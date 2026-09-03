WhatsApp ਵਿੱਚ ਐਂਡਰਾਇਡ ਅਤੇ iOS ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ ਆਏ ਦੋ ਨਵੇਂ ਅਪਡੇਟ, ਜਾਣੋ
ਵਟਸਐਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ ਦੋ ਨਵੇਂ ਅਪਡੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
Published : September 3, 2026 at 3:32 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਵਟਸਐਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੋ ਨਵੇਂ ਅਪਡੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਅਪਡੇਟ ਐਂਡਰਾਇਡ ਡਿਵਾਈਸ 'ਤੇ ਵਟਸਐਪ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਐਪਲ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ। ਐਂਡਰਾਇਡ 'ਤੇ ਡ੍ਰਾਫਟ ਮੈਸੇਜ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਫੀਚਰ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, iOS 'ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਮੀਨੂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਲੁੱਕ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਦੋਨੋ ਬਦਲਾਅ WABetaInfo ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਰਾਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਵਟਸਐਪ ਦੇ ਨਵੇਂ ਫੀਚਰਸ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਕ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਦੋਨੋ ਫੀਚਰਸ ਅਜੇ ਬੀਟਾ ਟੈਸਟਰਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਆਮ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ ਵੀ ਰੋਲਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
WhatsApp is rolling out notifications for draft messages!— WABetaInfo (@WABetaInfo) September 1, 2026
WhatsApp is introducing a feature that shows a notification when users leave a message unfinished in a chat.https://t.co/tktaQdAHiN pic.twitter.com/6gWH7wvPOa
ਐਂਡਰਾਇਡ 'ਤੇ ਡ੍ਰਾਫਟ ਮੈਸੇਜ ਦਾ ਨਵਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵਟਸਐਪ ਨੇ ਚੈਟ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਡ੍ਰਾਫਟ ਲੈਵਲ ਜੋੜਿਆ ਸੀ। ਉਹ Android 2.24.20.24 ਬੀਟਾ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਅਪਡੇਟ Android 2.26.35.2 ਰਾਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਟਾਈਪ ਕਰਕੇ ਭੇਜੇ ਬਿਨਾਂ ਚੈਟ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਐਪ 'ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਏਗਾ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਟਾਈਟਲ 'Your Draft' ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਉਸ ਕੰਟੈਕਟ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਟਾਈਪ ਕਰਕੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਉਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਟੈਪ ਕਰਕੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਉਸ ਚੈਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓਗੇ। ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਉਦੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਟਸਐਪ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ। ਚੈਟ ਲਿਸਟ ਵਾਲਾ ਲੈਵਲ ਉਦੋਂ ਦਿਖਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਐਪ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਹੋ। ਦੋਨੋ ਫੀਚਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈ ਪਰ ਮਿਲ ਕੇ ਡ੍ਰਾਫਟ ਭੁੱਲਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਜੇ ਇਹ ਸੁਵਿਧਾ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਬੀਟਾ ਟੈਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ।
iOS 'ਤੇ ਲਿਕਵਿਡ ਗਲਾਸ ਵਾਲਾ ਮੈਸੇਜ ਮੀਨੂ
iOS ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ ਵਟਸਐਪ ਮੈਸੇਜ ਮੀਨੂੰ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਰਿਏਕਸ਼ਨ ਟ੍ਰੇ ਅਤੇ ਕੰਟੈਕਟ ਮੀਨੂ ਦੋਨੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ WhatsApp beta for iOS 26.35.10.16 ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ iOS 26.25.10.16 ਵਿੱਚ ਚੈਟ ਬਾਰ ਨੂੰ ਲਿਕਵਿਡ ਗਲਾਸ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਰਿਏਕਸ਼ਨ ਟ੍ਰੇ ਵੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੀਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ 'ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਚੈਟ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਪੂਰਾ ਸਕ੍ਰੀਨ ਧੁੰਦਲਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਲਾਈਟ ਮੋਡ ਅਤੇ ਡਾਰਕ ਮੋਡ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਡਜਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਿਏਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਲੁੱਕ ਬਦਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕੁਝ ਬੀਟਾ ਟੈਸਟਰਾਂ ਨੂੰ TestFlight ਰਾਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਮ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਫੀਚਰ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲੇਗਾ।
WhatsApp introduces Liquid Glass design for the message menu!— WABetaInfo (@WABetaInfo) September 2, 2026
WhatsApp is rolling out new updates for the chat interface on iOS, making the reaction tray and context menu compatible with Liquid Glass.https://t.co/Z1uhwrNWIa pic.twitter.com/UVnpf6g4cJ
ਵਟਸਐਪ iOS 27 ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਕਵਿਡ ਗਲਾਸ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਐਪ ਵਿੱਚ ਫਿਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡਰਾਇੰਗ ਐਡੀਟਰ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਪਲੇਅਰ 'ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਅਪਡੇਟ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੋਨੋ ਫੀਚਰਸ ਅਜੇ ਬੀਟਾ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਤਰੁੰਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਮ ਯੂਜ਼ਰਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਗੇ।
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