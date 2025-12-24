AI ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਕਰੋਗੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਮਿਲਣਗੇ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ, ਜਾਣੋ ਆਖਿਰ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਬੋਲੇ CEO?
ਤੇਲੰਗਨਾ AI ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਹਬ ਦੇ CEO ਫਾਨੀ ਨਾਗਾਰਜੁਨ ਨੇ ਈਨਾਡੂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ AI ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਤੇਲੰਗਨਾ AI ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਹਬ ਦੇ CEO ਫਾਨੀ ਨਾਗਾਰਜੁਨ ਨੇ AI ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ,"ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਜੋ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਰਸਤਾ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। AI ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇੱਕ ਬਦਲਾਅ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਸਾਡੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਸਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ AI ਸਾਡੇ ਹਰ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ।"
Eenadu ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ AI ਦੇ ਅਸਰ, ਇਸ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਕਦਮਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ AI ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜੀ ਹਾਂ... ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ AI ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜੋ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ। ਜਦੋ ਕੋਈ AI ਟੂਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ AI ਦੁਆਰਾ ਦੇਖੀ ਗਈ ਸੀਮਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ AI ਹੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰਸ਼ਨ: AI ਦਾ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ?
AI ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਇੱਕ ਸੱਭਿਅਤਾਵਾਦੀ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨ ਵੱਡੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਟ੍ਰੈਂਡ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ:- ਇੰਟਰਨੈੱਟ, ਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ ਕਲਾਊਂਡ। ਪਰ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਤੱਕ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਰ ਪਹਿਲੂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। AI ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਸਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, AI ਦੇ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸ਼ਨ: ਸਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ AI ਐਕਸਪਰਟ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨੋਕਰੀਆਂ ਖੋਹ ਲਵੇਗਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਰਾਏ ਹੈ?
ਮੇਰੀ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ AI ਐਕਸਪਰਟਸ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਏਗਾ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਮੈਡੀਕਲ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਰੇਡੀਓਲੋਜਿਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਐਕਸ-ਰੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਦੇ-ਕਦੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਸ ਕਰ ਦੇਣ। AI ਐਕਸ-ਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੇਡੀਓਲੋਜਿਸਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਵਿਟੀ ਵਧੇਗੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸੈਕਟਰ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਖਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, AI ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੁਨਰ ਦੇਵੇਗਾ।
ਪ੍ਰਸ਼ਨ: ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਤੇਲੰਗਨਾ ਕੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਗਲੋਬਲ ਸਮਰੱਥਾ ਸੈਂਟਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ AI ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਾਰੇ ਮੌਕੇ ਇੱਥੇ ਮੌਜ਼ੂਦ ਹਨ। AI ਨੂੰ ਹਰ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਹੈਲਥਕੇਅਰ, ਫਾਈਨੈਂਸ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਫਿਰ ਹੀ ਸਾਲ 2047 ਤੱਕ ਤੇਲੰਗਨਾ ਦਾ 3 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਬਣਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇਲੰਗਨਾ AI ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਹਬ ਨੂੰ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 5 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ AI ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਨਿੰਗ ਦੇਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
