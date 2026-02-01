ETV Bharat / technology

ਬਜਟ 2026 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਇਸ ਵੱਡੇ ਬਜਟ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ, ਜਾਣੋ

ਬਜਟ 2026 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੇਮੀਕੰਡਕਟਰ ਅਤੇ ਰੇਅਰ ਅਰਥ ਮੈਗਨੇਟ ਲਈ ਵੱਡੇ ਬਜਟ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ।

UNION BUDGET 2026
ਬਜਟ 2026 (ETV Bharat Graphics Team)
By ETV Bharat Tech Team

Published : February 1, 2026 at 12:15 PM IST

1 Min Read
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ 2026 ਲਈ ਆਮ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆਂ ਪਹਿਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੇਮੀਕੰਡਕਟਰਸ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ 'ਤੇ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਆਮ ਬਜਟ 2026 ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆਂ ਸੇਮੀਕੰਡਕਟਰ ਮਿਸ਼ਨ 2.0 ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੰਡੀਆਂ ਸੇਮੀਕੰਡਕਟਰ ਮਿਸ਼ਨ 2.0 ਮਿਸ਼ਨ ਸੇਮੀਕੰਡਕਟਰ ਲਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਾਲੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੇਮੀਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸੇਮੀਕੰਡਕਟਰ ਮਿਸ਼ਨ 2.0 ਦੀ ਗਤੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਦੇ ਖਰਚ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 40,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਸੇਮੀਕੰਡਕਟਰ ਚਿਪ Vikram ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਚਿਪ ਇਸਰੋ ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਰੇਅਰ ਅਰਥ ਮੈਗਨੇਟ 'ਤੇ ਜੋਰ

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਣਿਜਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਸੂਬੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਡੀਸ਼ਾ, ਕੇਰਲ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਜਟ ਤੋਂ ਸਮੱਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਖਣਿਜਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਇਸ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਰੇਅਰ ਅਰਥ ਮੈਗਨੇਟ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਵਾਦ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 7,820 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਖਰਚ ਨਾਲ ਸਿੰਟਰਡ ਰੇਅਰ ਅਰਥ ਸਥਾਈ ਚੁੰਬਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਵੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

