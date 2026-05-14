ਅੰਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ Uber ਨੇ ਮਿਲਾਇਆ ਹੱਥ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹਣਗੇ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰ
Uber ਨੇ ਅੰਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।
Published : May 14, 2026 at 12:54 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: Uber ਨੇ ਅੰਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਚਲਦਿਆਂ Uber ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਵੱਡੇ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਹੱਬ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਭਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ Uber ਦੇ ਸੀਈਓ ਨੇ ਖੁਦ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਗੌਤਮ ਅੰਡਾਨੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ Uber ਦੇ ਸੀਈਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਲਈ ਇੱਕ ਮੋਹਰੀ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Uber ਦੇ ਸੀਈਓ ਨੇ ਆਪਣੇ X ਅਕਾਊਂਟ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ," ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਗੌਤਮ ਅੰਡਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆਂ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਅੰਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ।"
Great to meet @gautam_adani in Ahmedabad this morning and build on our existing partnership with the Adani group.— dara khosrowshahi (@dkhos) May 13, 2026
As India fast emerges as a leading innovation hub for @Uber, we are setting up our first data center in the country with the Adani Group to test and deploy our tech.… pic.twitter.com/jll5NcPT4l
ਗੌਤਮ ਅੰਡਾਨੀ ਨੇ Uber ਦੇ ਸੀਈਓ ਦੀ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਰੀ-ਪੋਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ,"ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਦਾਰਾ ਖੋਸਰੋਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। Uber ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਿੰਨਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ। ਸਾਡੀ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ।"
ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ Uber ਲਈ ਇੱਕ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਤੈਨਾਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।-ਦਾਰਾ ਖੋਸਰੋਸ਼ਾਹੀ, Uber ਦੇ ਸੀਈਓ
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਐਲਾਨ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਅੰਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਡਿਜੀਟਲ ਬੁਨਿਆਂਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
