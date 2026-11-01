ਨਵੰਬਰ 2026 ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ ਇਹ ਚਾਰ ਨਵੀਆਂ ਕਾਰਾਂ, ਵੇਖੋ ਪੂਰੀ ਲਿਸਟ...
ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਨਵੀਂ ਕਾਰ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਨਵੰਬਰ 2026 ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਕਾਰਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।
Published : November 1, 2026 at 3:59 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤਿਉਹਾਰੀ ਸੀਜ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਵੰਬਰ 2026 ਵੀ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਮਹੀਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮਹੀਨਾ ਵਾਹਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਲਾਂਚ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਮਾਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਵਾਹਨ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਅਕਤੂਬਰ ਮਾਹ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਕਈ ਨਵੇਂ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ, ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗਿਣੇ-ਚੁਣੇ ਲਾਂਚ ਹੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ।
ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਕੁੱਲ ਨੌਂ ਕਾਰਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਵੰਬਰ ਲਈ ਸਿਰਫ ਚਾਰ ਕਾਰਾਂ ਲਾਂਚ ਦੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ।
1. Mercedes-Benz GLC Electric
(ਲਾਂਚ ਡੇਟ- 4 ਨਵੰਬਰ, 2026)
ਨਵੀਂ Mercedes-Benz GLC ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ, ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ SUV ਲਾਈਨ-ਅੱਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਂਟਰੀ-ਲੈਵਲ ਮਾਡਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਇਸ ਕਾਰ ਨੂੰ '400 4Matic' ਵੇਰੀਐਂਟ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 94kWh ਦਾ ਬੈਟਰੀ ਪੈਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰ WLTP ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 715km ਦੀ ਰੇਂਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਮੋਟਰਾਂ ਦਾ ਸੈੱਟਅੱਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੈੱਟਅੱਪ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 490hp ਦੀ ਪਾਵਰ ਅਤੇ 800Nm ਦਾ ਟਾਰਕ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਪਾਵਰ 2-ਸਪੀਡ ਗੀਅਰਬਾਕਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਚਾਰੋਂ ਵ੍ਹੀਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰ 0 ਤੋਂ 100 kmph ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਸਿਰਫ 4.3 ਸੈਕਿੰਡ ਵਿੱਚ ਫੜ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 330kW ਤੱਕ ਦੀ DC ਚਾਰਜਿੰਗ ਦਾ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ 10 ਮਿੰਟ ਦੀ ਚਾਰਜਿੰਗ ਵਿੱਚ 300km ਤੱਕ ਦੀ ਰੇਂਜ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
2. Denza Z9 GT
(ਲਾਂਚ ਡੇਟ- 13 ਨਵੰਬਰ, 2026)
ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਨਾਂ, ਚੀਨੀ ਕਾਰ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀ BYD ਦੇ ਲਗਜ਼ਰੀ ਬ੍ਰਾਂਡ Denza ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਕਾਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ Denza Z9 GT Shooting Brake ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਨਵੀਂ Z9 GT ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਨੋਖੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਹੋਰ 'Shooting Brake' ਵੇਚੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰ ਵਿੱਚ 122.5kWh ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ WLTP ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 600km ਦੀ ਰੇਂਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੱਡੀ ਬੈਟਰੀ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈ ਗਈ, ਤਿੰਨ ਮੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 1,156hp ਦੀ ਪਾਵਰ ਅਤੇ 1,210Nm ਦਾ ਟਾਰਕ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਕਾਰ ਮਾਤਰ 2.7 ਸੈਕਿੰਡ ਵਿੱਚ 0 ਤੋਂ 100 kmph ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਫੜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ, BYD ਦੀ 'ਫਲੈਸ਼ ਚਾਰਜਿੰਗ' ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਸ ਵਿੱਚ 1,500kW ਤੱਕ ਦੀ DC ਚਾਰਜਿੰਗ ਦਾ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਬੈਟਰੀ ਨੂੰ 9 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ 10 ਤੋਂ 97 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
3. Toyota Innova Hycross facelift
(ਲਾਂਚ ਡੇਟ- 25 ਨਵੰਬਰ, 2026)
Toyota Innova Hycross ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੰਪਨੀ ਇਸ MPV ਦਾ ਫੇਸਲਿਫਟ ਅਪਡੇਟ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ Toyota Innova Hycross ਫੇਸਲਿਫਟ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਫਲੈਕਸ-ਫਿਊਲ ਸਟ੍ਰਾਂਗ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ 2.0-ਲੀਟਰ, 4-ਸਿਲੰਡਰ ਨੈਚੁਰਲੀ ਐਸਪੀਰੇਟੇਡ ਸਟ੍ਰਾਂਗ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਪਾਵਰਟ੍ਰੇਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਲੈਕਸ-ਫਿਊਲ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸਦੇ ਇੰਜਣ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਇਥੇਨੌਲ ਬਲੈਂਡਸ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗਾ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਕੰਪਨੀ Innova Hycross ਫੇਸਲਿਫਟ ਦੇ ਲੋਅਰ-ਸਪੈਕ ਨਾਨ-ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ 2.0-ਲੀਟਰ ਵੇਰੀਐਂਟਸ ਵੀ ਫਲੈਕਸ-ਫਿਊਲ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣਗੇ।
4. Second-gen Mini Cooper SE ਅਤੇ Paul Smith Edition
(ਲਾਂਚ ਡੇਟ- 27 ਨਵੰਬਰ, 2026)
ਦੂਜੀ-ਜਨਰੇਸ਼ਨ MINI Cooper SE ਨੂੰ ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਗਲੋਬਲ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੰਪਨੀ ਇਸ ਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੀ MINI Cooper SE ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਨਵੀਂ-ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਹੈਚਬੈਕ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵਾਲੇ ਹੈੱਡਲੈਂਪ, ਆਕਟਾਗੋਨਲ ਗ੍ਰਿਲ, ਨਵੇਂ ਅਲੌਏ ਵ੍ਹੀਲ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਾਰਪ ਟੇਲ-ਲੈਂਪ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਕਾਰ ਵਿੱਚ 54.2kWh ਦਾ ਵੱਡਾ ਬੈਟਰੀ ਪੈਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਇਸਦੇ ਫਰੰਟ ਐਕਸਲ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਮੋਟਰ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੋਟਰ 218hp ਦੀ ਪਾਵਰ ਅਤੇ 330Nm ਦਾ ਟਾਰਕ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੀ-ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੀ MINI Cooper SE, 0 ਤੋਂ 100 kmph ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਸਿਰਫ 6.7 ਸੈਕਿੰਡ ਵਿੱਚ ਫੜ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸਦੀ WLTP ਰੇਂਜ 402 km ਹੈ।
ਉੱਥੇ ਹੀ, ਸਟੈਂਡਰਡ MINI Cooper SE ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਖਾਸ 'Paul Smith Edition' ਵੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਫੈਸ਼ਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਪੌਲ ਸਮਿਥ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਡੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਖਾਸ ਐਕਸਟੀਰੀਅਰ ਪੇਂਟਸ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਗ੍ਰੇ, ਇੰਸਪਾਇਰਡ ਵ੍ਹਾਈਟ ਅਤੇ ਮਿਡਨਾਈਟ ਬਲੈਕ ਮੈਟਾਲਿਕ ਕਲਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੂਫ ਫਿਨਿਸ਼ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਟਿੰਘਮ ਗ੍ਰੀਨ ਅਤੇ ਜੈੱਟ ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
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