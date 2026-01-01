ETV Bharat / technology

ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੇ 2 ਕਰੋੜ ਯੂਨਿਟਸ ਕੀਤੇ ਪਾਰ, ਜਾਣੋ

ਇਸ ਸਾਲ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਕਾਫ਼ੀ ਬਿਹਤਰ ਰਹੀ।

TWO WHEELER SALES
TWO WHEELER SALES (Getty Image)
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਸਾਲ 2025 ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਕਾਫ਼ੀ ਬਿਹਤਰ ਰਹੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 2025 ਵਿੱਚ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 2.02 ਕਰੋੜ ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਜੋ ਸਾਲਾਨਾ ਲਗਭਗ 7 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੈ।

GST 2.0 ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਵਧੀ ਮੰਗ

Vahan ਪੋਰਟਲ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਅੰਕੜੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਨਵੰਬਰ ਵਿਚਕਾਰ 1.897 ਕਰੋੜ ਦਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਜਦਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਫੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਡਿਸਪੈਚ 1.808 ਕਰੋੜ ਯੂਨਿਟਸ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 30 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 2.02 ਕਰੋੜ ਯੂਨਿਟਸ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਲ ਲਈ ਫਾਈਨਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਹੋਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਕਿ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਡੇਟਾ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਿਟੇਲ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਤੋਂ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸੇ ਸਾਲ GST 2.0 ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸਨੇ 350cc ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਟਰਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ 28 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 18 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ 2025 ਦੇ ਦੂਜੇ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਵਧਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸਾਬਿਤ ਹੋਇਆ।

ਕੁਝ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ, ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਨਸੂਨ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮੰਗ ਨੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤਿਉਹਾਰੀ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕਰੀ ਹੋਈ।

ਸਕੂਟਰ ਸੈਗਮੇਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਸਨੇ ਸੈਗਮੇਂਟ ਦੀ ਗ੍ਰੋਥ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ TVS Motor ਅਤੇ Suzuki ਨੇ ਸਕੂਟਰ ਹੈਵੀ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਦੇ ਦਮ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਡਬਲ-ਡਿਜੀਟ ਗ੍ਰੋਥ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਦੋਨੋ ਬਾਈਕ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ Royal Enfield ਦੇ ਨਾਲ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਗ੍ਰੋਥ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ OEM ਸੀ। Royal Enfield ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਲਿਊਮ ਵੀ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਨਿਟਸ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

