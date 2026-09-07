ETV Bharat / technology

ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਅਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ Gmail, Docs ਅਤੇ Keep ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ?

Gmail, Docs ਅਤੇ Keep ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਅਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਹੀ ਕਈ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

GOOGLE WORKSPACE AI
GOOGLE WORKSPACE AI (GOOGLE)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : September 7, 2026 at 10:27 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਬਦਲਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੂਗਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਰਕਸਪੇਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟਾਂ ਵਿੱਚ Gemini Audio ਮਾਡਲ ਲਿਆਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਅਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ ਕੰਮ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

Google I/O ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰੀਵਿਊ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ Gmail, Docs ਅਤੇ Keep ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਂਚ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਨਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਸਰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

Gmail Live ਨਾਲ ਇਨਬਾਕਸ ਤੋਂ ਅਸਾਨ ਖੋਜ

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਹੋ, ਤਾਂ ਮੇਲ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਥ੍ਰੈਡਸ ਵਿੱਚ ਡਿਟੇਲ ਲੱਭਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। Gmail Live ਨਾਲ ਹੁਣ ਮੈਨੂਅਲ ਸਰਚ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰੀ ਫਲਾਈਟ ਦਾ ਗੇਟ ਨੰਬਰ ਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਹਫਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪੀਆਰ ਦਾ ਮੇਲ ਆਇਆ ਹੈ। ਜੀਮੇਲ ਲਾਈਵ ਤੁਹਾਡੇ ਇਨਬਾਕਸ ਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕਰਕੇ ਜਲਦੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਵੇਗਾ।

Docs Live ਬਣੇਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੋਚਣ ਵਾਲਾ ਸਾਥੀ

ਖਾਲੀ ਪੇਜ ਦੇਖ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਲਿਖਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। Docs Live ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਉਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਗਿਆ ਨਾਲ Gmail, Drive, Chat ਅਤੇ ਵੈੱਬ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। Docs Live ਤੁਹਾਡੇ ਟੋਨ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਡ੍ਰਾਫਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।

Keep Live ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲੋ

Keep ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂਕਿ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਈਏ। ਹੁਣ Keep ਲਾਈਵ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੈਪਚਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਬੈਕਗ੍ਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਸ ਉਸਨੂੰ ਲਿਸਟ ਅਤੇ ਨੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਟਾਈਪ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ।

ਇਹ ਨਵੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਇਸ ਹਫਤੇ ਰੋਲਆਊਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। Gmail ਅਤੇ Keep ਵਿੱਚ ਗੂਗਲ ਏਆਈ ਪਲੱਸ, ਪ੍ਰੋ ਅਤੇ ਅਲਟ੍ਰਾ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। Docs ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋ ਅਤੇ ਅਲਟ੍ਰਾ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ ਹੈ। Google Workspace ਬਿਜ਼ਨੇਸ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਜਲਦ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੀਚਰਸ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜੋ ਟਾਈਪਿੰਗ ਨਾਲ ਜਲਦੀ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਚਲਦੇ-ਫਿਰਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-

TAGGED:

GMAIL LIVE
DOCS LIVE
KEEP LIVE
GOOGLE WORKSPACE AI
GEMINI AUDIO

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.