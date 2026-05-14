ETV Bharat / technology

ਅੰਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ Uber ਨੇ ਮਿਲਾਇਆ ਹੱਥ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹਣਗੇ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰ

Uber ਨੇ ਅੰਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।

UBER PARTNERED WITH ANDANI GROUP
Uber ਨੇ ਅੰਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਕੀਤੀ (dara khosrowshahi X Account)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : May 14, 2026 at 12:54 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: Uber ਨੇ ਅੰਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਚਲਦਿਆਂ Uber ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਵੱਡੇ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਹੱਬ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਭਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ Uber ਦੇ ਸੀਈਓ ਨੇ ਖੁਦ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਗੌਤਮ ਅੰਡਾਨੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ Uber ਦੇ ਸੀਈਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਲਈ ਇੱਕ ਮੋਹਰੀ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ।

Uber ਦੇ ਸੀਈਓ ਨੇ ਆਪਣੇ X ਅਕਾਊਂਟ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ," ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਗੌਤਮ ਅੰਡਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆਂ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਅੰਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ।"

ਗੌਤਮ ਅੰਡਾਨੀ ਨੇ Uber ਦੇ ਸੀਈਓ ਦੀ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਰੀ-ਪੋਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ,"ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਦਾਰਾ ਖੋਸਰੋਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। Uber ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਿੰਨਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ। ਸਾਡੀ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ।"

ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ Uber ਲਈ ਇੱਕ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਤੈਨਾਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।-ਦਾਰਾ ਖੋਸਰੋਸ਼ਾਹੀ, Uber ਦੇ ਸੀਈਓ

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਐਲਾਨ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਅੰਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਡਿਜੀਟਲ ਬੁਨਿਆਂਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-

TAGGED:

UBER PARTNERED WITH ANDANI GROUP
UBER AND ANDANI GROUP
UBER CEO
UBER ਦੀ ਅੰਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ
UBER DATA CENTRE INDIA

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.