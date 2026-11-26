ਰਿਲੀਜ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ GTA 6 ਨੂੰ PC 'ਤੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਚਾਲ ਪਈ ਭਾਰੀ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਇਹ ਵੱਡਾ ਕਦਮ
Xbox ਦੀਆਂ ਲੀਕ ਹੋਈਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਔਨਲਾਈਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ Take-Two ਨੇ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
Published : November 26, 2026 at 11:00 AM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: Rockstar Games ਦੀ ਪੈਰੇਂਟ ਕੰਪਨੀ Take-Two ਨੇ GTA 6 ਨੂੰ PC 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। Take-Two ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ, ਤਾਂ Leonida ਨਾਮ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ GitHub ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਹ ਕਦਮ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਚਿਤਾਵਨੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਗੇਮ ਦਾ ਆਪਣਾ PC ਵਰਜ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। Take-Two ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਆਪਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਰਿਲੀਜ਼ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ?
ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਡਿਜੀਟਲ ਮਿਲੇਨੀਅਮ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ Take-Two ਦੀ IP Enforcement ਟੀਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੇ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਪੇਜ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ 2,900 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਪੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।
Take-Two ਅਨੁਸਾਰ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ 20 ਨਵੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਦਿਨ GTA 6 ਦੇ Xbox ਸੀਰੀਜ਼ ਵਰਜ਼ਨ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗੇਮ ਫਾਈਲਾਂ ਜਨਤਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ Leonida ਪੇਜ ਲਾਈਵ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਗੇਮ ਦੇ Xbox ਵਰਜ਼ਨ ਨੂੰ ਪੀਸੀ 'ਤੇ ਚਲਾਉਣਾ ਸੀ।
Leonida ਨੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਖੁਦ ਲਿਆਉਣ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਸੀ। Take-Two ਨੇ ਇਸ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਓਹੀ ਫਾਈਲਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਬਰਲੀਕ ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਲੀਕਰ ਨੇ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਲੀਕ ਕੀਤਾ ਸੀ।
Leonida ਹੀ ਇਕੱਲੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਖਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗੇਮ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸੀਨ ਨੂੰ ਪੀਸੀ 'ਤੇ ਚਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਰਾਬ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਾਲਾ ਵਰਜ਼ਨ Mac 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ।
https://t.co/brVVmcwx9d— NotRexed (@ItsNotRexed) November 23, 2026
ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹੀ ਸੀ। ਨਵੇਂ ਏਆਈ ਟੂਲਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਲੇਸਟੇਸ਼ਨ 5 ਦੇ ਜੇਲ੍ਹਬ੍ਰੇਕ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਗੇਮਸ ਦੇ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਪੋਰਟਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੀਕ ਹੋਈ Xbox ਫਾਈਲ ਨੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਅਸਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
Leonida ਐਡਮਿਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ Take-Two ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਡਿਸਕਾਰਡ ਸਰਵਰ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਹੋਰ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।
Take-Two ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ?
ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੈ। GTA 6 ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦਿਨ 3.79 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਪੀਸੀ ਵਰਜ਼ਨ ਹੋਰ ਵੀ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਵਧਾਨ ਹੈ।
ਪੀਸੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਲਈ ਅਜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, GamesBeat ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ 2027 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਯਾਨੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜਲਦੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਲੀਕ ਆ ਚੁੱਕੇ ਸਾਹਮਣੇ
ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੇਮ ਲੀਕ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈ ਹੈ। CPS ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਵੇਲਜ਼ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮੁੱਕਦਮਿਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ ਹੈ। CPS ਅਨੁਸਾਰ 2022 ਵਿੱਚ ਅਰੀਓਨ ਕੁਰਤਾਜ ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਹੈਕਰ ਨੇ Rockstar Games ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਘੁੱਸਪੈਠ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਗੇਮ ਦੇ 90 ਵੀਡੀਓ ਲੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਉਸਨੇ Uber ਅਤੇ Revolut ਵਰਗੀਆਂ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈਂਕ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਅਰੀਓਨ ਕੁਰਤਾਜ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਪਰਾਧ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਲਾਈਸੈਂਸ 'ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਟਿਜ਼ਮ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਬਿਤਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਮੇਂ ਕੱਟਿਆ ਸੀ।
ਜੱਜ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰੇ। ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਰੋਕਥਾਮ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੁਰਤਾਜ ਦੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਡਿਸਕਾਰਡ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ।
ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
Rockstar Games ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ Xbox ਅਤੇ PS5 'ਤੇ GTA 6 ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਚੰਗੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰੀਆ ਮਿਲੀ। ਪੀਸੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਹੋਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਲੋਕ ਉਦਾਸ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ Take-Two ਆਪਣੇ ਗੇਮ ਜਾਂ IP ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਲੜੇਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ, ਪੀਸੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਆਪਸ਼ਨ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਵਰਜ਼ਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ।
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