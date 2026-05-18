UIDAI ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ, ਬੰਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਇਹ ਐਪ, ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਐਪ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਡਾਊਨਲੋਡ

UIDAI ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ mAadhaar ਐਪ ਬੰਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।

By ETV Bharat Tech Team

Published : May 18, 2026 at 3:53 PM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: UIDAI ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। UIDAI ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ mAadhaar ਐਪ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, UIDAI ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਹੋਏ Aadhaar ਐਪ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਯੂਜ਼ਰਸ ਇਸਨੂੰ ਐਪਲ ਐਪ ਸਟੋਰ ਅਤੇ ਗੂਗਲ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਰਾਹੀਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। Aadhaar ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਫੋਟੋ ਆਈਡੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਸਰੀਰਕ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਫੋਟੋ ਆਈਡੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ UIDAI ਨੇ 28 ਜਨਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਐਪ ਦਾ ਫੁੱਲ ਵਰਜ਼ਨ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਕਦੇਂ ਵੀ ਆਧਾਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਆਧਾਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਆਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, mAadhaar ਐਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਸ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ। UIDAI ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ X 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ mAadhaar ਐਪ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੰਦ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ?

UIDAI ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ mAadhaar ਐਪ ਬੰਦ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਆਧਾਰ ਐਪ ਸਮਾਰਟ, ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਨੁਭਵ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ QR ਕੋਡ ਆਧਾਰਿਤ ਆਧਾਰ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਆਸਾਨ ਅਨੁਭਵ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਐਪ ਦੇ ਫਾਇਦੇ 13 ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣਗੇ।

ਇਸ ਨਵੇਂ ਐਪ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ QR ਆਧਾਰਿਤ ਪਛਾਣ ਪੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ, ਫੋਨ ਨੰਬਰ, ਜਨਮਦਿਨ ਜਾਂ ਪਤਾ ਦਿਖਾਏ ਬਿਨਾਂ ਸਿਰਫ਼ QR ਕੋਡ ਸਕੈਨ ਕਰਕੇ ਆਧਾਰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਐਪ?

ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਗਏ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਸਰੀਰਕ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦਿਖਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਾਰਡ ਦਿਖਾਉਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨਵੇਂ ਆਧਾਰ ਐਪ 'ਤੇ QR ਕੋਡ ਸਕੈਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੋ ਪਾਏਗਾ। ਪੁਰਾਣਾ mAadhaar ਐਪ ਕਦੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ।

