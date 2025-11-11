ETV Bharat / technology

ਹੁਣ ਹਰ ਸਮੇਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ ਲੋੜ? ਲਾਂਚ ਹੋਇਆ ਇਹ ਨਵਾਂ ਐਪ

UIDAI ਨੇ ਨਵੀਂ ਆਧਾਰ ਐਪ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

UIDAI NEW AADHAAR APP
ਆਧਾਰ ਐਪ ਵਿੱਚ ਕੀ ਖਾਸ ਹੈ? (Getty Image)
By ETV Bharat Tech Team

Published : November 11, 2025 at 12:27 PM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਯੂਨੀਕ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (UIDAI) ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਆਧਾਰ ਐਪ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਐਪ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। UIDAI ਨੇ X 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ,"ਐਂਡਰਾਇਡ ਉਪਭੋਗਤਾ ਇਸ ਐਪ ਨੂੰ ਗੂਗਲ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਅਤੇ ਆਈਫੋਨ ਉਪਭੋਗਤਾ ਇਸਨੂੰ ਐਪਲ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਐਪ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੇਪਰਲੈੱਸ ਅਨੁਭਵ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ।"

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ UIDAI ਨੇ ਪਹਿਲਾ mAadhaar ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਐਪ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਆਧਾਰ ਐਪ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, mAadhaar ਵਾਂਗ ਇਸ ਐਪ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਕਾਰਡ ਡਾਊਨਲੋਡ, PVC ਕਾਰਡ ਲਈ ਆਰਡਰਿੰਗ, ਈਮੇਲ, ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਵਰਚੁਅਲ ਆਈਡੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਵਰਗੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਐਪ ਸਿਰਫ਼ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਆਧਾਰ ਐਪ ਵਿੱਚ ਕੀ ਖਾਸ ਹੈ?

ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਸਮੇਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਇੱਕ ਡਿਵਾਈਸ 'ਚ ਸਟੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੇਸ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਉਹੀ ਵੇਰਵੇ ਚੁਣਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਆਧਾਰ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਕ ਜਾਂ ਅਨਲੌਕ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਆਧਾਰ ਐਪ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕਿਵੇ ਕਰਨੀ?

  1. ਗੂਗਲ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਜਾਂ ਐਪਲ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਆਧਾਰ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ।
  2. ਐਪ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਇਜਾਜ਼ਤਾਂ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ।
  3. ਆਪਣੇ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕੀਤਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਦਰਜ ਕਰੋ।
  4. ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ।
  5. ਸਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਪਿੰਨ ਸੈੱਟ ਕਰੋ।
  6. ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਐਪ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕੋਗੇ।

