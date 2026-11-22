8 ਸਾਲ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਬੁੱਧ ਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਔਰਬਿਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਦੋ ਪੁਲਾੜ ਯਾਨ, ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ ਕਈ ਰਹੱਸ
ਬੇਪੀਕੋਲੰਬੋ ਮਿਸ਼ਨ 8 ਸਾਲ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੁੱਧ ਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਔਰਬਿਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ।
Published : November 22, 2026 at 12:57 PM IST
ਕੇਪ ਕੈਨਾਵੇਰਲ: ਸੂਰਜੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ 8 ਸਾਲ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਪੁਲਾੜ ਯਾਨ ਬੁੱਧ ਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਔਰਬਿਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਗ੍ਰਹਿ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਣਗਿਣਤ ਰਹੱਸਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਹ ਰੋਬੋਟਿਕ ਖੋਜੀ ਯਾਨ ਇੱਕ ਯੂਰਪੀ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਜਾਪਾਨੀ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂਕਿ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਉਚਾਈਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਬੇਹੱਦ ਗਰਮ ਛੋਟੇ ਗ੍ਰਹਿ ਦਾ ਮੈਪ ਬਣਾ ਸਕਣ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਸਕਣ। 2 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਮੂਹਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਬੇਪੀਕੋਲੋਂਬੋ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਯੂਰਪੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਬੇਪੀਕੋਲੋਂਬੋ ਦੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਥਰਸਟ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਚਾਲੂ ਕਰਕੇ ਪੁਲਾੜ ਯਾਨ ਦੀ ਗਤੀ ਇੰਨੀ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਗੁਰੂਤਾ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕੇ ਪਰ ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਫਲਾਈਟ ਕੰਟਰੋਲਾਂ, ਜੋ 94 ਮਿਲੀਅਨ ਮੀਲ ਦੂਰ ਸੀ, ਨੂੰ ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬੇਚੈਨੀ ਭਰੇ ਘੰਟੇ ਲੱਗ ਗਏ ਕਿ ਬੇਪੀਕੋਲੋਂਬੋ ਆਪਣੇ ਔਰਬਿਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਟੀਮਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਆ ਰਹੇ ਡਾਟਾ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਰੁੰਤ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਬੇਪੀਕੋਲੋਂਬੋ ਬੁੱਧ ਗ੍ਰਹਿ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਤੀਜਾ ਪੁਲਾੜ ਯਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਸੂਰਜ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਚੰਦ ਤੋਂ ਬਸ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੀ ਵੱਡਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਯਾਨ ਹੈ।
1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਮੱਧ ਵਿੱਚ ਨਾਸਾ ਦਾ 'ਮੈਰੀਨਰ 10' ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਬੁੱਧ ਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਕੋਲ ਤੋਂ ਲੰਘਿਆ। ਇਸ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਇਟਲੀ ਦੇ ਮਰਹੂਮ ਗਣਿਤ-ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜਿਉਸੇਪੇ ਬੇਪੀ ਕੋਲੰਬੋ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਹੀ ਇਹ ਨਵਾਂ ਮਿਸ਼ਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਨਾਸਾ ਦਾ ਮੈਸੇਂਜਰ ਪੁਲਾੜ ਯਾਨ 2011 ਵਿੱਚ ਬੁੱਧ ਦੇ ਔਰਬਿਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅਤੇ ਇੰਧਣ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2015 ਵਿੱਚ ਇਹ ਗ੍ਰਹਿ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਿਆ।
2018 ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬੇਪੀਕੋਲੋਂਬੋ ਬੁੱਧ ਗ੍ਰਹਿ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਹੌਲੀ ਅਤੇ ਘੁੰਮਾਅਦਾਰ ਰਾਹ ਤੋਂ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਗੁਰੂਤਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈਣ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਧਰਤੀ, ਦੋ ਵਾਰ ਸ਼ੁੱਕਰ ਅਤੇ ਛੇ ਵਾਰ ਬੁੱਧ ਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਕੋਲ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਲੰਘਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੱਕਰਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਸਨੇ ਕੁੱਲ 6 ਅਰਬ ਮੀਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ। ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ਲਈ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਦੋਨੋ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਪੁਲਾੜ ਯਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਯਾਨ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਮੈਂ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਬਸੰਤ ਰੁੱਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਡਾਟਾ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗ੍ਰਹਿ 'ਤੇ ਦੋ ਪੁਲਾੜ ਯਾਨਾਂ ਵੱਲੋ ਲਏ ਗਏ ਬੇਮਿਸਾਲ ਮਾਪਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇਗਾ।-ਗੇਰੈਂਟ ਜੋਨਸ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵਿਗਿਆਨੀ
ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਔਰਬਿਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਰਪੀ ਪੁਲਾੜ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਏਅਰੋਸਪੇਸ ਐਕਸਪਲੋਰੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਛੋਟਾ ਯਾਨ ਬੁੱਧ ਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਸੰਘਣੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਿੱਸੇ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਚੁੰਬਕੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਗੇ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟਕਰਾਉਣ ਨਾਲ ਬਣੇ ਟੋਏ, ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਅਤੇ 3 ਮੀਲ ਤੱਕ ਉੱਚੇ ਪਹਾੜ ਜਾਂ ਚੋਟੀਆਂ।
ਬੁੱਧ ਗ੍ਰਹਿ 'ਤੇ ਤਾਪਮਾਨ 800 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪੁਲਾੜ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬੁੱਧ ਦੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਜੋਨਸ ਨੇ ਇੱਕ ਈਮੇਲ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਾੜ ਯਾਨ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾਂ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਠੰਢਾ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਕਨੀਕੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ।
ਧਰਤੀ ਦੇ ਕਾਫ਼ੀ ਕਰੀਬ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੁੱਧ ਸੂਰਜੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰਹਿਾਂ ਵਿੱਚੋ ਇੱਕ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਬਾਹਰੀ ਗ੍ਰਹਿਾਂ, ਯੂਰੇਨਸ ਅਤੇ ਨੈਪਚਿਊਨ ਤੱਕ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਯਾਨ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ। 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ 'ਵੋਏਜਰ 2' ਯਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ।
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