Uber ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸ਼ੋਰਾਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਨਵੇਂ ਫੀਚਰਸ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਖਾਸ?

Uber ਨੇ ਕਿਸ਼ੋਰਾਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।

Published : November 13, 2025 at 3:32 PM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਰਾਈਡ-ਹੇਲਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ Uber ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸ਼ੋਰਾਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਫੀਚਰ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਸਵਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ Uber ਦੁਆਰਾ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਵਾਂ ਫੀਚਰ 13 ਤੋਂ 17 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ Uber ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਵੇਗਾ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਜਾਂ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇਗਾ।

ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਵਾਂ "Uber Teens & Family" ਅਪਡੇਟ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਤੇ ਟਰੈਕਿੰਗ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਨੂੰ Uber Family Hub ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।

Uber ਫੈਮਿਲੀ ਹੱਬ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਕੀ ਹੈ?

Uber ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਮਿਲੀ ਹੱਬ ਫੀਚਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਾਪੇ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਜੁੜੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਵੇਰਵੇ
Teen Self Signup ਬੱਚੇ ਖੁਦ ਐਪ 'ਤੇ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।
Parent Control ਮਾਪੇ ਹਰ ਟ੍ਰਿਪ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਦੋਂ, ਕਿੱਥੇ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਦਿ।
Uber One Benefits ਹੁਣ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ Uber One ਦੇ ਕੈਸ਼ਬੈਕ ਅਤੇ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਮਿਲਣਗੇ।
Separate Payments ਹੁਣ ਫੈਮਿਲੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਕਾਰਡ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ - ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਕਾਰਡ ਵਰਤ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਜ਼ ਲਈ ਨਵਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ

Uber ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੋਡ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸਟ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਬਟਨ ਘੱਟ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਐਪ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤਾਂ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਈਡ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਨਿਯੰਤਰਣ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਰਾਈਡ ਨੂੰ ਵੀ ਟਰੈਕ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਬੁੱਕ ਵੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਜਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵ ਵੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।

ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਅਨੁਸਾਰ, Uber ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸ਼ਿਵ ਸ਼ੈਲੇਂਦਰਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਕਿਸ਼ੋਰ ਵਧੇਰੇ ਸੁਤੰਤਰ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। -ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸ਼ਿਵ ਸ਼ੈਲੇਂਦਰਨ

ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਪਡੇਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ Uber ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਆਵਾਜਾਈ 'ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸੰਪਰਕ 'ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

