ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ Skoda Auto ਦੇ ਸੀਈਓ ਪਿਊਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ, ਜਾਣੋ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜੋਰ?

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ Skoda Auto ਦੇ ਸੀਈਓ ਪਿਊਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ, ਜਾਣੋ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜੋਰ?
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ Skoda Auto ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ।
Published : November 10, 2026 at 4:14 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ Skoda Auto ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਫ਼ਦ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਟੋਮੋਟਿਵ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ, ਘਰੇਲੂ ਨਿਰਮਾਣ ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
Minister @PiyushGoyal met a delegation led by Mr. Piyush Arora, MD & CEO of Škoda Auto Volkswagen India Private Limited (SAVWIPL). Discussions focused on expanding automobile exports, enhancing India’s position as a global automotive manufacturing hub and advancing electric vehicle manufacturing. Also explored opportunities to deepen localisation, encourage innovation and strengthen India’s integration into global automotive value chains. @SkodaIndia— Piyush Goyal Office (@PiyushGoyalOffc) November 9, 2026
ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ X 'ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਤਰੀ @PiyushGoyal ਨੇ Skoda Auto ਦੇ MD ਅਤੇ CEO ਪਿਊਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਚਰਚਾ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਨਿਰਯਾਤ ਵਧਾਉਣ, ਗਲੋਬਲ ਆਟੋਮੋਟਿਵ ਨਿਰਮਾਣ ਹੱਬ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸੀ।
ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨੀਕਰਨ ਨੂੰ ਗਹਿਰਾ ਕਰਨ, ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਜ਼ਨ ਆਟੋਮੋਟਿਵ ਮੁੱਲ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦੋ ਇਸ ਵਾਹਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮੌਜ਼ੂਦਗੀ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧਾਈ ਹੈ। Skoda Auto India ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਿਟੇਲ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਦੇ 193 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ 350 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗ੍ਰਾਹਕ ਟਚਪੁਆਇੰਟਸ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਕੰਪਨੀ 30 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ 350 ਟਚਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਇਸ ਦਿਨ ਇੰਫਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਊਟਲੇਟ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਫਾਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਊਟਲੇਟ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ SAVWIPL ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੌਜ਼ੂਦਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਵਿਚਕਾਰ Skoda ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਆਪਕ ਹੋ ਗਈ।
ਕੁੱਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਕੰਪਨੀ 2021 ਵਿੱਚ 191 ਟਚਪੁਆਇੰਟਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 2025 ਵਿੱਚ 325 ਜਗ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਫੈਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਇਸਨੇ 350 ਜਗ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, 2024 ਵਿੱਚ 25 ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ 156 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜ਼ੂਦ ਇਸਦੀ ਵੰਡ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵੱਧ ਕੇ 29 ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ 193 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੱਕ ਫੈਲ ਗਈ।
79 ਡੀਲਰ ਪਾਰਟਨਰਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇਸ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ 270 ਸੇਲ ਟਚਪੁਆਇੰਟਸ ਅਤੇ 203 ਆਫਟਰ-ਸੇਲ ਟਚਪੁਆਇੰਟਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ 2S ਅਤੇ 3S ਸੈੱਟਅੱਪ ਮੌਜ਼ੂਦ ਹਨ। ਜਨਵਰੀ 2025 ਤੋਂ ਅਕਤੂਰ 2026 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੰਪਨੀ ਨੇ 38 ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ 58 ਸ਼ੋਅਰੂਮ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, 34 ਨਵੇਂ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 45 ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਖੋਲ੍ਹੇ।
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