ਚਾਰ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਸਥਾਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ Uno Minda, ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਕਰੇਗੀ ਨਿਵੇਸ਼

ਚਾਰ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਸਥਾਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ Uno Minda, ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਕਰੇਗੀ ਨਿਵੇਸ਼
Uno Minda ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਟੋਮੋਟਿਵ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਬਿਜ਼ਨੇਸ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਰ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਪਲਾਂਟ ਏਕੀਕਰਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
Published : September 16, 2026 at 2:32 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਆਟੋ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟਸ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀ UNO Minda ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਟੋਮੋਟਿਵ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਬਿਜ਼ਨੇਸ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਰ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਪਲਾਂਟ ਏਕੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਕਾਸਟਿੰਗ, ਦੋ-ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਅਲੌਏ ਵ੍ਹੀਲ, ਮੋਲਡਿੰਗ, ਅੰਦਰੂਨੀ, ਬਾਹਰੀ ਅਤੇ ਸੀਲਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਕੰਪਨੀ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਹੋਸੁਰ ਵਿੱਚ 510 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਕਾਸਟਿੰਗ ਸੁਵਿਧਾ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਗ੍ਰੀਨਫੀਲਡ ਪਲਾਂਟ, ਥੈਲੀ ਰੋਡ 'ਤੇ ਮੌਜ਼ੂਦਾਂ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਮੌਜ਼ੂਦਾਂ ਹੋਸੁਰ ਸੁਵਿਧਾ ਆਪਣੀ ਵਿਸਤਾਰ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਨਵੀਂ ਸੁਵਿਧਾ ਨਾਲ ਹੋਸੁਰ ਲੋਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਕਾਸਟਿੰਗ ਲਗਭਗ 13,000 MT ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 34,000 MT ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ Q4 FY28 ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। UNO Minda ਦੀ ਯੋਜਨਾ Q1 FY29 ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਮੌਜ਼ੂਦਾਂ ਹੋਸੁਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਸੁਵਿਧਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਦੋ ਪਹੀਆਂ, ਯਾਤਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਗੱਡੀਆਂ ਲਈ ਢਾਂਚਾਗਤ ਅਤੇ ਆਮ-ਉਦੇਸ਼ ਵਾਲਾ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਕਾਸਟਿੰਗ ਬਣਾਏਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਗੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਪਾਵਰਟ੍ਰੇਨ ਲਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਡਾਈ-ਕਾਸਟ ਦੋ-ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਅਲੌਏ ਵ੍ਹੀਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਦੋ-ਪਹੀਆ ਅਲੌਏ ਵ੍ਹੀਲ ਪਲਾਂਟ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, UNO Minda ਦੇ ਬੋਰਡ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਖਰਖੌਦਾ ਵਿੱਚ 3.3 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਦੋ ਪਹੀਆ ਅਲੌਏ ਵ੍ਹੀਲ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ 3.3 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ 2 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ 155 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਾਧੂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖਰਚ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ Q4 FY28 ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਖਰਖੌਦਾ ਸੁਵਿਧਾ UNO Minda ਦੇ ਦੂਜੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮੌਜ਼ੂਦਾਂ ਵੱਡੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਟੁੱਕੜੇ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ।
ਬੰਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਗੀ ਮੋਲਡਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ
UNO Minda ਦੀ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀ Uno Minda Kyoraku Ltd ਬੰਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮੋਲਡਿੰਗ ਸੁਵਿਧਾ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗੀ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਵਿਸਤਾਰ ਲਈ ਲਗਭਗ 80 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸਦੇ Q1 FY28 ਤੱਕ ਚਾਲੂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
Toyota Gosei JV ਕਰੇਗੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚ 670 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼
Toyoda Gosei South India Pvt. Ltd ਜਪਾਨ ਦੀ Toyota Gosei ਦੇ ਨਾਲ UNO Minda ਦਾ ਸੰਯੁਕਤ ਉੱਦਮ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਛਤਰਪਤੀ ਸੰਭਾਜੀਨਗਰ (CSN) ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨਿਰਮਾਣ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਏਗੀ। ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਆਟੋਮੋਟਿਵ ਪਾਰਟਸ ਏਅਰਬੈਗ, ਹੋਜ਼ ਅਤੇ ਬਾਡੀ ਸੀਲਿੰਗ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰੇਗੀ।
ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 670 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸਦਾ Q4 FY29 ਤੱਕ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਛਤਰਪਤੀ ਸੰਭਾਜੀਨਗਰ (CSN) ਸਹੂਲਤ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਬਿਦਾਦੀ ਅਤੇ ਹਰੋਹਲੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ Toyota Gosei South India ਦਾ ਤੀਜਾ ਪਲਾਂਟ ਹੋਵੇਗਾ।
UNO Minda ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਗ੍ਰਾਹਕ ਆਰਡਰ ਤੋਂ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚਾਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮਿਲ ਕੇ UNO Minda ਦੇ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਕਾਸਟਿੰਗ, ਅਲੌਏ ਵ੍ਹੀਲ, ਮੋਲਡਿੰਗ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਬਿਜ਼ਨੇਸ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣਗੇ।
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