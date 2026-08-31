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URBAN ਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਨਵਾਂ AI ਸਮਾਰਟ ਫਿਟਨੈੱਸ ਬੈਂਡ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਖਾਸ?

URBAN ਨੇ ਨਵਾਂ ਫਿਟਨੈਸ ਬੈਂਡ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

URBAN ARC NOTE FITNESS BAND
URBAN ARC NOTE FITNESS BAND (Getty Image)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : August 31, 2026 at 5:33 PM IST

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ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਭਾਰਤ ਦੀ ਦੇਸੀ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀ URBAN ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਰਕ ਨੋਟ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਇਸਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਏਆਈ ਮੀਟਿੰਗ ਸਮਾਰਟ ਫਿਟਨੈਸ ਬੈਂਡ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੈਲਥ ਟ੍ਰੈਕ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਇਸਦੀ ਕੀਮਤ 6,999 ਰੁਪਏ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।

URBAN ਦੇ ਫਿਟਨੈਸ ਬੈਂਡ ਦੀ ਬੁੱਕਿੰਗ

URBAN ਦੇ ਆਰਕ ਨੋਟ ਦੀ ਐਡਵਾਂਸ ਬੁੱਕਿੰਗ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਐਡਵਾਂਸ ਬੁੱਕ ਕਰਨ 'ਤੇ 1,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਛੋਟ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 5,999 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ।

URBAN ਆਰਕ ਨੋਟ ਫਿਟਨੈਸ ਬੈਂਡ ਦੀ ਸੇਲ

ਇਸਦੀ ਸੇਲ 7 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਬੈਂਡ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਬਿਜ਼ਨੇਸ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਕ੍ਰੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਬਾਂਹ 'ਤੇ ਪਹਿਣ ਕੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਆਰਕ ਨੋਟ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ

  1. ਡਬਲ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨ ਨਾਲ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਵਿੱਚ ਬੰਦ।
  2. ਇੱਕ ਵਾਰ ਚਾਰਜ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕਰੀਬ 16 ਘੰਟੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
  3. ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਟੈਕਸਟ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
  4. ਨਾਮ, ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਲੱਭੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
  5. 17 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਈਵ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
  6. ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਛੋਟੀ ਸਮਰੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
  7. ਆਟੋ ਮਾਇੰਡ ਐਪ ਵਿੱਚ ਟਾਪਿਕ ਅਤੇ ਆਈਡੀਆ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਉਦਾ ਹੈ।
  8. ਕੋਈ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ।

ਹੈਲਥ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਫੀਚਰਸ ਵਿੱਚ ਹਾਰਟ ਰੇਟ, ਆਕਸੀਜਨ ਪੱਧਰ, ਨੀਂਦ ਅਤੇ ਤਣਾਅ ਦੀ 24 ਘੰਟੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਏਆਈ ਹੈਲਥ ਇਨਸਾਈਟਸ ਤੋਂ ਨਿੱਜੀ ਸਲਾਹ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਬੈਟਰੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵਿੱਚ 15 ਦਿਨ ਅਤੇ ਸਟੈਂਡਬਾਏ ਵਿੱਚ 30 ਦਿਨ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ IPX68 ਰੇਟਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਲਕਾ ਨਾਈਲੋਨ ਸਟ੍ਰੈਪ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਜੋ ਰਾਤ ਭਰ ਵੀ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਛੇ ਸੈਂਸਰ ਲੱਗੇ ਹਨ।

ਆਰਕ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਮਾਡਲ

ਅਰਬਨ ਨੇ ਆਰਕ ਪ੍ਰੋ ਅਤੇ ਆਰਕ ਗੋ ਵੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਆਰਕ ਪ੍ਰੋ ਦੀ ਕੀਮਤ 3,999 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਏਆਈ ਰਿਕਵਰੀ ਇਨਸਾਈਟਸ ਅਤੇ 110 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੋਰਟ ਮੋਡ ਹਨ। ਬੈਟਰੀ 30 ਦਿਨ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਆਰਕ ਗੋ 2,999 ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੈਲਥ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੈਟਰੀ 45 ਦਿਨ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਤਿੰਨਾਂ ਮਾਡਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਹੀਨਾਵਰ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ।

ਇਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਅਰਬਨ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਈ-ਕਮਾਰਸ ਸਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਆਰਕ ਨੋਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਧੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੋ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਬਿਤਾਉਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸਿਹਤ ਵੀ ਟ੍ਰੈਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।

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