ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ Apple ਅਤੇ Google ਬਣਾਏਗਾ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕਹੀ ਇਹ ਗੱਲ
UK ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐਪਲ ਅਤੇ ਗੂਗਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਣਾਏ ਨਿਯਮ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹਨ।
Published : September 10, 2026 at 4:43 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: UK ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤਕਨੀਕੀ ਦਿੱਗਜ਼ ਗੂਗਲ ਅਤੇ ਐਪਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਅਦੇ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਦੋਨੋਂ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡਿਵਾਈਸ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ।
ਡਿਜੀਟਲ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸੈਕਟਰੀ ਆਫ਼ ਸਟੇਟ ਲੀਜ਼ਾ ਨੰਦੀ ਨੇ ਹਾਊਸ ਆਫ਼ ਕਾਮਨਜ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਏਗੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਵੱਡੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਸ-ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਾਅ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਅਤੇ ਟੈਬਲੇਟ 'ਤੇ ਨਿਊਡ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲੈਣ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਗੂਗਲ ਅਤੇ ਐਪਲ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਕੀਤਾ?
ਨੰਦੀ ਨੇ ਸੰਸਦਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੂਨ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਐਪਲ ਅਤੇ ਗੂਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਾਂ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਕੁਝ ਠੋਸ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਨਿਊਡ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਡਿਵਾਈਸ 'ਤੇ ਨਿਊਡ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਧੁੰਦਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਤਰੱਕੀ ਵੱਲ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਨੰਦੀ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਐਪਲ ਦੇ ਉਸ ਕਦਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ OS ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਟੂਲ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਟੂਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ iMessages ਜਾਂ Face Time ਰਾਹੀਂ ਨਿਊਡ ਤਸਵੀਰਾਂ ਭੇਜਣ ਜਾਂ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨੰਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਚਾਹੇ ਵਧੀਆਂ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਬਸ ਇਸ ਭਰੋਸੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਕਿ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋ ਤਰੱਕੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ।
ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਦਾਇਰਾ
ਨੰਦੀ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਅੰਕੜੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਔਨਲਾਈਨ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਵਾਚ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ 91 ਫੀਸਦੀ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਖੁਦ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਦੂਜੇ ਦੇ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਲੈਕਮੇਲ ਜਾਂ ਜਿਣਸੀ ਸੋਸ਼ਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਣਸੀ ਸੋਸ਼ਣ ਦੇ ਲਗਭਗ 9,000 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਔਨਲਾਈਨ ਪਹਿਲੂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਬਲੈਕਮੇਲ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਚੌਥਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ
ਇਸਦੇ ਚਲਦੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਏਗੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਐਪਲ ਅਤੇ ਗੂਗਲ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਤਕਨੀਕੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਡਿਵਾਈਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਨੰਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖੁਦ ਤੋਂ ਅਸਲ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹੁਣ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਡਿਵਾਈਸ-ਲੈਵਲ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਐਪਾਂ ਲਈ ਵੀ ਨਿਊਡ ਕੰਟੈਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੰਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਨੰਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਾਅ ਨਾਲ UK ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਪਲ ਅਤੇ ਗੂਗਲ ਵਰਗੀ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਾਫ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ, ਉਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਜਿਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਫਰਕ ਆਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਏਗੀ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ।
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