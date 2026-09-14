ਇਸ ਤਿਉਹਾਰੀ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਅਪਡੇਟ Maruti Wagon R, ਵੀਡੀਓ ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ
Maruti Suzuki ਆਪਣੀ ਅਪਡੇਟ Maruti Wagon R ਨੂੰ ਇਸ ਤਿਉਹਾਰੀ ਸੀਜਨ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
Published : September 14, 2026 at 5:24 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀ Maruti Suzuki ਆਪਣੀ ਅੱਪਡੇਟ Maruti Wagon R ਨੂੰ ਇਸ ਤਿਉਹਾਰੀ ਸੀਜ਼ਨ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਨਵੀਂ Maruti Wagon R ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਰ ਦੇ ਟੈਸਟ ਮਿਊਲ ਨੂੰ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਟੈਸਟ ਮਿਊਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੈਮਫਲੇਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਟੈਸਟ ਕੈਮਫਲੇਜ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਟਾਲ-ਬੁਆਏ ਹੈਚਬੈਕ ਨੂੰ ਜਲਦ ਹੀ ਅੱਪਡੇਟ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਹੁਣ ਦੀ ਤੀਜੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੀ Maruti Wagon R ਨੂੰ ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਸਨੂੰ 2022 ਅਤੇ 2025 ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅੱਪਡੇਟ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕਾਸਮੈਟਿਕ ਅਤੇ ਫੀਚਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
2026 Maruti Wagon R ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਸਟ ਕਾਰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੈਮਫਲੇਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਇਹ ਅਜੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, Maruti Wagon R ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਗ੍ਰਿਲ ਅਤੇ ਫਰੰਟ ਬੰਪਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਅਲੌਏ ਵ੍ਹੀਲ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਾਰ ਦੇ ਹੈੱਡਲੈਂਪ, ਸਾਈਡ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਅਤੇ ਪਿੱਛਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜ਼ੂਦ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਅੱਪਡੇਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਲਰ ਪੈਲੇਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
2026 Maruti Wagon R ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਿੱਸਾ
ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਝਲਕ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਟਚਸਕ੍ਰੀਨ Wagon R ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ 7-ਇੰਚ ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਡੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਟੈਸਟ ਕਾਰ ਵਿੱਚ Maruti Baleno ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ 9-ਇੰਚ ਡਿਸਪਲੇ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੇਬਿਨ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸਜਾਵਟ, ਲੇਅਰਡ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਫੀਚਰਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
2026 Maruti Wagon R ਦੇ ਇੰਜਣ ਆਪਸ਼ਨ
ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਪਾਵਰਟ੍ਰੇਨ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ 2026 Maruti Wagon R ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਪੈਟਰੋਲ ਇੰਜਣ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਐਂਟਰੀ ਲੈਵਲ ਆਪਸ਼ਨ 1.0 ਲੀਟਰ ਤਿੰਨ ਸਿਲੰਡਰ K10C ਇੰਜਣ ਹੈ, ਜੋ 66 bhp ਦੀ ਪਾਵਰ ਅਤੇ 82 Nm ਦਾ ਟਾਰਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਇੰਜਣ ਆਪਸ਼ਨ ਵੱਡਾ 1.2-ਲੀਟਰ ਚਾਰ ਸਿਲੰਡਰ K12N ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਸਪੀਰੇਟਿਡ ਪੈਟਰੋਲ ਇੰਜਣ ਹੈ, ਜੋ 89 bhp ਦੀ ਪਾਵਰ ਅਤੇ 113 Nm ਦਾ ਟਾਰਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਇੰਜਣਾਂ ਨੂੰ 5-ਸਪੀਡ ਮੈਨੂਅਲ ਜਾਂ 5-ਸਪੀਡ AMT ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਅਪਡੇਟ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰਟ੍ਰੇਨ ਆਪਸ਼ਨ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।
Maruti Suzuki ਇਸਦੇ ਚਾਰ-ਸਿਲੰਡਰ ਵਾਲੇ 1.2-ਲੀਟਰ K12N ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ 1.2-ਲੀਟਰ Z-ਸੀਰੀਜ਼ ਤਿੰਨ-ਸਿਲੰਡਰ ਇੰਜਣ ਨਾਲ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਨਵੀਂ Maruti Baleno, Swift ਅਤੇ Dzire ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਚਾਰ ਸਿਲੰਡਰ ਮੋਟਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਨਵੇਂ ਇੰਜਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। Maruti Wagon R ਲਾਈਨਅੱਪ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ CNG ਵਰਜਨ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। Maruti Wagon R ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕਣ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚੋ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਪਛਾਣ ਰਹੀ ਹੈ।
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