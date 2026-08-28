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ਚੀਨੀ ਹੈਕਰਾਂ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਜ਼ਬਤ, ਨਾਸਾ ਅਤੇ ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ 'ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਹਮਲਾ

ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਚੀਨੀ ਹੈਕਰਾਂ ਦੇ ਦੋ ਅਹਿਮ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਏ ਹਨ।

CHINESE LINKED HACKERS ATTACK NASA
CHINESE LINKED HACKERS ATTACK NASA (Getty Image)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : August 28, 2026 at 3:59 PM IST

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ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਪਰਿਵਰਤਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੈਕਰਾਂ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਡੋਮੇਨ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਡੋਮੇਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਈ ਖਾਸ ਬੁਨਿਆਂਦੀ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਅਮਰੀਕੀ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੈਕਰ ਨਾਸਾ ਅਤੇ ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨੇਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਿਆਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਐਫਬੀਆਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਹੈਕਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦਾ ਨਾਮ QScan ਅਤੇ QTRouter ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ QTFY ਨਾਮ ਦੇ ਹੈਕਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਅਦਾਲਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ QTFY ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਹੈਕਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦਾ ਰਾਜ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਤੇ ਪੀਪਲਜ਼ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਆਰਮੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।

ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੌਣ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ?

QTFY ਨੂੰ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਨੈਨਜਿੰਗ Xinjiuwei ਨੈੱਟਵਰਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਾਸਾ, ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨੇਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਐਨਰਜੀ, ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਹਿਊਮਨ ਸੁਵਿਧਾ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਬਣੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ।

ਸੰਘੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਰਿਵਰਤਣ ਨੇ ਚੀਨ ਦੇ ਗਲਤ ਇਰਾਦਿਆਂ ਵਾਲੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਨੂੰ ਇਨਐਕਟਿਵ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਚੀਨ ਵੱਲੋ ਆਯੋਜਿਤ ਹੈਕਿੰਗ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਤਕਨੀਕੀ ਅਭਿਆਨਾਂ ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ।- ਟੌਡ ਬਲੈਂਚ, ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ

ਹੈਕਰ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ?

ਅਦਾਲਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ, QScan ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਡਿਵਾਈਸ ਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੰਕਰਮਿਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ QTRouter ਨਾਮ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਪਾਰਕ ਪ੍ਰੌਕਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਵਰਚੂਅਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਰਵਰ ਦਾ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਸੀ।

ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈਕਰ ਆਪਣੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੀ ਚੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜੜ੍ਹ ਨੂੰ ਛੁਪਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਬਰ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੋਂ ਆਉਦਾ ਹੋਇਆ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਚੀਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮੌਜ਼ੂਦ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੇਂ-ਕਦੇਂ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਵਾਲੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਕੋਲ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਸੀ।

ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡੋਮੇਨ ਦੋਨੋਂ ਮਾਲਵੇਅਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਬਿਲਟ-ਇਨ ਸੀ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਜਾਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਰਗੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਨਾਲ QScan ਅਤੇ QTRouter ਦੋਨੋਂ ਠੱਪ ਹੋਏ ਗਏ।

ਇਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਚੀਨ ਵੱਲੋ ਹੈਕਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਈ ਖਾਸ ਬੁਨਿਆਂਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਗਲੋਬਲ ਬਾਟਨੈੱਟ ਅਤੇ ਹੈਕਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। FBI ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਗੰਠਨਾਂ ਨੂੰ QTFY ਗਤੀਵਿਧੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

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