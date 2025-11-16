ETV Bharat / technology

ਲਾਂਚ ਹੋਏ ਦੋ NASA ਸੈਟਾਲਾਈਟ, ਮੰਗਲ ਗ੍ਰਹਿ ਦੀ ਚੁੰਬਕੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਕਰਨਗੇ ਅਧਿਐਨ

ਬਲੂ ਓਰਿਜਿਨ ਦੇ ਨਿਊ ਗਲੇਨ ਰਾਕੇਟ 'ਤੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਾਸਾ ਦਾ ESCAPADE ਮਿਸ਼ਨ ਹੁਣ ਮੰਗਲ ਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਚੁੰਬਕੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਅਧਿਐਨ ਕਰੇਗਾ।

ਬਲੂ ਓਰਿਜਿਨ (Blue Origin)
By ETV Bharat Tech Team

Published : November 16, 2025 at 1:21 PM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਜੈਫ ਬੇਜੋਸ ਦੀ ਸਪੇਸ ਕੰਪਨੀ ਬਲੂ ਓਰਿਜਿਨ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਹੈਵੀ-ਲਿਫਟ ਰਾਕੇਟ ਨਿਊ ਗਲੇਨ ਨੇ ਦੋ ਨਾਸਾ ਸੈਟੇਲਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਲਾਂਚ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਨਾਸਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ESCAPADE ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਿੱਧਾ ਮੰਗਲ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਖਾਸ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੋ ਛੋਟੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਮੰਗਲ ਦੀ ਚੁੰਬਕੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਗੇ, ਭਾਵ ਉਹ ਸਟੀਰੀਓ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲ ਗ੍ਰਹਿ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨਗੇ।

ਨਿਊ ਗਲੇਨ ਨੇ ਕੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ?

ਬਲੂ ਓਰਿਜਿਨ ਨੇ ਫਲੋਰੀਡਾ ਦੇ ਕੇਪ ਕੈਨੇਵਰਲ ਸਪੇਸ ਫੋਰਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਦੋ ਨਾਸਾ ਪੁਲਾੜ ਯਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਲੋਇਟਰ ਔਰਬਿਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ।

  • ਲਾਂਚ ਸਮਾਂ: ਦੁਪਹਿਰ 3:55 ਵਜੇ EST (ਅਮਰੀਕੀ ਸਮਾਂ) / ਸਵੇਰੇ 2:25 ਵਜੇ IST (ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਂ)।
  • ਇਹ ਨਿਊ ਗਲੇਨ ਰਾਕੇਟ ਦੀ ਦੂਜੀ ਸਫਲ ਉਡਾਣ ਸੀ।
  • ਦੋਵੇਂ ਪੁਲਾੜ ਯਾਨ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਸਥਿਤ ਰਾਕੇਟ ਲੈਬ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ।

ESCAPADE ਮਿਸ਼ਨ ਕੀ ਕਰੇਗਾ?

ESCAPADE ਮੰਗਲ ਗ੍ਰਹਿ ਦਾ ਚੁੰਬਕੀ ਖੇਤਰ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸੂਰਜੀ ਹਵਾ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲ ਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਉਡਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲੱਭੇਗਾ।

ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਹਨ:

  • ਸੂਰਜੀ ਹਵਾ ਮੰਗਲ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ?
  • ਮੰਗਲ ਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਅਤੇ ਆਇਨੋਸਫੀਅਰ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਅਸਲ-ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਆਉਂਦੇ ਹਨ?

ESCAPADE ਮੰਗਲ ਗ੍ਰਹਿ 'ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੇਗਾ?

ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਮੰਗਲ ਗ੍ਰਹਿ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ ਸਗੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 10 ਲੱਖ ਮੀਲ ਦੂਰ ਲਾਗਰੇਂਜ ਪੁਆਇੰਟ 2 ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਫਿਰ ਨਵੰਬਰ 2026 ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੰਗਲ ਗ੍ਰਹਿ ਵੱਲ ਇੱਕ ਗੁਲੇਲ ਦੀ ਚਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਧਰਤੀ ਦੀ ਗੁਰੂਤਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਚਕਦਾਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੰਗਲ ਗ੍ਰਹਿ 'ਤੇ ਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਦੁਰਲੱਭ ਖਿੜਕੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

  • ਮੰਗਲ ਗ੍ਰਹਿ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਸਮਾਂ: ਸਤੰਬਰ 2027
  • ਵਿਗਿਆਨਕ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ: ਜੂਨ 2028

"ਟਵਿਨ ਪੁਲਾੜ ਯਾਨ" ਖਾਸ ਕਿਉਂ ਹਨ?

ਪਹਿਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਦੋਵੇਂ ਸੈਟੇਲਾਈਟ "ਮੋਤੀਆਂ ਦੀ ਸਤਰ" ਬਣਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਪੰਧ ਵਿੱਚ ਉੱਡਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੰਗਲ ਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਬਦਲਦੇ ਪੁਲਾੜ ਮੌਸਮ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕੁਝ ਸਕਿੰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਚਾਈ ਵਾਲੇ ਪੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਕ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸੂਰਜੀ ਹਵਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕੇ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਮੰਗਲ ਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗ੍ਰਹਿ 'ਤੇ ਦੋਹਰਾ-ਔਰਬਿਟ ਸਟੀਰੀਓਸਾਇੰਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਨਿਊ ਗਲੇਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ

ਬਲੂ ਓਰਿਜਿਨ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਸਾ ਪੁਲਾੜ ਯਾਨ ਭੇਜਿਆ ਸਗੋਂ ਨਿਊ ਗਲੇਨ ਦੇ ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ ਯੋਗ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਨੂੰ ਐਟਲਾਂਟਿਕ ਮਹਾਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਜੈਕਲਿਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਉਤਾਰਿਆ। ਵਿਆਸੈਟ ਦਾ ਹੈਲੋਨੈੱਟ ਡੈਮੋ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਫਲ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਊ ਗਲੇਨ ਨਾਸਾ, ਵਿਆਸੈਟ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੁਇਪਰ, ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਯੂਐਸ ਸਪੇਸ ਫੋਰਸ ਲਈ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।

