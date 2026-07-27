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8 ਮਹੀਨੇ ਬਿਤਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਈ ਅਮਰੀਕਾ-ਰੂਸ ਦੀ ਪੁਲਾੜ ਟੀਮ, ਕੀਤੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਲੈਡਿੰਗ

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੁਲਾੜ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ 8 ਮਹੀਨੇ ਬਿਤਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਰੂਸ ਦੀ ਟੀਮ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ ਹੈ।

US RUSSIAN SPACE CREW RETURNS
US RUSSIAN SPACE CREW RETURNS (X@Space_Station)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : July 27, 2026 at 12:27 PM IST

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ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਰੂਸ ਦੀ ਪੁਲਾੜ ਟੀਮ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ISS 'ਤੇ 8 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਬਿਤਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਅਤੇ ਮਾਸਕੋ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਦੋਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪੁਲਾੜ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਇੱਕ ਸਫ਼ਲ ਉਦਾਹਰਣ ਬਣਿਆ।

ਪੁਲਾੜ ਟੀਮ ਦੀ ਲੈਡਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ?

ਨਾਸਾ ਦੇ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸ ਵਿਲੀਅਮਜ਼ ਅਤੇ ਰੂਸੀ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀ ਸਰਗੇਈ ਕੁਡ-ਸਵੇਰਚਕੋਵ ਅਤੇ ਸਰਗੇਈ ਮਿਕਾਯੇਵ ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸੋਯੂਜ਼ MS-28 ਪੁਲਾੜ ਯਾਨ ਰਾਹੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਉਤਰੇ। 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀ ਕੈਪਸੂਲ ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਜੇਜ਼ਕਾਜ਼ਗਨ ਦੇ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬ ਸਥਿਤ ਮਨੋਨੀਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਉਤਰੇ।

ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਹੋਇਆ?

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਲਗਭਗ 8 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ISS 'ਤੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਖੋਜ, ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਕੰਮ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਉਦਾਹਰਣ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ?

ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਲੈਂਡਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਚਾਅ ਦਲ ਨੇ ਟੀਮ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਤੋਂ ਕਰਾਗੰਡਾ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਉੱਥੋ ਕ੍ਰਿਸ ਵਿਲੀਅਮਜ਼ ਨਾਸਾ ਦੇ ਜੌਹਨਸਨ ਸਪੇਸ ਸੈਂਟਰ, ਹਿਊਸਟਨ ਜਾਣਗੇ ਜਦਕਿ ਸਰਗੇਈ ਕੁਡ-ਸਵਰਚਕੋਵ ਅਤੇ ਸਰਗੇਈ ਮਿਕਾਯੇਵ ਸਟਾਰ ਸਿਟੀ, ਰੂਸ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਹ ਕ੍ਰਿਸ ਅਤੇ ਸਰਗੇਈ ਮਿਕਾਯੇਵ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਾੜ ਮਿਸ਼ਨ ਸੀ ਜਦਕਿ ਸਰਗੇਈ ਕੁਡ-ਸਵਰਚਕੋਵ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੁਲਾੜ ਮਿਸ਼ਨ ਸੀ।

ISS 'ਤੇ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ

ISS 'ਤੇ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਧਰਤੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਜਗ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਸੌ ਪਾਉਦੇ ਹਨ। ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੀ ਪਿਸ਼ਾਬ ਰੀਸਾਇਕਲ ਕਰਕੇ ਪੀਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

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TAGGED:

US RUSSIAN SPACE TEAM
ISS
ISS 8 MONTH MISSION
NASA
US RUSSIAN SPACE CREW RETURNS

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