs Live ਬਣੇਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੋਚਣ ਵਾਲਾ ਸਾਥੀ
ਖਾਲੀ ਪੇਜ ਦੇਖ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਲਿਖਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। Docs Live ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਉਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਗਿਆ ਨਾਲ Gmail, Drive, Chat ਅਤੇ ਵੈੱਬ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। Docs Live ਤੁਹਾਡੇ ਟੋਨ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਡ੍ਰਾਫਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।
Keep Live ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲੋ
Keep ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂਕਿ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਈਏ। ਹੁਣ Keep ਲਾਈਵ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੈਪਚਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਬੈਕਗ੍ਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਸ ਉਸਨੂੰ ਲਿਸਟ ਅਤੇ ਨੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਟਾਈਪ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ।
New Gemini voice capabilities are rolling out so you can search your Gmail inbox, organize thoughts and tasks in Keep, and create new Docs, all conversationally. Rolling out now for Google AI subscribers!— Sundar Pichai (@sundarpichai) September 3, 2026
Docs Live going to be super helpful in particular - see it in action… pic.twitter.com/huj6RMj8k7
ਇਹ ਨਵੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਇਸ ਹਫਤੇ ਰੋਲਆਊਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। Gmail ਅਤੇ Keep ਵਿੱਚ ਗੂਗਲ ਏਆਈ ਪਲੱਸ, ਪ੍ਰੋ ਅਤੇ ਅਲਟ੍ਰਾ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। Docs ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋ ਅਤੇ ਅਲਟ੍ਰਾ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ ਹੈ। Google Workspace ਬਿਜ਼ਨੇਸ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਜਲਦ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੀਚਰਸ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜੋ ਟਾਈਪਿੰਗ ਨਾਲ ਜਲਦੀ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਚਲਦੇ-ਫਿਰਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
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