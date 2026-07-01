ਹੁਣ ਹਰ ਰਾਈਡ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ, Uber 'ਚ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਸਮੇਤ ਮਿਲੇ ਕਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੀਚਰਸ
Uber India ਨੇ ਇਨਕ੍ਰਿਪਟਡ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ, ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਸਹਾਇਕ ਅਤੇ ਕਸਟਮ ਪਿੰਨ ਵਰਗੇ ਨਵੇਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੀਚਰਸ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
Published : July 1, 2026 at 9:52 AM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਰਾਈਡਿੰਗ ਸੁਵਿਧਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚੋ ਇੱਕ Uber India ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਰਾਈਡਰਾਂ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਈ ਨਵੇਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੀਚਰਸ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਆਪਣੇ ਸਾਲਾਨਾ ਇਵੈਂਟ 'Uber Surakshit' ਦੌਰਾਨ ਇਨਕ੍ਰਿਪਟਡ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ, ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਸਹਾਇਕ ਅਤੇ ਇਨ-ਐਪ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਲਰਟ ਵਰਗੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ Uber ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਫੀਚਰਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਰਾਈਡਰਾਂ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੋਨਾਂ ਲਈ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
Hon’ble Minister @nitin_gadkari presided over Uber Surakshit, our annual safety day to spark dialogue and raise the bar on safety. He emphasised how public-private partnerships are the ultimate engine for transforming road safety. 🛡️🚀#SafetyNeverStops #UberIndia pic.twitter.com/hYsHKCrQcv— Uber India (@Uber_India) June 30, 2026
ਹੁਣ ਹਰ ਰਾਈਡ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਵੇਗਾ ਵੀਡੀਓ
Uber ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ 'Record my Ride' ਫੀਚਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਆਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਫੀਚਰ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਵੀ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਫੀਚਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਔਨ ਕਰੋਗੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਹਰ ਟ੍ਰਿਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਡਿਵਾਈਸ 'ਤੇ ਹੀ ਇਨਕ੍ਰਿਪਟ ਹੋ ਕੇ ਸੇਵ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ Uber ਹੀ ਡਿਕ੍ਰਿਪਟ ਕਰ ਸਕੇਗਾ।
ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੰਪਨੀ ਦੀ 24 ਘੰਟੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਵੀ ਜੁੜ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਡੀਕਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਰਾਈਡਰ ਸਿੱਧੇ ਐਪ ਤੋਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਔਸਤਨ 15 ਮਿੰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ Uber ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਕੰਪਨੀ ਡਾਇਲ 4242 ਨਾਲ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹੁਣ ਯੂਜ਼ਰਸ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਟ੍ਰਿਪ-ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪਿੰਨ ਵੀ ਸੈੱਟ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਗਡਕਰੀ ਦੀ ਅਪੀਲ
ਇਸ ਮੌਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੌਜ਼ੂਦ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2001 ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ-ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸੀਮਾ 'ਤੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਖੜ੍ਹੇ ਟਰੱਕ ਦੇ ਟਾਈਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਸੀ।
ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਗਲਤ ਸਾਈਡ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ਭਰ ਵਿੱਚ ਹਾਦਸਾ-ਸੰਭਾਵੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ-ਸੰਭਾਵੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਕਰੀਬ 50,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਇਸ ਇਵੈਂਟ ਵਿੱਚ Uber India ਅਤੇ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਆਊਟਗੋਇੰਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਭਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਮੌਜ਼ੂਦ ਸੀ। ਪ੍ਰਭਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੋਂ OpenAI ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਦੇਂ-ਕਦੇਂ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਯੂਜ਼ਰਸ ਹੁਣ ਐਪਲ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਤਰੁੰਤ ਮਦਦ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਲਈ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਦੌਰਾਨ ਫੋਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੀਟ ਬੇਲਟ ਪਹਿਣਨ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਨ-ਐਪ ਰਿਮਾਇੰਡਰ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜ਼ੂਦ ਹੈਲਮੇਟ ਸੇਫ਼ਟੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਰਗੇ ਫੀਚਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਦੇ ਹਨ।
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